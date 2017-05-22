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Детский сад купила примэрия

№ 6 (1172) 17 февраля 2017

Столичная примэрия объявила о регистрации в кадастре права собственности муниципального совета Кишинева на недвижимость, расположенную на ул. Николай Костин, 63/7. По этому адресу находится детский сад №164.

 

Так закончилась история вокруг детского дошкольного учреждения, которое летом 2016 года было выставлено на публичный конкурс бывшим собственником – АО «Монолит». По решению судебной инстанции, таким образом предполагалось покрыть долги АО. Здание детсада площадью 2232,9 кв. м предлагалось по стартовой цене 9,6 млн леев. Напомним, что это действующий детсад, его посещают 218 детей.

 

Столичные чиновники, после того, как данный факт получил огласку, решили приостановить конкурс и найти выход из ситуации. В результате примэрия нашла средства, и в сентябре прошлого года выкупила здание детского сада на публичном аукционе.

6750 Автор: Соб. инф.
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