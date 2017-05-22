Invitro Diagnostics: социальная ответственность бизнеса

Немалое удивление вызвал тот факт, что провести бесплатный скрининг в рамках объявленной Европейской недели по предупреждению рака шейки матки вызвалась частная медицинская лаборатория. Казалось бы, пустяк. Данные тесты можно пройти по программе страховой медицины в любом государственном медицинском учреждении.

Но Invitro Diagnostics - частная лаборатория, которая потратила на скрининг свыше 277 тыс. леев собственных средств. И за этим стоит пока не очень свойственное для нашей страны явление - социальная ответственность бизнеса.

По словам медицинского директора Invitro Diagnostics Бориса Гылка, «мы не ожидали, что наша инициатива вызовет такой широкий отклик. Более 2,3 тыс. женщин прошли обследование. Это более одной трети целевой группы, которые еженедельно должны подвергаться такому скринингу на национальном уровне (350 тыс. женщин в год, 29,2 тыс. - в месяц, соответственно 7300 женщин в неделю). Видимо, сказалась добрая репутация нашей лаборатории и быстрота выполнения анализов. Тысячи клиентов доверяют нам диагностику своего здоровья. Мы полны решимости и впредь поддерживать эффективное партнерство с системой общественного здравоохранения в рамках других кампаний по профилактике заболеваний. Надеемся, наша инициатива найдет поддержку других частных медицинских центров в продвижении у населения культуры бережного отношения к своему здоровью. Превентивная медицина должна занять прочное место в сознании наших сограждан. Старая истина остается актуальной и по сей день – болезнь легче предупредить, чем лечить!».

Объяснить такой ажиотаж, впрочем, не так сложно. Только переступив порог лаборатории, ты попадаешь в зону психологического и физического комфорта. Внимательные высококвалифицированные врачи-консультанты порекомендуют разумный набор обследований, доброжелательный персонал ответит на любые ваши вопросы, предупредит недоразумения. Здесь каждый почувствует к себе особое отношение, чего порой катастрофически не хватает другим клиникам. Но даже не это привлекает сюда людей. За полностью прозрачной стеной взгляду открывается высокотехнологичная, оснащенная по последнему слову техники лаборатория, в которой священнодействует слаженная команда врачей-лаборантов. Зрелище, завораживающее еще и тем, что такая транспарентность присуща только тем, кто не боится выставлять на показ свой профессионализм и несет полную ответственность за результаты своего труда. И сразу понимаешь, что из всего многообразия частных лабораторий ты выбрал самую правильную…

А гордиться есть чем, утверждает Борис Гылка. Учрежденный в 2014 году нашими соотечественниками бизнес создавался как национальный проект. Для него не пожалели ни сил, ни средств. Ведь к тому времени недостатка в частных лабораториях не было. Нужно было предложить высочайший уровень услуг. И уже с первых шагов Invitro Diagnostics зарекомендовала себя с лучшей стороны благодаря тому, что сделала доступными для молдавских пациентов сотни и тысячи самых современных и точных тестов, на уровне европейских стандартов качества. Ведь ни один, даже самый опытный, врач не сможет получить достоверную картину о состоянии пациента и, тем более, поставить верный диагноз без тщательного изучения результатов анализов. И чем они точнее и детальнее, тем правдивее общая картина.

Сегодня в Invitro Diagnostics выполняются тысячи видов исследований, и их список постоянно пополняется. Многие из них очень специфичны, а некоторые - уникальны. «Мы проводим генетические, биохимические, иммунологические, цитологические, аллергические, молекулярно-биологические, гормональные, микроскопические, микробиологические, серологические, морфологические, бактериологические тесты, – говорит Борис Гылка. – У нас очень совершенная ПЦР-диагностика, био-прогностика, которая позволяет определить вероятность развития многих опасных заболеваний. Лаборатория использует строгие преаналитические стандарты. Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию выполнение лабораторных исследований возможно в кратчайшие сроки. Большинство анализов выполняются сразу или в течение одного дня».

Филиалы сети (коллект-центры) располагаются во всех районах Кишинева и работают в удобное время, не требуется тратить время на очереди. Если пациент не может прийти в лабораторию, специалиста для забора материала можно вызвать на дом, а оформить заказ и оплатить услуги можно онлайн. Еще одно преимущество - чтобы получить результат не обязательно снова приходить в лабораторию. На сайте www.invitro.md каждому пациенту открывают «личный кабинет», где сохраняются результаты всех его анализов. Эти данные защищены, а сам пациент имеет доступ к ним в любое время, из любой точки мира. Также результаты можно получить на электронный адрес или с курьером. Сделать за вас это может и Ваш лечащий врач, который оперативно увидит онлайн результаты и поставит диагноз. «Нам доверяют и сотрудничают ведущие специалисты страны и зарубежья, - говорит Борис Гылка. – В диагностике, когда время дорого, мелочей не бывает. В том числе – в использовании передовых информационных технологий в области медицины».

Здесь используют лучшие технологии, гарантирующие безупречное качество измерений, благодаря автоматическим анализаторам последнего поколения и тест-системам от Abbott, Siemens, Euroimmun, Life Technologies, Thermo Fisher, Sysmex, Carl Zeiss – мировых лидеров лабораторной диагностики. В Invitro работают лучшие специалисты страны, а вся система выстроена так, чтобы полностью исключить возможность ошибок, вызванных человеческим фактором. В лаборатории налаженная система внутреннего контроля, а также постоянно проводится внешний контроль качества специализированной компанией RIQAS/RANDOX (Великобритания). Это означает, что любой тест, сделанный в Invitro Diagnostics, будет на 100% подтвержден в любой другой ведущей лаборатории развитых стран. «В особо сложных случаях у нас есть возможность связаться онлайн с коллегами из других стран и развеять сомнения в правильности диагностики. Внедренные технологии 21-го века позволяют быть на передовых рубежах диагностической науки», - считает заведующий лабораторией Серджиу Армашу.

«Принципы нашей работы основаны на максимальной ответственности перед пациентом, – говорит директор Invitro Diagnostics. – Это определяет все аспекты – от гарантированно высоких стандартов качества услуг, до приемлемых цен. Мы удерживаем прайс-лист на уровне минимальной рентабельности, чтобы обеспечить доступ к качественной диагностике большему числу пациентов. Экономическая выгода часто сводится на нет, потому что наша лаборатория, в отличие от других, работает только с дорогостоящими оригинальными реактивами – других наше оборудование не приемлет. Кроме того, в рамках корпоративной социальной ответственности, наша лаборатория проводит бесплатный забор анализов на дому у лиц с ограниченными возможностями.

Мы изучили рынок и расширили перечень оказываемых услуг - ввели редкие виды диагностики, как, например, генетическая предрасположенность к заболеваниям. Также утвержден план дальнейшей модернизации лаборатории – предстоит увеличить вдвое площадь лаборатории, заказано новое современное оборудование мировой лабораторной индустрии. У нас в планах также развивать сеть коллект-центров, увеличить штатный персонал.

- Лаборатория является клинической базой Государственного медицинского университета им. Н. Тестемицану, и здесь врачи-резиденты проходят профессиональную подготовку по лабораторной диагностике. Приглашаем на работу самых лучших! Одновременно мы ориентированы на самые лучшие партнерские отношения со всеми частными медицинскими лабораториями и призываем их сотрудничать, чтобы диагностика в Молдове развивалась на мировом уровне. В планах Invitro Diagnostics стать Национальной реферальной медицинской лабораторией», - сказал медицинский директор, доктор медицинских наук Борис Гылка.

В заключение глава медицинской лаборатории Invitro Diagnostics еще раз подчеркнул, что «вклад частного сектора в национальные программы скрининга является чрезвычайно ценным не только с точки зрения охвата населения (как показало прошедшее тестирование в рамках Европейской недели по профилактике цервикального рака), но особенно - с точки зрения качества и быстроты диагностики. Если все частные медицинские лаборатории присоединятся к политике корпоративной социальной ответственности – то сообща, к примеру, мы сможем предложить пакеты бесплатного скрининга для уязвимых групп населения. А это, согласитесь, будет моделью устойчивого частно-государственного партнерства в целях поддержки усилий правительства и министерства здравоохранения для важных реформ в области превентивной медицины. А главное - улучшатся показатели здоровья населения Молдовы!».

Центральный офис:

ул. Tестемицану 19/1,

тел. 022 903999

www.invitro.md