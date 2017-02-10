«Rikipal»: перезагрузка на заемных средствах

Еженедельник «Экономическое обозрение» запускает еще один новый проект: публикацию серии материалов о деятельности компаний, развивающих свой бизнес с помощью различных банковских услуг. Опыт весьма любопытный, учитывая настороженное отношение предпринимателей к внешнему финансированию в период кризиса.

Своей практикой с читателями «ЛП» готовы поделиться представители разных отраслей экономики — из сферы производства, сельского хозяйства, виноделия, торговли, услуг и др. Это реальные истории тех, кто решил в наших непростых условиях все же вывести свой бизнес на качественно новый уровень.

Итак, история первая: компания «Rikipal».

Сегодня это крупнейший оператор на молдавском рынке деревянной тары и упаковочных материалов с оборотом в 2 млн евро в год. Компания была создана в 2009 году как отдельное самостоятельное подразделение прибалтийского паллетного холдинга - «Kronus». «Rikipal» производит деревянные поддоны и контейнеры любых видов и размеров, а также продает профессиональную линейку упаковочных материалов для транспортировки и хранения товаров и сырья. Занимается покупкой, сортировкой, ремонтом и продажей поддонов категории б/у. Эксклюзивно импортирует паллетные борта евростандарта. Более 10% своей продукции экспортирует в страны ЕС. С 2010 года компанией управляет Александр Черноуцан, который является одним из ее учредителей.

«Rikipal» остается частью европейского холдинга, который материально поддерживал ее лишь первые два года. С 2011-го молдавское подразделение полностью перешло на собственное финансирование. «Kronus» предоставляет исключительно информационный ресурс, делясь своими принципами работы и опытом в использовании современных технологий. Холдинг с оборотом более 80 млн евро в год сам устанавливает стандарты в своей отрасли, предлагая экспертные решения, улучшающие производственные процессы и логистику клиентов. Такое партнерство дорогого стоит, тем более на столь проблемном рынке деревянной тары, каким был наш.

«Бизнес начинался с закупки использованных поддонов и их сортировки по видам, что было оправдано: у разных поддонов — разная грузоподъемность, - рассказал г-н Черноуцан. - На тот момент в Молдове никто не занимался этим профессионально. Мы также первыми стали ремонтировать такую тару пневмопистолетами, с последующей предпродажной подготовкой и фитосанитарной обработкой. В начале кризиса рынок был «диким», большинство операторов работали по-старинке, при помощи гвоздей и молотка. Взяв хороший старт, уже через год «Rikipal» решил заняться собственным производством деревянных поддонов, но при растущих объемах возник дефицит оборотных средств. Стали кредитоваться в одном из молдавских коммерческих банков, с которым проработали три года. У него была очень сложная и длительная процедура выдачи кредитов, а в последнем случае в финансировании нам и вовсе было отказано. Сказался тот факт, что в 2012 году «Rikipal» обладал слишком скромной кредитной историей, не оброс имуществом, поэтому банк решил не рисковать».

На этом производственная часть компании могла бы завершиться, но дело решил случай. «В одном из фитнес-центров от бывшего коллеги я узнал, что в «Moldova-Agroindbank» (MAIB) есть шансы получить валютный кредит под 5% годовых. Обратился в несколько филиалов банка, вел переговоры в центральном офисе, ни на что особо не рассчитывая. Вскоре последовал обычный процесс анализа кредитно-финансовой деятельности нашего предприятия, оценка хозяйственно-производственных показателей, рентабельности бизнеса, деловой конъюктуры и т. д.

На тот момент «Rikipal» продавал 10 тыс. поддонов в месяц и, кроме большого потенциала, ничем особым не обладал. Я понимал, что с таким багажом мог показаться слишком самоуверенным, однако кредит нам все-таки выдали. Речь шла о сумме в 100 тыс. евро под 5% годовых. Далеко не каждый банк на это пойдет: все кредиторы хотят получить в залог ликвидную недвижимость, а не дебиторскую задолженность, товарные остатки, сырье и оборудование, как было в моем случае. При этом надо учесть, что я сам выступил поручителем».

Первый кредит новому заемщику MAIB выделил из иностранных фондов - по линии проекта повышения конкурентоспособности PAC I. Всего по этой линии было получено 6 кредитов на 520 тыс. евро, из которых 235 тыс. евро дебитор уже закрыл. Впоследствии «Rikipal» стал участником и проекта PAC II, получив финансирование для расширения своих экспортных поставок (в частности — на рынки ЕС). Временной промежуток между этими двумя программами — четыре года, за данный период компания обзавелась солидной кредитной историей исключительно в одном коммерческом банке.

«MAIB неоднократно выходил с рядом предложений - отмечает Александр Черноуцан. - При его участии, к примеру, мы получили финансирование от Организации по развитию малого и среднего бизнеса в Молдове (ODIMM), которая развивает систему гарантирования кредитов. С помощью специальных продуктов, разработанных MAIB, нам оказывают очень гибкую систему услуг, адаптированную под специфику нашей компании. Любой мой запрос всегда рассматривается банком: я не получил ни одного отказа в финансировании инвестиционных проектов или оборотного капитала. Сегодня у «Rikipal» открыта кредитная линия на более чем 300 тыс. евро. Также мы получили доступ к кредиту Revolving (и опять - в иностранной валюте под те же 5% годовых). Для нас это один из наиболее удобных вариантов кредитования с многократным снятием и погашением платежей, в зависимости от состояния дел компании. Однако такое доверие возникло не на пустом месте: за все годы сотрудничества у нас не было ни дня просрочки по выполнению своих обязательств перед MAIB».

Стабильный финансовый ресурс позволил «Rikipal» увеличить объем производства втрое - до 240 тыс. деревянных поддонов и контейнеров в год. В 2015-м за счет нового кредита на 100 тыс. евро товарная линейка оператора расширилась: в ней появились профессиональные упаковочные материалы (полипропиленовая лента, стретч-пленка, картонные и пластиковые уголки, скобы), а также паллетные борта и пластиковые контейнеры европейского стандарта. Оборот только этой товарной группы в 2016-м вырос вдвое - до 1 млн евро. Сегодня компания располагает всем, что необходимо для паллетизации продукции на внутреннем рынке, отсюда и появившийся слоган «Rikipal» - все для паллетизации в одном месте». К прямой рекламе это мало относится. На молдавском рынке тары такого ассортимента действительно нет ни у одного другого поставщика.

«Еще несколько лет назад нам было сложно конкурировать в т. ч. из-за теневых поставок древесины. В Молдове нещадно вырубался лес (тополь и липа) и это сырье предлагалось по демпинговым ценам. Впоследствии министерству окружающей среды удалось решить проблему, но с местной древесиной мы предпочитаем не работать. Основное сырье компания импортирует из России, Белоруссии и Украины, выполняя заказы под нужды самых разных клиентов. Я быстро понял, как получить конкурентное преимущество: его обеспечивает постоянство услуг. Далеко не все наши заказчики планируют деятельность на год вперед, большинство предприятий работают с перебоями, в зависимости от заявок оптово-розничного звена. Поэтому на складах «Rikipal» всегда есть «стратегический запас», за редким исключением. К примеру, некоторым крупным клиентам может срочно понадобится 1 тыс. специфических поддонов, каких никогда нет в стоке. И их надо изготовлять заново — в минимальный срок и по первому требованию клиента».

Наш собеседник отметил, что рост объемов производства пока не позволяют компании развиваться за счет собственных средств. «Наша дебиторская задолженность растет еще и потому, что «Rikipal» кредитует своих заказчиков, в т. ч. за счет отсрочек платежей (от одного месяца до полугода). Это нормальная практика для сохранения и расширения клиентской базы. Помимо прочего, мы разработали два новых проекта, под которые тоже надеемся получить внешнее финансирование. Я абсолютно уверен: не нужно бояться кредитов, надо знать, как ими распоряжаться. И тогда ты действительно обречен на успех».