Василе Ботнарь возглавил «Молдовагаз»

Новым председателем правления АО «Молдовагаз» стал Василе Ботнарь, до этого занимавший пост министра информационных технологий и связи.

За кандидатуру Ботнаря единогласно проголосовали участники заседания Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз», состоявшегося 9 февраля. На том же заседании были обсуждены «ряд важных вопросов, связанных с деятельностью предприятия», как отметила пресс-служба «Молдовагаз».

Заместителями Василе Ботнаря избраны Людмила Коробанова, Николай Васильев и Яков Казаку.

В АО «Молддовагаз» контрольный пакет акций - 50% плюс одна акция, - принадлежит ОАО «Газпром». Правительство Молдовы оставило за собой 35,33% акций, еще 13,44% номинально принадлежат администрации Приднестровья, но переданы в управление «Газпрому». Соответственно долям владения акциями участники делегируют своих представителей и в органы управления АО. Но при этом традиционно кандидата на пост главы «Молдовагаз» предлагает правительство Молдовы.