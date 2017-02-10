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Василе Ботнарь возглавил «Молдовагаз»

№ 5 (1171) 10 February 2017

Новым председателем правления АО «Молдовагаз» стал Василе Ботнарь, до этого занимавший пост министра информационных технологий и связи.

 

За кандидатуру Ботнаря единогласно проголосовали участники заседания Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз», состоявшегося  9 февраля. На том же заседании были обсуждены «ряд важных вопросов, связанных с деятельностью предприятия», как отметила пресс-служба «Молдовагаз».

 

Заместителями Василе Ботнаря избраны Людмила Коробанова, Николай Васильев и Яков Казаку.

 

В АО «Молддовагаз» контрольный пакет акций - 50% плюс одна акция, - принадлежит ОАО «Газпром». Правительство Молдовы оставило за собой 35,33% акций, еще 13,44% номинально принадлежат администрации Приднестровья, но переданы в управление «Газпрому». Соответственно долям владения акциями участники делегируют своих представителей и в органы управления АО. Но при этом традиционно кандидата на пост главы «Молдовагаз» предлагает правительство Молдовы.

8240 Автор: Соб. инф.
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