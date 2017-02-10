Эмираты становятся ближе

В Кишиневе прошел молдавско-эмиратский бизнес-форум, на котором встретились свыше 100 молдавских предпринимателей и делегация Объединенных Арабских Эмиратов, в состав которой входили более 20 руководителей различных компаний.

Открывая мероприятие, вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявил, что Молдовы пытается строить мосты, связывающие Восток и Запад.

«Географическое положение вашей страны позволяет ей претендовать на роль hub point (транспортного узла) между Востоком и Западом», - согласился с ним министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Аль Мансури.

При этом он отметил, что его страна является третьим по величине инвестором в мире, который вкладывает средства для инвестиций в экономики других государств. И Эмираты готовы рассматривать инвестиционные проекты из Молдовы в таких областях, как IT, транспорт, инфраструктура, водные ресурсы, возобновляемые источники энергии и др.

«Наша страна прилагает все усилия для того, чтобы стать № 1 в мире, - заявил генеральный директор Зоны свободного предпринимательства в эмирате Фуджейра Шариф Хабиб Аль Авади. – И нам это удается! ОАЭ находится на первом месте по качеству дорог, транспорту, эффективному налогообложению для привлечения инвестиций. По Индексу экономических показателей (Economic Performance Index EPI), рассчитываемому МВФ, интуитивно понятный индикатор для оценки экономической динамики той или иной страны в исторической перспективе, ОАЭ тоже в лидерах.

Арабские Эмираты находятся на втором месте по способности привлекать таланты, на третьем по портовой инфраструктуре, на десятом по качеству системы образования.

При этом Эмираты также позиционируют себя, как hub point, от которого «всего четыре часа полета до европейских стран и всего восемь – до стран региона Юго-Восточной Азии».

Но, несмотря на несопоставимые с Молдовой цифры и расстояния, этой стране удалось стать и одним из мировых бизнес-центров, и Меккой международного туризма. К чему стремимся и мы. Интерес эмиратского бизнеса и их возможности вполне могут стать хорошим импульсом, чтобы и Молдова достигла определенных высот.

Премьер-министр Павел Филип пригласил компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять активное участие в процессе приватизации в Молдове.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом премьер заявил на встрече с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль Мансури. Стороны обсудили вопросы укрепления диалога, развития торгово-экономических отношений, с акцентом на привлечение инвестиций из ОАЭ в экономику Молдовы.

Султан бен Саид Аль Мансури выразил заинтересованность в укреплении политического и экономического партнерства с Молдовой. Он приветствовал проведение в Кишиневе делового форума и пригласил молдавского премьера принять участие в инвестиционном форуме в Абу-Даби в апреле 2017 г. и в выставке Expo Dubai 2020.