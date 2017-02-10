Президент предложил FIA стать партнерами

Состояние инвестиционного климата в Молдове, качество регуляторных реформ и перспективы привлечения иностранных инвестиций президент Игорь Додон обсудил в четверг с руководством Ассоциации иностранных инвесторов (FIA) - председателем Александер Косс, и бывшим председателем, членом ассоциации, руководителем Mobiasbancă - Groupe Societe Generale Рида Текая.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, Додон обратил внимание собеседников на то, что за последние два года, после подписания Соглашения об Ассоциации РМ ЕС, приток прямых иностранных инвестиций в экономику снизился на 17%.

«Игорь Додон предложил представителям Ассоциации стать членами Экономического совета при президенте РМ», - отмечается в пресс-релизе.

Глава государства сообщил собеседникам, что скоро будет разработана Национальная программа социально-экономического развития РМ, пригласив FIA принять участие в обсуждении тех ее положений, которые касаются инвестиций и условия работы инвесторов в Молдове.

В начале 2017 г., в связи с окончанием контракта Рида Текая, который в конце марта покидает Молдову, новым председателем FIA избран спикер правления Sudzucker Moldova Александер Косс. Его заместителем стал генеральный директор Lafarge Ciment (Moldova) Жан-Мишель Понс. В состав Совета Ассоциации вошли председатель Mobiasbanca – Groupe Societe Generale Рида Текая, генеральный директор Orange Moldova Жюльен Дукарроз, генеральный директор Moldcell Баркин Сечен, генеральный директор Medpark International Hospital Ольга Шкепу и директор SE Bordnetze Игорь Корман.