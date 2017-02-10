Регулируемый рынок в январе

Январь на регулируемом рынке ценных бумаг не отличился рекордными объемами продаж, но события на фондовой бирже все же принесли несколько интересных сюжетов. Всего за месяц было заключено 17 сделок с акциями 7 эмитентов, из которых три торговались в рамках публичных предложений. Сумма заключенных сделок составила 5,3 млн леев.

Самыми продаваемыми ЦБ снова оказались акции «Moldova-Agroindbank», на их долю пришлась почти половина всех сделок — 8. Котировки традиционно оставались консервативными — 1030 леев. Это уровень конца прошлого года, на который не смогли повлиять никакие околорыночные события. В частности, обстоятельства продажи 40-процентного пакета акций банка новой эмиссии: продление срока выставления на бирже, и наступившая вдруг неопределенность с возможным выкупом акций самим банком. Постоянство цены, не обусловленной никакими расчетами, обеспечивается исключительно психологией мелких держателей, которые больше всего боятся продешевить.

Однако, эти страхи помешали им вовремя понять, что 1030 леев за акцию — это нижний уровень спроса. Заявки на продажу по этой цене, которые еще в декабре могли неделю болтаться в открытых позициях ФБМ, были разобраны в январе, и сегодня такой пакет будет гарантированно куплен в течение одной-двух торговых сессий. Вероятно, это связано с ожидаемыми дивидендами по итогам работы банка в 2016 году. Как бы то ни было, напрашивалось скорое повышение котировок, и начало февраля вроде подтверждает эти ожидания. 2 февраля в секции «единые пакеты» (голосовой аукцион) уже были проданы 140 акций по 1080 леев за штуку. Закрепится ли новая цена, или инвесторы посчитают такой уровень завышенным? Вот и интрига на февраль для участников рынка. Правда, может случиться и так, что сделки на какое-то время прекратятся.

«Moldindconbank», пошедший по дороге отчуждений вслед за МАИБ-ом, также подвергся атаке биржевых «быков». Закрепившая в прошлом году цена на его акции в номинальные 40 леев в январе была превышена сразу до 57 леев. И еще 15 банов сверху! Правда, была зарегистрирована единственная сделка (единые пакеты, голосовой аукцион), но относительно крупная — 16,5 тыс акций. Но уже следующая транзакция, заключенная 3 февраля, показала еще более крутой рост котировки — 100 леев.

В связи с этим припоминается апрельская история прошлого года, когда акции «Moldova-Agroindbank» в ходе нескольких биржевых сессий взлетели с 1100 леев до 2660 леев. По этому поводу появились несколько невинных конспирологических версий, но в целом затея, похоже, не увенчалась успехом. Тогда Нацкомиссия по финансовому рынку отреагировала как-то нервно: сделки были признаны манипуляцией, но не отменены. НКФР заявила в специальном постановлении, что они не могут быть приняты в расчет при определении текущей рыночной цены.

Какой будет реакция мегарегулятора на последние сделки с акциями «Moldindconbank», пока неизвестно. В Нацкомиссии их определенно заметили, но в повестке дня заседания НКФР на 10 февраля этот вопрос не значится.