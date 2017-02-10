Непопулярный тендер

Группе Gas Natural Fenosa Moldova придется выбирать поставщиков электроэнергии на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года всего из трех компаний - молдавской Energocom, приднестровской «Mолдавская ГРЭС» и украинской «ДТЭК Павлоградуголь».

Это связано с тем, что из 20 компаний, которым были направлены приглашения, только эти три подтвердили участие в тендере.

Потенциальным поставщикам предложено до 27 февраля представить коммерческие предложения о поставках электроэнергии с учетом обеспечения пропускной способности межсистемных соединений, обеспечения балансирующей электроэнергии, конкурентоспособности цены, а также условий оплаты.

Как известно, Молдова производит лишь пятую часть потребляемой электроэнергии. Ранее она закупала недостающие объемы примерно поровну у Украины и Молдавской ГРЭС. Однако, с учетом кризиса в электроэнергетике Украины из-за военных действий на востоке, поставки электроэнергии в Молдову с конца 2014 г. были практически прекращены. И с апреля 2015 г. энергия закупалась только у Молдавской ГРЭС, но посредством специально созданной фирмы-прокладки «Энергокапитал», зарегистрированной в оффшоре.

В начале 2016 г. с этой компанией вновь был заключен годовой контракт, и она обязалась поставлять с 1 апреля электроэнергию с Молдавской ГРЭС по $48,995 за 1 МВт/час против прежних $67,95.

В конкурсе приняла участие и украинская компания ДТЭК, но победа была отдана без объяснения причин «Энергокапиталу», в числе акционеров которого и представители Молдовы.

Решение вызвало недоумение у специалистов, отмечающих, что власти РМ всегда выступали за диверсификацию поставок с целью обеспечения энергобезопасности государства. В 2013-2014 гг., к примеру, закупали электроэнергию как у Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской Интер РАО, так и у украинского холдинга ДТЭК.