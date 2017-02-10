Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Непопулярный тендер

№ 5 (1171) 10 February 2017

Группе Gas Natural Fenosa Moldova придется выбирать поставщиков электроэнергии на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года  всего из трех компаний - молдавской Energocom, приднестровской «Mолдавская ГРЭС» и украинской «ДТЭК Павлоградуголь».

 

Это связано с тем, что из 20 компаний, которым были направлены приглашения, только эти три подтвердили участие в тендере.

 

Потенциальным поставщикам предложено до 27 февраля представить коммерческие предложения о поставках электроэнергии с учетом обеспечения пропускной способности межсистемных соединений, обеспечения балансирующей электроэнергии, конкурентоспособности цены, а также условий оплаты.

 

Как известно, Молдова производит лишь пятую часть потребляемой электроэнергии. Ранее она закупала недостающие объемы примерно поровну у Украины и Молдавской ГРЭС. Однако, с учетом кризиса в электроэнергетике Украины из-за военных действий на востоке, поставки электроэнергии в Молдову с конца 2014 г. были практически прекращены. И с апреля 2015 г. энергия закупалась только у Молдавской ГРЭС, но посредством специально созданной фирмы-прокладки «Энергокапитал», зарегистрированной в оффшоре.

 

В начале 2016 г. с этой компанией вновь был заключен годовой контракт, и она обязалась поставлять с 1 апреля электроэнергию с Молдавской ГРЭС по $48,995 за 1 МВт/час против прежних $67,95.

 

В конкурсе приняла участие и украинская компания ДТЭК, но победа была отдана без объяснения причин «Энергокапиталу», в числе акционеров которого и представители Молдовы.

 

Решение вызвало недоумение у специалистов, отмечающих, что власти РМ всегда выступали за диверсификацию поставок с целью обеспечения энергобезопасности государства. В 2013-2014 гг., к примеру, закупали электроэнергию как у Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской Интер РАО, так и у украинского холдинга ДТЭК.

5260 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
МАНЯ ЛеонидВ 2000-2009 председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.
1953
ПОРЧЕСКУ ПетруДепутат парламента.
1959
МОВИЛЭ ИонЭкономист.
1960
ВИЗДОАГЭ ВладимирВ 2003-2015 председатель района Анений Ной.
1971
БАРБУЛАТ МихаилДипломат.
1976
ЛУПУЛЧУК ИгорьСоветник муниципального совета Кишинева.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».