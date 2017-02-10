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Автомобили будут взвешивать автоматически

№ 5 (1171) 10 February 2017

Автоматизированные пункты взвешивания многотонных автомобилей в движении могут появиться в Молдове. Такую инициативу выдвинуло министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, предложив технико-экономическое обоснование проекта для публичного обсуждения до конца февраля.

 

Как сообщили в министерстве, инициатива направлена на предотвращения движения по национальным дорогам многотонного транспорта, у которого давление на ось превышает допустимый максимум. Авторы инициативы полагают, что эта мера поможет уменьшить негативное воздействие такого транспорта на дорожное полотно.

 

Статистика показывает, что 14% грузовых автомобилей, которые циркулируют по дорогам страны, превышают допустимый максимум давления на ось. Кроме того, расходы на поддержание существующей системы взвешивания не покрываются штрафами. Новая система позволит исключить человеческий фактор при выборочном контроле.

 

В Молдове действуют 60 пунктов стационарного взвешивания, из которых 10 мобильных пунктов.

 

Максимальное разрешенное давление на ось в Молдове составляет от 7,5 т до 22 т в зависимости от конфигурации автомобиля, расстояния между осями, а также дорожного покрытия. Летом максимальное разрешенное давление сокращается из-за нагрева асфальта.

 

Дороги в Молдове признаны одними из худших в Европе. На сегодняшний день ведется реконструкция национальных дорог при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

5460 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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