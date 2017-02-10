Страж оркестра

Популярный оркестр народной музыки «Мугурел» отметил 50-летний юбилей. По такому случаю 2 февраля в Национальном дворце имени Николая Сулака состоялся большой концерт с участием Ольги Чолаку, Михая Чобану, Николая Глиб и других солистов, сотрудничавших с коллективом.

В этот день исполнилось также 65 лет его главному дирижеру и художественному руководителю, народному артисту Молдовы Иону Даскэл. Кроме традиционного репертуара, звучали танго, романсы, другие мелодии и ритмы из многоцветной «палитры» оркестра.

«Мугурел» под управлением Валерия Негруци был создан в 1966 году. «Тогда коллектив не был оркестром, скорее ансамблем, тарафом в составе семи музыкантов, - вспоминает Ион Даскэл. - С ним выступали солисты Ион Бас, Анастасия Истрати, Валентина Кожокару, Мария Дрэган, Василий Марин. Через восемь лет коллектив расформировали, почему — неизвестно до сих пор. Я с 1980 года работал дирижером в оркестре «Фольклор» на «Телерадио- Молдова». И в 1987 году тогдашний директор филармонии Михаил Мурзак пригласил меня воссоздать коллектив. «Мугурел» был брендом, все ждали его возрождения. Дать коллективу вторую жизнь было не то чтобы трудно, а очень ответственно: ведь его имя знали во всем бывшем Союзе. Собрал инструменталистов, певцов — недавних выпускников консерватории. Первые солисты — Михай Чобану, сейчас народный артист, Елена Цуркану, Тамара Кицанюк — актриса и певица из Бельц, которая переехала в Кишинев. И по сей день я на страже этого оркестра».

Музыканты начали исполнять народную музыку совершенно иначе, чем раньше, и отличались от других ансамблей и оркестров. «Мугурел» играет мелодии из всех фольклорных зон Молдовы, у него свой стиль исполнения. И очень разноплановый репертуар, от классики до джаза. Первый состав включал 12 инструменталистов и трех солистов. Базовые инструменты — цимбалы, контрабас, альт и аккордеон, также скрипки и духовые. Сейчас в оркестре 20 музыкантов, четыре постоянных солиста. Новую историю коллектива «писали» Николай Сулак, Зинаида Жуля, Валентина Кожокару, Николай Глиб и другие солисты. Сейчас сотрудничают с молодыми молдавскими и румынскими певцами. Из наиболее запомнившихся акций последнего времени - концерт по случаю Дня независимости Молдовы в прошлом году: объединили музыкантов «Флуераша» и «Мугуреал». На сцене около 60 музыкантов, получилось настоящее шоу. Такого рода события происходят нечасто.

«До 1991 года мы каждый год по несколько раз выезжали на зарубежные фестивали, конкурсы, ярмарки, - говорит художественный руководитель. - Сейчас, к сожалению, поездки редки, даже по республике. Но нас всегда ждут. И во время фестиваля «Мэрцишор» десять дней разъезжаем с концертами по районам, нас очень хорошо принимают. В последнее время преимущественно записываем музыку с нашими и румынскими солистами. И румынские коллеги для этой цели специально приезжают в Молдову, сотрудничают и с другими коллективами. Они отмечают наш высокий профессионализм».

Нахождение гармонии с солистами — огромная работа. Вообще, не так просто подобрать для певца подходящий именно ему репертуар, и многие солисты не умеют этого делать. Хотя они путешествуют по селам, собирают фольклор и то, что от него еще осталось. Ион Даскэл и сам коллекционирует народные мелодии, делает их аранжировки. «Я же не буду играть, как дядя Ваня на селе, - улыбается музыкант. - Говоря образно, мы народные мелодии «одеваем» в другие наряды».

Ион Даскэл вырос в музыкальной семье. Первую «академию» получил у отца - дирижера оркестра в селе Пеления Дрокиевского района. Поступил в музыкальное училище имени Ш. Няги, закончил по специальности теории и композиции. Затем консерватория — дирижирование и базовый инструмент аккордеон. Начинал в ансамбле «Флуераш» как солист-аккордеонист. Также играет на фортепиано, скрипке и почти на всех инструментах оркестра, кроме духовых.

Кстати, у скрипачей «Мугурела» - старинные инструменты, которым по 200-300 лет. Они передаются из рук в руки от старых лэутаров.