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«Скандинавский» Кишинев

№ 5 (1171) 10 February 2017

Галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 15 февраля приглашает увидеть старый Кишинев глазами живописца Флорентина Лянкэ. Выставка «Архетип цвета» представляет 31 работу.

 

«Я поставил задачу: идентифицировать исторические дома старого Кишинева, - объясняет Флорентин. - Во всех произведениях делаю акцент исключительно на архитектуре. Некоторые здания еще сохранились. Но многие - остались только на полотне». Флорентин приводит пример характерной застройки старого города: дворик с каменным подвалом в районе Молдавского государственного университета (по ул. Пушкина). Раньше таких домов с подвалами возводилось немало. И у него несколько работ на эту тему.

 

Художник путешествует по всему Кишиневу - река Бык, Мазаракиевская церковь, Чуфлинская церковь, озеро Валя Морилор. Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану.

 

Он обнаруживает здания даже с элементами стиля барокко и рококо. «Например, возле стадиона «Динамо» находится здание бывшего посольства Катара — такое хорошее барокко. Сохранилось несколько зданий с характерными элементами стиля Брынковяну».

 

Свой старый Кишинев художник не продает принципиально.

 

Флорентин Лянкэ не любит «купаться» в красках: он предпочитает использовать два-три цвета. «Кто-то считает, что если мы живем в солнечной Молдове, то должен быть всплеск цветов. Конечно, и этот подход имеет право на существование. Но я приверженец более сдержанного стиля, люблю сероватые цвета, синеватые, очень осторожные».

 

Некоторые считают, что творчество художника ближе к духу северных народов: Прибалтике, скандинавским странам. Там волей-неволей используют такие тона, потому что они соответствуют среде. И наш герой вовсе не против такого сравнения.

5340 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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ЛУПУЛЧУК ИгорьСоветник муниципального совета Кишинева.


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