«Скандинавский» Кишинев

Галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 15 февраля приглашает увидеть старый Кишинев глазами живописца Флорентина Лянкэ. Выставка «Архетип цвета» представляет 31 работу.
Галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 15 февраля приглашает увидеть старый Кишинев глазами живописца Флорентина Лянкэ. Выставка «Архетип цвета» представляет 31 работу.
«Я поставил задачу: идентифицировать исторические дома старого Кишинева, - объясняет Флорентин. - Во всех произведениях делаю акцент исключительно на архитектуре. Некоторые здания еще сохранились. Но многие - остались только на полотне». Флорентин приводит пример характерной застройки старого города: дворик с каменным подвалом в районе Молдавского государственного университета (по ул. Пушкина). Раньше таких домов с подвалами возводилось немало. И у него несколько работ на эту тему.
Художник путешествует по всему Кишиневу - река Бык, Мазаракиевская церковь, Чуфлинская церковь, озеро Валя Морилор. Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану.
Он обнаруживает здания даже с элементами стиля барокко и рококо. «Например, возле стадиона «Динамо» находится здание бывшего посольства Катара — такое хорошее барокко. Сохранилось несколько зданий с характерными элементами стиля Брынковяну».
Свой старый Кишинев художник не продает принципиально.
Флорентин Лянкэ не любит «купаться» в красках: он предпочитает использовать два-три цвета. «Кто-то считает, что если мы живем в солнечной Молдове, то должен быть всплеск цветов. Конечно, и этот подход имеет право на существование. Но я приверженец более сдержанного стиля, люблю сероватые цвета, синеватые, очень осторожные».
Некоторые считают, что творчество художника ближе к духу северных народов: Прибалтике, скандинавским странам. Там волей-неволей используют такие тона, потому что они соответствуют среде. И наш герой вовсе не против такого сравнения.