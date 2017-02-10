Что стоит за «гениальным планом»?

Специальный «буфер» наличных денежных средств размером в 2 млрд леев предложило сформировать министерство финансов.

Ситуации, когда казначейство испытывает острый недостаток средств, случаются ежегодно. До сих пор для преодоления подобных «кассовых разрывов» применялись различные экстраординарные меры. Например, превышение ежегодно фиксируемого в законе о бюджете объема эмиссий государственных ценных бумаг. Случалось, что необходимые средства привлекали посредством и еще более экстремальных решений. Которые, если разобраться, противоречат законодательству и обещаниям международным финансовым организациям-кредиторам.

Новый план разработчиков просто гениальный. Занять на открытом рынке (у коммерческих банков) под выпуск специальных эмиссий госбумаг и тут же разместить собранные средства на доходных счетах в Национальном банке Молдовы.

Здесь необходимо важное пояснение. В настоящий момент на рынке создана ситуация, когда доходность госбумаг даже немного ниже, чем проценты, выплачиваемые НБМ по остаткам на счетах овернайт.

Сегодня коммерческие банки, размещая «временно свободные средства» всего лишь на ночь, получают за них отплату на уровне 6% годовых. И такой ставка по депозитам овернайт будет оставаться до тех пор, пока НБМ не решит изменить уровень своей базисной ставки. С конца октября она находится на уровне 9,0%. По депозитам овернайт, согласно установленному НБМ правилу, на 3 процентных пункта меньше.

В январе текущего года номинальные ставки доходности по всем размещаемым через аукционы госбумагам варьировали в пределах 5,49% -5,75% годовых. Это, конечно, нонсенс – когда размещения «на ночь» приносят доход больший, чем инвестирование средств на двенадцать месяцев и далее. Но комитет по денежной политике НБМ не решился понизить «базисную» и связанные с ней две другие ставки на очередном заседании в конце января. Надо понимать, опасаясь, что понижение ставки может стимулировать темпы инфляции в 2017 году. И без того для роста цен причин достаточно.

Почему коммерческие банки вкладываются сейчас в чуть менее доходные госбумаги вместо того, чтобы просто держать средства на депозитах овернайт в НБМ? Потому что понимают: ненормальная ситуация, когда короткие вложения приносят доход больший, чем длинные, не может длиться долго. В силу естественных законов финансового рынка.

На двух прошедших в феврале аукционах мы наблюдаем, как снижается спрос на казначейские обязательства, и понемногу растет ставка доходности. Наши эксперты прогнозируют, что ещё до окончания месяца средневзвешенная ставка по ГЦБ всех сроков обращения вырастет выше отметки в 6% годовых.

Впрочем, как объяснили нам специалисты, это на придуманную в минфине модель «заимствований не требующих расходов», скорее всего не повлияет. По-видимому, на уровне руководства правительства и центробанка существует договоренность: НБМ будет оплачивать «резервные средства» на счетах минфина по ставке, максимально приближенной к той цене, по которой эти средства были заняты на открытом рынке. Так ли это на самом деле, покажет время.

Для Национального банка, в принципе, нет большой разницы - выплачивать ли доход за абсорбированную из коммерческих банков наличность напрямую или посредством министерства финансов, как эмитента государственных ценных бумаг. Конечными бенефициарами и в том, и в другом случае остаются коммерческие банки, располагающие свободными средствами.

«Временно свободных средств» в банковской системе еще долгое время будет более чем достаточно для наполнения предполагаемого двухмиллиардного резервного фонда минфина. Согласно данным статистики, остатки средств коммерческих банков в НБМ на депозитах овернайт по итогам января достигли рекордного уровня в 1 146 млн леев. Кроме того, еще 5 250 млн леев коммерческие банки держали в т.н. «сертификатах» Национального банка.

Эти двухнедельные вложения НБМ оплачивает по ставке равной «базисной», то есть сейчас 9,0% годовых. Понятно, что он с удовольствием бы «выпихнул» часть средств, вложенных комбанками в сертификаты, в предлагаемый к созданию «резервный фонд» минфина.

Каким образом НБМ сможет переориентировать коммерческие банки со своих сертификатов на госбумаги, пока еще не известно. Но «все в твоих руках, все в твоих руках», как поется в известной песенке. «Внести необходимую поправку в соответствующий регламент НБМ времени много не потребуется. Был бы достигнут консенсус по вопросу создания резервного фонда минфина на уровне парламента», - так прокомментировал позицию центробанка один из его руководителей на условиях анонимности.

Что может помешать восприятию проекта создания «буфера» в законодательном органе? Вероятно, только опасения насчет чрезмерного роста внутреннего долга. В 2016 году леевая часть госдолга и так выросла на 13,3 млрд леев, за счет востребованных гарантий правительства по невозвращенным кредитам «трем плохим банкам».

С накопленными до тех пор 2,1 млрд «исторических долгов перед НБМ» и выпущенными через аукционы госбумагами на сумму почти в 6 млрд леев суммарный внутренний долг по состоянию на конец января текущего года составлял 21 млрд 400 млн леев.

Предложение увеличить внутренний госдолг ещё на 2 млрд, даже на фоне роста за прошлый год почти в 2,7 раза, само по себе не так уж и пугающе. О последствиях скорее заставляют задуматься планы правительства интенсивно наращивать внешний долг в иностранной валюте. Только от МВФ минфин надеется получить в бюджет 74,5 млн SDR, что по текущему курсу составляет более 2 млрд леев. Заимствования, планируемые правительством от других внешних доноров, в следующие три года оцениваются в сотни миллионов.

Если бы эти займы направлялись на эффективные инвестиционные проекты с соответствующей отдачей для развития экономики, кто бы возражал. Но значительная часть внешних займов идет на текущее латание бюджета, по сути - на потребление. А кредиты отдавать придется в инвалюте. В этой связи осторожных и дальновидных экспертов беспокоит вопрос, насколько защищен от обесценивания, причем возможно резкого, курс национальной валюты.

Может, пусть уж лучше минфин занимает на внутреннем рынке леи? Всё риска меньше. И в этом смысле предлагаемый к наполнению за счет размещения госбумаг «резервный фонд» минфина действительно можно счесть за «инструмент укрепления долгосрочной макрофинансовой стабильности».

Вот только кто бы перед принятием закона понятно объяснил, в каких именно случаях и как будет использоваться на практике этот «буфер». И каким образом будет восстанавливаться в прежних объемах, если в течение года будет частично или полностью потрачен. Сами знаете, кто скрывается в деталях.