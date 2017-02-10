Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Штрафы Нацбанка

№ 5 (1171) 10 February 2017

Бывшие члены админсоветов и органов управления Banca de Economii и Unibank заплатят штрафы, которые Исполнительный комитет Национального банка Молдовы определил в сумме 100 252 лея. Размер санкции составляет десять средних зарплат в финансовом секторе Молдовы.

 

 

 

В решении регулятора рынка говорится, что эта мера наказания введена за нарушение закона о финансовых учреждениях и регламентов НБМ. В частности, речь идет о таких нарушениях, как «чрезмерно рискованные операции», в которые вовлекались банки, «несоблюдение ограничений и регламентов концентрации рисков», «искажение в бухгалтерских учетах реальной ситуации банков».

 

Санкции регулятора не исключают кроме штрафов применения и других мер наказания, вплоть до возбуждения уголовных дел в случае доказательств преступления. От имени государства, владевшего в Banca de Economii контрольным пакетом акций в размере 56,6%, членов Административного совета всегда назначало министерство финансов, хотя на всех остальных предприятиях с наличием доли государства это было прерогативой министерства экономики.

 

Оба эти министерства после 2009 года, когда к власти в Молдове после Партии коммунистов пришли проевропейские партии, были предметом торга между двумя основными партиями коалиции - ЛДПМ и ДПМ, а также их лидерами Владом Филатом и Владом Плахотнюком.

7760 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
МАНЯ ЛеонидВ 2000-2009 председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.
1953
ПОРЧЕСКУ ПетруДепутат парламента.
1959
МОВИЛЭ ИонЭкономист.
1960
ВИЗДОАГЭ ВладимирВ 2003-2015 председатель района Анений Ной.
1971
БАРБУЛАТ МихаилДипломат.
1976
ЛУПУЛЧУК ИгорьСоветник муниципального совета Кишинева.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».