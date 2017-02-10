Штрафы Нацбанка

Бывшие члены админсоветов и органов управления Banca de Economii и Unibank заплатят штрафы, которые Исполнительный комитет Национального банка Молдовы определил в сумме 100 252 лея. Размер санкции составляет десять средних зарплат в финансовом секторе Молдовы.

В решении регулятора рынка говорится, что эта мера наказания введена за нарушение закона о финансовых учреждениях и регламентов НБМ. В частности, речь идет о таких нарушениях, как «чрезмерно рискованные операции», в которые вовлекались банки, «несоблюдение ограничений и регламентов концентрации рисков», «искажение в бухгалтерских учетах реальной ситуации банков».

Санкции регулятора не исключают кроме штрафов применения и других мер наказания, вплоть до возбуждения уголовных дел в случае доказательств преступления. От имени государства, владевшего в Banca de Economii контрольным пакетом акций в размере 56,6%, членов Административного совета всегда назначало министерство финансов, хотя на всех остальных предприятиях с наличием доли государства это было прерогативой министерства экономики.

Оба эти министерства после 2009 года, когда к власти в Молдове после Партии коммунистов пришли проевропейские партии, были предметом торга между двумя основными партиями коалиции - ЛДПМ и ДПМ, а также их лидерами Владом Филатом и Владом Плахотнюком.