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Заявление для прессы от имени Арминэ Хачатрян, постоянного представителя МВФ в Республике Молдова

№ 5 (1171) 10 February 2017

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетит Молдову в период 14-28 февраля с.г.

 

Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, в контексте проведения первого обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования EFF (Механизм расширенного финансирования) и ECF (Расширенный механизм кредитования)

 

В рамках визита будет представлен Бен Келмансон, новый начальник миссии МВФ для Молдовы, который сменил на посту Иванну Владкову-Холлар с января с.г. Госпожа Владкова-Холлар была назначена на новую должность в Офисе Директора-распорядителя МВФ.

 

* * *

 

Справочная информация: трехгодичная программа МВФ с Молдовой, утвержденная 7-го ноября 2016 г., предусматривает финансовую поддержку в общем размере 129,4 млн специальных прав заимствования (СПЗ) (около $176 млн или 75 процентов квоты РМ в МВФ), из которых 26 млн СПЗ (около $35 млн) уже были перечислены. Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 г., 5,5-летний льготный период, и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством Механизма расширенного финансирования (EFF), который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент, 1,3% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной год

7630 Автор: По материалам пресс-релиза
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