Минфин предлагает создать бюджетный cash buffer

В начале недели спикер парламента Андриан Канду отправился с рабочим визитом в Великобританию. Видимо, в связи с этим большинство профильных комиссий решило не проводить заседания. А работа для депутатов тем временем уже накапливается.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как вступил в силу Закон о бюджете на 2017 год, а минфин уже разработал и вынес на обсуждение проект поправок и дополнений к нему. Так, предложено увеличить на 385,9 млн леев доходную часть госбюджета (на размере дефицита это не скажется). Данное повышение будет осуществлено за счет увеличения размера сборов за пользование дорогами, взимаемых с владельцев автомобилей, зарегистрированных в стране.

Ранее планировалось, что эти платежи будут в полном объеме отчисляться в местные бюджеты. Однако, после внесения ряда поправок в Закон о Дорожном фонде, ежегодно 50% его бюджета будет выделяться местным властям первого уровня, в зависимости от численности населения в том или ином районе. Далее, эти средства будут распределяться между местными властями второго уровня, по тому же критерию. Соответственно, расходы государственной казны также предложено увеличить на 385,9 млн леев, которые в полном объеме планируется перечислить местным бюджетам на ремонт, строительство и содержание дорог.

Но более важной представляется инициатива министерства о создании резерва ликвидности, так называемого cash buffer, в размере 2 млрд леев. Сформировать его предлагается с целью «улучшения управления государственным долгом, исключения сезонного давления при обеспечении финансирования бюджетного дефицита, а также сокращения риска рефинансирования госдолга». Выдвинутая инициатива потребует повышения сальдо внутреннего госдолга, но, как утверждают авторы, без увеличения расходов на его обслуживание.

Данная операция, как уточняется в пояснительной записке к проекту, является нейтральной с точки зрения стоимости и рисков, и представляет собой «план непрерывного финансирования», который применяется в ряде стран (Венгрия, Турция). Получить эти средства планируется от продажи на первичном рынке государственных ценных бумаг, которые впоследствии будут размещены на срочном депозитном счете в Национальном банке Молдовы, по той же процентной ставке и на тот же срок, что и выпущенные облигации. По утверждению авторов, увеличение долга будет иметь место только в бухгалтерских терминах, так как задача данной операции заключается в «создании актива в виде резерва ликвидности», который ни при каких обстоятельствах не будет использован для финансирования деятельности правительства. Во всяком случае, так утверждают авторы.

Скорее всего, в ходе первых же заседаний начавшейся сессии будет рассмотрен проект закона об официальной статистике, который был разработан Национальным бюро статистики. Изначально предполагалось лишь внести поправки и дополнения в действующий с 2004 года одноименный закон. Но после того, как предложенные изменения специально созданной группы экспертов коснулись более трети его положений, было решено разработать новую редакцию закона.

По утверждению авторов, документ кардинально пересмотрели с тем, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими директивами. Помимо того, что проект устанавливает новые правила сбора и обработки официальных статистических данных, он также предусматривает обязательную профессиональную независимость генерального директора структуры, срок его мандата, критерии назначения и освобождения с занимаемой должности. Повысится конфиденциальность статистической информации в процессе ее сбора, обработки и хранения, а также предусмотрено восстановление Статистического совета, как того требуют европейские директивы.

Предложенная редакции закона будет регулировать не только организацию и функционирование системы официальной статистики, но и устанавливает правовую основу для разработки, производства, распространения и координации официальной статистики.

Проект предусматривает, что национальная статистическая система состоит из центрального органа в области статистики и его территориальных подразделений; Национального банка Молдовы; а также «других производителей официальной статистики».

В рамках национальной статсистемы НБМ разрабатывает, производит и распространяет официальные данные исключительно из области своей компетенции. А вот к категории «других производителей официальной статистики» отнесены госучреждения или отдельные структуры, организованные в рамках органов и организаций.

Центральный орган в области статистики, по проекту, создан при правительстве и должен быть независимым административным органом как в институциональном, так и в профессионально плане. Также, ведомство и его территориальные подразделения должны являться аполитичными, не поддерживать и не предоставлять «помощь никаким политическим партиям», обязаны сохранять независимость «от любого юридического или физического лица». А вот вмешательство в деятельность центрального органа в области статистики и его подразделений, а также препятствование в любой форме его деятельности будут караться по закону (степень ответственности предстоит отразить в соответствующих законах).

Мандат руководителя и его заместителей сможет быть отозван в случае утраты гражданства Молдовы, осуждения судебной инстанцией, несовместимости с другой оплачиваемой должностью. Также поводом для досрочного прекращения мандата может послужить неподача декларации об имуществе и личных интересах или отказ от ее заполнения.

Новая редакция оговаривает создание Нацсовета по статистике – консультативного органа, действующего при правительстве. Его предложено сформировать из 15 членов, в том числе, трое представителей центрального органа статистики, четыре чиновника отраслевых органов центрального публичного управления, и по одному представителю от НБМ, Академии наук, местных органов власти, профессиональных союзов, СМИ, патронатных организаций, гражданского и преподавательского сообщества.

Производители официальной статистики предложено наделить правом не только получать и собирать статистические данные, запрашивать разъяснения к ним, но и проверять достоверность информации, в том числе, в бизнес-подразделениях юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Правда, это можно будет сделать, если источник представил недостоверную информацию. Кто будет оценивать несоответствия данных реальной картине – не сказано. При этом проект предоставляет центральному органу право нанимать агентов для сбора статданных.