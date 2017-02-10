Новые горизонты свободной торговли

Республика Молдова и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии намерены подписать соглашение о свободной торговле. Принципиальная договоренность об этом была достигнута на встрече спикера Андриана Канду с государственным министром Великобритании сэром Аланом Дунканом.

Как передает пресс-слу­ж­ба парламента, встреча состоялась в рамках рабочего визита председателя парламента Молдовы в Лондон. Собеседники обсудили возможности инвестиций в Молдову, необходимость сохранения и увеличения торговых обменов, в том числе после выхода Великобритании из ЕС. В настоящее время торговый баланс между двумя странами сохраняет положительный тренд, Великобритания является пятым наиболее важным импортером нашей страны.

Андриан Канду отметил помощь в области реформ для Республики Молдова посредством Фонда эффективного управления. Благодаря ему, до конца года будет выделено 5 млн евро на реализацию 8 проектов по борьбе с коррупцией, улучшению бизнес-среды, реформе системы правосудия, банковско-финансового сектора, энергетики и государственного управления.

Государственный министр сэр Алан Дункан приветствовал прогресс, достигнутый в продвижении реформ и выполнении международных обязательств, взятых на себя молдавским правительством. Он сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета. Это правительственная структура, которая продвигает проекты сотрудничества в области культуры и образования.