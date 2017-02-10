Затратное агентство ANTA

Правительство утвердило бюджет Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) на 2017 год. В соответствии с утвержденным бюджетом, доходы ANTA составят 59,579 млн леев, а расходы — 43,458 млн леев. Таким образом, превышение доходов над расходами равно 16,120 млн леев. Перечисления в Дорожный фонд Молдовы в текущем году составят 19,856 млн леев.

Из общей суммы доходов основную часть агентство получит от сборов за выдачу разрешительных документов на международные перевозки - 54,079 млн леев.

В расходной части основная статья затрат приходится на оплату труда персонала агентства, отчисления в фонды обязательного социального и медицинского страхования — 27,339 млн леев. В перечне текущих расходов (16,118 млн леев) наиболее значимые суммы предусмотрены на типографские услуги (5,766 млн леев), на аренду помещений, транспортных средств и единиц измерения (3,244 млн леев), приобретение основных средств (1,481 млн леев) и на приобретение топлива (1,158 млн. леев). Остальные статьи затрат не превышают миллионную планку, но обращает на себя внимание, что расходы на охрану (330,5 тыс. леев) в три раза превышают планируемые траты на повышение квалификации персонала. Не говоря о командировочных расходах (805,5 тыс. леев) или потреблении материалов (473,9 тыс. леев).

Эксперты отмечают, что при наблюдающемся сокращении количества транспортных единиц и действующих операторов, их отчисления агентству за выдачу разрешительных документов возрастают. Это еще больше осложняет предпринимательскую деятельность, снижается транспортная активность и конкурентоспособность на региональном рынке. В последний период и так уже происходит массовый уход из Молдовы автотранспортных предприятий, которые регистрируются в соседних странах — Румынии, Украине, Белоруссии и др. В столь тяжелой экономической ситуации в транспортной отрасли нецелесообразно тратить средства перевозчиков на безбедное существование ANTA, считают участники рынка.

Как заявил для «ЛП» исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Молдовы Думитру Албулеса, «вопрос финансирования агентства ANTA возник у перевозчиков еще с момента принятия в 2014 году нового Кодекса автомобильного транспорта. В Кодексе было записано, что агентство ANTA финансируется не из бюджета страны через минфин, а от продажи разрешений. Но все разрешения наша страна получает от других стран бесплатно. Если для них и устанавливается стоимость, то эти деньги должны идти не на содержание чиновников, а в Дорожный фонд для строительства и ремонта автомобильных дорог. Если разделить расходы по зарплате на количество работников агентства ANTA (около 120 человек), то получается в среднем по 18 тыс. леев в месяц. При этом, по сведениям из прессы, зарплата директора доходит до 70 тыс. леев в месяц. Сравните ее с зарплатой учителей или врачей».

Как отметил наш собеседник, при обсуждении бюджета ANTA на 2016 год эта проблема по предложению Союза транспортников и дорожников, а также Национальной конфедерации патроната, обсуждалась на заседании правительства. После чего по поручению премьер-министра правомерность бюджета ANTA была проанализирована сотрудниками Центра по борьбе с коррупцией. Был подготовлен рапорт. Но год 2016 закончился, а проблема так и осталась нерешенной. В адрес Союза транспортников и дорожников продолжали поступать десятки обращений от операторов рынка, что побудило повторно вынести вопрос на обсуждение при содействии минтранса. По итогам заседания Совета Союза транспортников и дорожников было направлено письмо правительству с предложениями в отношении бюджета ANTA на 2017 год. Однако, к сожалению, бюджет агентства был принят в январе без учета мнения работников транспортной отрасли.

- Перевозчики готовы оплачивать стоимость выдаваемых разрешений, но при условии, чтобы деньги пойдут на ремонт и содержание автомобильных дорог, а не на содержание аппарата агентства. Предложение уменьшить стоимость разрешительных документов застряло в кабинетах власти, а либерализацией транспортного рынка и вовсе ни у кого нет желания заниматься. Создается впечатление, что нашей стране транспортники не нужны, и грузы будут перевозить иностранные перевозчики, - заявил Думитру Албулеса.



Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Молдовы (AITA) Григоре Бернавски подчеркнул, что «проект бюджета ANTA на 2017 год не был скоординирован с предпринимателями. К сожалению, мы не были услышаны, и постановление утверждено без нашего согласия».

Для сравнения: бюджет агентства ANTA по доходам и расходам на 2014 год составлял 25,999 млн леев, на 2015 год — 38,817 млн леев. Исходя из приведенных данных, доходы агентства в 2016 году составили 60,397 млн леев, в 2017 году запланированы на уровне 59,579 млн леев, что вроде бы меньше. Но это не принципиальное изменение, что удивляет специалистов.

- Расходы запланированы со снижением на 15,3% (51,297 млн леев и 43,458 млн леев соответственно в 2016 и 2017 годах), - отмечает Григоре Бернавски. - При этом стоимость некоторых разрешений уменьшились (просто для отвода глаз), а стоимость других увеличена. Таким образом, практически ничего не было сделано для облегчения работы международных перевозчиков.

В текущем году Россия и Турция намерены ввести для Молдовы разрешения на грузоперевозки. В среднем со стороны РФ будут выданы 75 тыс. разрешений, а со стороны Турции - 5 тыс.. Исходя из того, что каждое разрешение стоит порядка 30 евро, соответственно, бюджет АNTA может увеличиться еще на 2,4 млн евро (то есть, на 52 млн леев). А это еще один бюджет.

Естественно, что перевозчики с таким бюджетом АNTA категорически не согласны, потому что в Дорожный фонд практически не будут поступать деньги с проданных разрешений. А ведь это деньги тех, кто хочет видеть в нашей стране хорошие автомобильные дороги. С другой стороны, перевозчики все громче говорят о непрозрачности со стороны АNTA процесса выдачи операторам разрешений.

Дорожный фонд на 2017 год утвержден в размере 1,43 млрд леев. Взнос от деятельности агентства АNTA составляет всего 16,1 млн леев (около 1%). Очевидно, что такой вклад ничтожен по сравнению с вкладом участников автотранспортного рынка. «Отсюда возникает вопрос: не слишком ли много тратит агентство на свои нужды, учитывая его вклад (в определенном смысле – негативный) в развитие автомобильного транспорта в Молдове?», - задается вопросом Григоре Бернавски.

Он также сообщил, что ассоциация AITA своим письмом от 13.01.2017 года обратилась в правительство Республики Молдова с предложениями по решению вопросов, касающихся бюджета ANTA и функционирования автотранспортной отрасли. На 15 февраля запланирована встреча для обсуждения ситуации и предложений транспортников.