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Финансы для стран Дунайского региона

№ 5 (1171) 10 February 2017

В Кишиневе прошла международная конференция о возможностях финансирования инициатив в рамках Европейской стратегии для Дунайского региона (EUSDR).

 

Эта стратегия распространяется на восемь стран - членов ЕС, и еще шесть стран Дунайского бассейна, в том числе и Молдову. Координатором проекта в нашей стране выступает министерство регионального развития и строительства. Однако, как сообщил вице-министр МРРС Анатол Усатый, проекты рассматриваются из более широкого выбора направлений, от туризма до экологии.

 

Первая доступная для Молдовы программа – Interreg, финансовый инструмент European Territorial Cooperation (ETC). Он занимает центральное место в построении общего европейского пространства и является краеугольным камнем европейской интеграции. ETC призван гарантировать, что границы не превратятся в барьеры. В результате реализации проекта  европейцы становятся ближе друг к другу, помогая в решении общих проблем. Он также должен содействовать обмену идеями и активами, а также поощрять стратегическую работу по достижению общих целей.

 

Бюджет Interreg на 2014-2020 гг составляет € 263 млн. Бенефициары из Республики Молдова могут получить доступ к финансированию в размере € 5 млн на разработку и практическое внедрение структур, инструментов и сервисов, конкретных малобюджетных пилотных проектов в четырех приоритетных сферах: инновации и социальная ответственность; защита окружающей среды; транспорт и энергетика; повышение качества управления.

 

Вторая программа – Европейский инструмент добрососедства для Румынии и Республики Молдова (ENI CBC Romania – Republic of Moldova). Бюджет - € 81 млн. Основная цель: повышение качества жизни людей в приграничных областях через совместные инвестиции в образование и здравоохранение. Главные направления: поддержка образования, исследований, технологического развития и внедрения инноваций; развитие и сохранение культурного и исторического наследия; улучшение доступа к транспортной инфраструктуре; повышение безопасности жизни.

 

По первой программе прием проектов на рассмотрение начался в 2015 году. В 2017 наступил второй раунд этого процесса. По второму проекту предложения начнут принимать в 2017 году.

7550 Автор: Игорь ФОМИН
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