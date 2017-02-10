Стратегия развития Гагаузии

В Гагаузии представлена стратегия развития региона на ближайшие четыре года, подготовленная экспертами института IDIS Viitorul при поддержке специалистов исполкома автономии.

На презентации документа в Комрате отмечалось, что при его подготовке было проведено 12 круглых столов, многочисленные дискуссии с заинтересованными лицами, созданы пять рабочих групп по отраслям, опрошены в ходе деятельности директора 70 предприятий и чиновники 26 примэрий.

«Только аналитическая записка по состоянию региона составила 200 страниц, которые были разделены по 14 темам», - сообщил представитель института Виорел Киврига.

По его словам, Гагаузия - динамично развивающийся регион на юге Молдовы со значительным потенциалом в агробизнесе и развитии перерабатывающей и пищевой промышленности. Киврига подчеркнул, что цель документа - решение социально-экономических проблем региона, поиск источников новых доходов граждан и экономических агентов, создание рабочих мест, улучшение бизнес-среды.

Стратегия базируется на трех принципах: устойчивое освоение природных, трудовых ресурсов и развитие социального сектора в Гагаузии; обеспечение устойчивого экономического роста; выстраивание территориального бренда и продвижение имиджа автономии на национальном и международном уровнях.