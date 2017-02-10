Неделя форумов на Fabricat în Moldova

В ходе выставки Fabricat în Moldova 2017 прошло четыре двухсторонних международных бизнес-форума.

В продолжение рассказа о встрече предпринимателей Молдовы и России (см. «ЛП» №4 от 3 февраля 20017 г.) можно добавить несколько интересных штрихов. Делегация челябинских предпринимателей задержалась в Молдове на несколько дней и улетела в Россию только в пятницу. Был проведен ряд встреч не только в правобережной части Молдовы, но и в Приднестровье. И обсуждались крайне любопытные идеи и проекты.

В ходе сессии В2В с неожиданным предложением выступил генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея. Это крупнейший в России завод по производству холодного оружия: парадно-церемониального (например, кортиков советников юстиции); наградного; боевого, - для подразделений спецназа. Г-н Томея предложил обменивать российские клинки на молдавские фрукты и вино.

Основным итогом молдавско-румынского форума стало подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РМ, MIEPO и Двухсторонним деловым центром Румыния-Молдова. Соглашение призвано стимулировать и содействовать развитию торговли между экономическими операторами обеих стран. Согласно документу, каждая сторона сформирует рабочие группы, которые обеспечат постоянный обмен информацией о ситуации в экономической, торговой, производственной и экспортной сферах, об актуальных предложениях хозяйствующих субъектов. Будут проводиться исследования рынков, анализы экономических интересов и т.д.

Говоря об этом форуме (главной целью которого было привлечение румынских инвесторов в Молдову и развитие двухсторонних связей), хочется рассказать о любопытной презентации, с которой выступил менеджер румынского проекта Agriculture Capital and Engineering Феликс Лукэтар. Он представил молдавским бизнесменам программы с грантовой составляющей по поддержке молдавских инвестиций в Румынию, включая кросс-гарантии, которые возможны между румынскими и молдавскими банками при обращении в румынские фонды гарантирования кредитов и т.д.

Молдавско-белорусский форум отличился крайне лаконичной официальной частью, после которой прошла продолжительная встреча предпринимателей «с глазу на глаз». Вице-президент ТПП РМ Михай Былбэ отметил, что подобные форумы становятся традиционными (предыдущий прошел в Кишиневе в октябре). Контакты активно развиваются. Бизнесмены из Беларуси группами приезжают в Молдову на фестивали молдавского вина, включая Polobocul de aur и другие мероприятия. Их молдавские коллеги регулярно отправляются на выставки BelAgro, «Гомельская весна» и т.д.

В ходе официальной части состоялось подписание контракта между ГП «Железная дорога Молдовы» и ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод».

Зато молдавско-австрийский форум, со-организатором которого выступила Ассоциация европейского бизнеса, прошел в классическом формате, с аналитическими выступлениями специалистов по законодательству и налоговых консультантов.

Представитель одной из крупнейших адвокатских компаний Центральной и Восточной Европы Schoenherr Attorneys at Law Владимир Юрковский сформулировал для иностранных и внутренних инвесторов в экономику Республики Молдова ряд советов, которые представляют несомненный интерес.

Выходя на рынок Молдовы, по мнению Юрковского, прежде всего нужно позаботиться о защите интеллектуальной собственности (брендов, промышленного дизайна, патентов и пр.). Здесь надо нанимать не только местного адвоката, но и местных специалистов по налогообложению и бухучету. Румынские консультанты не помогут, в Молдове есть свои особенности. Не мешает потенциальному инвестору изучить наличие договоров об избежании двойного налогообложения - Молдова подписала их довольно много. Следует поразмыслить и над тем, чтобы выбрать самую подходящую организационно-правовую форму, - предприятие с иностранным капиталом, СП и т.д. И наконец, адвокат советует постоянно проверять всех местных партнеров и контрагентов.

- Нужно отслеживать изменения в законодательстве. Будьте готовы, что правила игры будут постоянно меняться, - наставлял участников форума Владимир Юрковский. - И будьте готовы защищать свой бизнес, биться до конца. Не бойтесь внедрять инновации, в Молдове власти положительно относятся к новшествам. Настройтесь на необходимость подгонять имеющиеся бизнес-модели под местные особенности. И еще: клиенты в этой стране всегда торопятся. Им все нужно прямо сейчас!

Об истории своего бизнеса в Молдове рассказал австрийский предприниматель Теодор Майр, открывший в нашей стране 17 лет назад компанию Maybemayr SRL. «Тогда у меня было 2000 евро, которые я заработал, работая столяром в Австрии», - вспомнил бизнесмен.

С первых дней г-н Майр работает по двум направлениям, постепенно продвигаясь вперед по каждому из них. Первое, - производство мебели и деталей интерьера из массива дерева. Изделия премиум-сегмента, продаются на местном рынке, экспортируются в Австрию и Германию.

Вначале было трое работников. К 2009 году их стало 18 человек, тогда Теодор Майр ушел из арендуемого помещения, купил 3600 м2 земли и здание под фабрику площадью 360 м2. Постепенно расширил производство до 600 кв.м, приобрел сушилку для древесины площадью 350 м2. Намерен нанять еще 30 работников и собирается довести производственные площади до 1000 кв.м, что позволит уменьшить время выполнения заказов до 3-4 месяцев. И приступить к выполнению проекта по созданию в комплексе домов из дерева, включая мебель - в едином стиле.

Параллельно австрийский инвестор в одиночку развивает в Молдове систему дуального образования для столяров. В 2011 году начал проводить регулярные занятия с группами, сейчас готов построить центр для профессиональной подготовки.

«Сердце мое принадлежит Австрии, - закончил свое выступление Теодор Майр, - но я буду продолжать работать в Молдове. Здесь очень трудолюбивые люди. И каждый из них знает по 2-3 языка, что сильно облегчает общение».