Плюсы и минусы электронного декларирования

Юридические лица со штатом в пять и более сотрудников обязаны сдавать отчеты только в электронном виде. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, вступившими в силу с 1 января 2017 года.

Авторы объясняют нововведение тем, что подобное требование уже действует с прошлого года в отношении взносов в бюджет государственного социального страхования. Напомним, с 1 июля 2016 года обязательство по электронному налоговому декларированию действовало для предприятий, где работают более десяти человек. Теперь к юридическим лицам прибавились еще и «лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия».

В целом налогоплательщики положительно оценивают нововведение. Это и для налоговиков удобнее, так как облегчает обработку информации, и для предприятий. Нет необходимости везти отчеты в налоговый орган. Плюс и в том, что подключение этой категории налогоплательщиков происходит бесплатно. Расходы производятся только на покупку и продление электронной подписи. Выдают ее Fiscservinform, Центр специальных телекоммуникаций и мобильные операторы. Хотелось бы только, чтобы она была дешевле, говорят эксперты. Сейчас новая электронная подпись стоит 350 леев, а ее продление - 200 леев.

Они считают, что процедуру подключения к электронным услугам можно было бы упростить. Если на предприятии появился новый главный бухгалтер, то изменение контракта можно также производить в электронном формате. Директор, у которого уже есть электронная подпись, мог бы подписать соответствующее заявление.

Кроме того, сегодня налогоплательщики вынуждены посещать налоговую инспекцию, чтобы получить справку об отсутствии задолженностей. Как и относить туда заявления на возмещение НДС, а также заявления о переброске переплаты по налогам и о перечислении утвержденной суммы НДС к возмещению на счет предприятия. Можно было бы делать это удаленно. Тем более, что плательщики НДС сдают налоговые декларации в электронном варианте.

Главный минус эксперты видят в существовании двух платформ для электронного декларирования. Во-первых, е-raportare, которая используется для отчетов по взносам в фонды государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования, а также отчетов в Национальное бюро статистики. Другая платформа — serviciifisc, предназначенная для налоговых деклараций. Государству содержание этих двух платформ невыгодно, поэтому предпринимаются действия по их объединению.

В Экономическом совете при премьер-министре более года назад была разработана концепция единой отчетности. Первоначально планировалось запустить новую платформу в первой половине текущего года. Однако когда это произойдет, в точности пока неизвестно. Все зависит от окончательного решения, на базе какой из двух платформ создавать единую.

В прошлом году налогоплательщикам обещали предоставить возможность сдавать финансовую отчетность в НБС в электронном виде. Пока приходится делать это на бумаге, жалуются они. Сейчас очереди в бюро небольшие, но ближе к концу марта его работникам сложно справляться с большим наплывом бухгалтеров.

Осталась и проблема, которая обозначилась еще в прошлом году. На предприятии, в зависимости от сезона, например, может измениться количество работников, на нем могут работать совместители или дополнительно привлекаться работники. Какое количество учитывать? Получается, что в январе у налогоплательщика не возникает обязательство по электронному декларированию, а в июле оно может возникнуть.