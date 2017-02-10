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Доходность ГЦБ вернулась к росту

№ 5 (1171) 10 February 2017

Оба порога доходности государственных ценных бумаг (ГЦБ) поднялись вверх. По результатам аукциона во вторник, 7 февраля, министерство финансов разместило бумаг на 168,8 млн леев ($8,5 млн), предложив банкам ГЦБ в объеме 170 млн леев. Средний показатель доходности бумаг составил 5,45%-5,95%, по сравнению с доходностью предыдущего аукциона на уровне 5,41%-5,89%.

 

Полученная эмитентом в бюджет сумма на 4,3 млн леев меньше объема размещения бумаг на аукционе недельной давности. Результаты аукциона показали дальнейшее сокращение объемов спроса банков на ГЦБ. Так, если спрос на предыдущем аукционе составлял 228,95 млн леев, то на аукционе во вторник он упал до 200,7 млн леев.

 

По оценке профессиональных участников рынка, сокращение спроса на бумаги затормозило процесс снижения процентных ставок по ГЦБ, которые на протяжении 2016 г. НБМ и министерство финансов снизили с 26,5% до 6,5%.

 

«Дальнейшее снижение выглядит проблематичным на фоне прогноза НБМ уровня инфляции на 2017 г., которая увеличится с 2,4% до 5,2% в условиях роста цен на энергоресурсы, а также безоговорочного роста регламентируемых тарифов на электричество, тепло и воду», - сказал собеседник агентства.

7770 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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