Консалтинг в Молдове: трудности роста

В процессе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС и одного из его ключевых компонентов – соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), - молдавский бизнес проходит через трудный период трансформации и адаптации к новым реалиям. При этом многие компании все острее чувствуют потребность в качественных услугах консультантов в вопросах технологической модернизации предприятий, стратегического планирования, изучения рынков, финансового менеджмента и др.

Готов ли рынок Молдовы сегодня удовлетворить этот спрос? Председатель наблюдательного совета BIS-Group Валериу Лазэр считает, что ответить на этот вопрос можно утвердительно, но с серьезными оговорками. «Мы были одной из первых частных консалтинговых компаний на рынке, и вот уже 17 лет развиваем этот бизнес, - отметил он для «ЛП». – Специфика консалтинговых услуг в том, что мы продаем свои знания, опыт, экспертные оценки и решения местному бизнесу, становясь его партнером на определенное время. Есть шутливое определение консалтинга: помогать менеджеру быть уверенным в правильности своих решений. Но во многом это именно так и есть. Не случайно и наша компания, и многие другие серьезные консалтинговые фирмы появились на рынке в середине 90-х годов, когда молдавская экономика переходила на рыночные рельсы, предприятия приспосабливались к работе в новых условиях. Возникла необходимость в советах со стороны людей, которые понимали, что и как надо делать. Сейчас ситуация во многом схожа с тем периодом в связи с внедрением DCFTA и необходимостью компаниям выходить на новый уровень конкурентоспособности. Спрос рождает предложение, консалтинговых фирм становится все больше. Но вот здесь и появляются оговорки. С точки зрения предложения услуг и количества компаний в Молдове, безусловно, рынок консалтинга есть и развивается. Но с точки зрения структурирования бизнеса и качества услуг нам предстоит сделать многое, чтобы консалтинг стал востребованным, эффективным и доверительным партнером для молдавских компаний».

Как отметил Валериу Лазэр, одной из главных проблем молдавского консалтинга на данном этапе можно считать отсутствие каких-либо общих правил и критериев оценки работы участников рынка. Многие компании пытаются заниматься всеми видами экспертизы и выработки решений, давать советы предприятиям любого профиля. На первый план выходит не качество предлагаемых решений и эффективность взаимодействия с партнером, а элементарное стремление «отхватить побольше». Такой подход приводит к дискредитации консалтинговых услуг в целом. Многие бизнесмены не скрывают, что они нуждаются в хороших консультантах, но отказываются от них, не будучи уверенными в качестве их работы.

«Мы тоже на первых порах занимались всеми видами консалтинга, но потом пришли к осознанию необходимости структуризации бизнеса и поиска своей «ниши» на рынке, - говорит Валериу Лазэр. – Сейчас мы сконцентрировались на вопросах стратегического планирования, финансового менеджмента и инвестиционного консалтинга. Мы говорили, что сегодня ситуация в Молдове в чем-то напоминает времена разгосударствления и перехода на рыночные рельсы. Но сейчас перед предприятиями стоят куда более сложные и комплексные задачи в процессе модернизации. Речь идет о профессионализации бизнеса, росте его конкурентоспособности, обеспечении устойчивого и стабильного развития в условиях жесткой борьбы за рынки и за клиентов. Именно потому мы занялись стратегическим планированием – компаниям жизненно необходимо уметь выстраивать линию своего развития на 10-15 лет вперед. Для этого нужно предугадать тенденции и динамику рынков, определить приоритеты, учитывать многое другое. У нас все компании также в той или иной мере сталкиваются с проблемой поиска и эффективного использования финансов, но менеджментом чаще всего занимаются на свой страх и риск, без четкой стратегии и поиска наиболее эффективных и необходимых решений. А эти проблемы надо решать профессионально. Наша задача в работе с клиентами – не подменять руководителей предприятий, а помочь им принять наиболее правильное решение. У бизнесмена не должно быть ощущения, что он – исполнитель. Он – собственник идеи. Но я несу вместе с ним ответственность за результат. У него свой бизнес, у меня – свой. Если мои консультации не дают ожидаемый результат, они плохие. Значит, и бизнес мой не самый хороший. Именно такой подход, на мой взгляд, должен быть в сфере консалтинга у всех».

Исполнительный директор подразделения проекта Всемирного банка «Улучшение конкурентоспособности» (PAC) Аурелиу Касиян отметил для «ЛП», что рынок консалтинга в Молдове «биполярен», существует как бы в двух разных измерениях. С одной стороны, есть консалтинг в топовом сегменте, когда бизнес прекрасно понимает роль и значение профессиональной экспертизы и оценок, готов платить премиум-цену за качественную услугу. На другом полюсе – компании, которые приходят к пониманию необходимости консалтинга «по нужде», когда у них не остается другого выхода. И даже при этом они во многом продолжают считать деньги на консалтинг «ненужными затратами».

«К сожалению, укоренившееся у многих предпринимателей представление о консалтинге, как о затратах, а не инвестициях, продолжает довлеть над ними при принятии решений, - заметил Аурелиу Касиян. – Не случайно консалтинг в Молдове изначально начал развиваться и во многом поддерживается до сих пор благодаря различным программам доноров. Своего рода прототипами консалтинговых компаний были агентства по реструктуризации в промышленности и сельском хозяйстве ARIA и ARA. Многие выходцы из тех структур впоследствии нашли себя в частном консалтинге. В рамках нашего проекта также есть компонент консалтинга, причем в виде гранта. Это очень важно. Во-первых, за счет этого мы подталкиваем к поиску наиболее действенных путей повышения конкурентоспособности сами предприятия. Нередко они приходят к нам с проектами, но не всегда четко знают, чего они хотят, что для них важнее, не просчитывают до конца возможную отдачу от инвестиций и планируемых решений. Консультанты помогают им правильно все оценить и спланировать. С другой стороны, за счет грантового компонента проекта мы стимулируем консалтинговые компании улучшать качество своих услуг. Иначе к ним больше не обратятся».

По мнению нашего собеседника, рынок консалтинга Молдовы перешел к фазе устойчивого роста, и сегодня, как никогда, нуждается в профессионализации и структуризации. «Только в рамках нашего проекта выделены $3 млн до конца 2019 года, - говорит Аурелиу Касиян. – Деньги кредитные, и они не должны просто так оседать на счетах консалтинговых фирм. Они должны принести реальную пользу компаниям, экономике страны в целом. Потому качество консалтинговых услуг выходит на первый план».

Но как обеспечить это качество и как его измерить? Участники рынка сходятся во мнении, что отрасли необходимо самоорганизоваться, принять своего рода деонтологический кодекс, создать реестр консалтинговых компаний и структурировать их по направлениям деятельности. Менеджер фирмы TOP-Consulting, сертифицированный аудитор Лилиана Буза сравнила услуги консалтинга с врачеванием. «Люди тоже сначала пытаются заняться самолечением, потом обращаются к профессионалам-врачам, - отметила она. - Наш бизнес тоже постепенно приходит к пониманию, что лучше на грабли не наступать. За счет этого рынок консалтинга растет. В этом категорически важную роль сыграли доноры. Не все предприятия могут себе позволить хорошее «лечение», хотя остро нуждаются в нем. Но люди идут к врачу зная, что он – специалист в свой сфере. Так должно быть и в консалтинге. Мы сертифицированы в управленческом аудите, бизнес-анализе, внедрении международных систем менеджмента и других направлениях операционного менеджмента».

Лилиана Буза считает, что реестр консалтинговых фирм с указанием их специализации просто необходим. Она заметила, что с ростом популярности консалтинговых услуг на рынке появляются фирмы-однодневки или «залетные» компании, которые портят рынок, берутся за любое дело без должных знаний и опыта, демпингуют. «Как в медицине есть шарлатаны, а есть хорошие врачи, так и у нас, - говорит она. – Поэтому любой потенциальный клиент должен знать, с кем он имеет дело. Возможно, созданием и ведением реестра могла бы заняться ТПП или другая структура, имеющая для этого возможности и опыт. Создание профессиональной ассоциации и возложение на нее подобных функций, на мой взгляд, не самый хороший вариант».

В то же время, Аурелиу Касиян убежден, что в области консалтинга, как и в других сферах, кластеризация необходима и неизбежна. Зарубежным партнерам так будет удобнее работать с местными компаниями и стимулировать развитие самого рынка. К самоорганизации в той или иной форме консалтингового бизнеса в Молдове подталкивает и опыт развитых стран в этой сфере, где профессиональные союзы и ассоциации играют важную роль в повышении качества услуг и соблюдении определенных норм и стандартов ведения бизнеса.

Валериу Лазэр также считает, что профессиональным участникам рынка следует объединить усилия хотя бы для организации тренингов и семинаров, создания эффективной площадки для дискуссий как между участниками рынка, так и с их клиентами из разных отраслей, выработки определенных правил и т.д. «Мы поставили перед собой задачу внедрить в компании международные стандарты качества в области консалтинга, инициировать процесс вхождения в европейские и международные профильные структуры, - отметил он. – Никто нас не обязывает делать это, но мы понимаем, что это на сегодня – единственный путь повышения доверия к компании, к нашей работе. Мы не должны забывать, что в соответствии с обязательствами перед международными партнерами Молдова обязана либерализовать рынок услуг. В том числе – в области консалтинга, банковской деятельности. Нам надо задуматься – или становиться конкурентоспособными, или войти в партнерство с международными игроками. Когда мы беремся давать советы другим компаниям, куда им двигаться и как развиваться, мы не должны забывать, что и сами не должны стоять на месте».