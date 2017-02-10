Вторая попытка Агентства по туризму

Агентство по туризму представило план развития отрасли на 2017 год, который тесно связан с реализацией второго этапа Национальной стратегии «Туризм-2020». Проект с бюджетом в 167 млн леев длится четвертый год: за это время объем продаж туристического рынка не превысил 1,6 млрд леев.

К концу 2016 года Агентство должно было провести большую работу: протестировать 20 туристических маршрутов, создать хотя бы одну туристическую зону (или ее пилотный проект), разработать 10 туристических мероприятий (фестивалей, ярмарок и проч.), обеспечить ежегодное участие минимум в 8 международных выставках, реанимировать 10 туристических объектов, создать две оборудованные зоны отдыха и 35 мест для остановки туристов. Также планировалась классификация половины структур по приему туристов (от баз отдыха до отелей пяти звезд) и повышение квалификации не менее 600 работников отрасли. Все это должно было увеличить туристический поток минимум на 3-4%.

Годовые показатели отрасли Национальное бюро статистики еще не опубликовало, но по данным за первое полугодие 2016-го очевидно, что оптимистической картины не получилось. Рынок обслужил 1,9 млн туристов и экскурсантов, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. При этом доля въездного туризма уменьшилась на 3,6%, а выездного — на 8,4%.

В Агентстве по туризму не скрывают, что дело пробуксовывает: «стратегические» планы были реализованы лишь отчасти. Процесс тормозит слабая законодательная база, устаревшие методики управления отраслью и постоянный «кадровый голод». Именно этими проблемами намерены заняться реформаторы в нынешнем году.

По словам начальника управления по развитию туризма и маркетинга Виктора Чобану, в конце прошлого года парламент рассмотрел в первом чтении поправки в закон о туристической деятельности, на которые делается основная ставка. «Во-первых, мы предложили узаконить новую систему учета туристов, которая тестируется уже больше года. Она полностью себя оправдала: мониторинг ведется не только на базе туристических ваучеров, выданных при покупке пакетов, но и по данным Пограничной полиции. Сейчас к туристам приравниваются все иностранцы, посетившие Молдову более чем на сутки, в т. ч. и наши граждане, обладающие двойным гражданством и въехавших в страну по второму паспорту. За счет этого доля «incoming» за первый год выросла почти на треть — до 2,9 млн. человек. Тогда как турагентства отрапортовали лишь о 15 тыс. обслуженных за год иностранцах, а гостиничный сектор — о 90 тыс. постояльцах. Все это существенно искажает туристическую статистику, в результате Молдова, как туристическое направление, не представляет инвестиционного интереса».

Также впервые было предложено ввести вспомогательный (он же сателлитный) счет туризма (ВСТ). Это один из новейших методов анализа туристического рынка, который показывает роль отрасли в национальной экономике и его реальную долю в ВВП страны. С помощью такого счета можно измерить место туризма в смежных секторах, объемы инвестиций, туристическое потребление, кадровый ресурс индустрии. Главная идея ВСТ — в детальном анализе спроса на товары и услуги, которые сопрягаются с туризмом. И точное измерение этого спроса.

ВСТ позволяет оценить, как влияет объем туристических услуг на развитие транспорта, сферы торговли, строительства, сельского хозяйства, гостиничного, ресторанного бизнеса и проч. Он оценивает экономические последствия посещения туристами конкретной страны, поездок внутри нее и выезда граждан в другие государства. При этом в счет включаются основные услуги, оказанные туристу в любой точке мира, к примеру, те же воздушные перевозки. В Молдове показатели туристического рынка анализируются на основании годовых статистических данных, что дает некий усредненный результат. В случае введения нового механизма будут учтены рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO), которая настаивает на обновлении методов управления отраслью.

Изменения коснутся и основных участников рынка. Так, в действующем законе о туризме не прописан ни статус, ни четкие функции туроператора и турагентства, из-за чего возникают «оптово-розничные» альянсы, искусственно влияющие на спрос. Виктор Чобану отметил, что Агентство также предлагает упразднить для них ряд обязательств, которые никогда не выполнялись операторами. Речь идет об условии ежегодного привлечения не менее 50 иностранных туристов агентством и 100 туристов — оператором. Последний может быть освобожден от разработки фирменного туристического маршрута, который в большинстве случаев создается «для галочки». Чиновники выступают и против туристического ваучера, дублирующего контракт и являющегося документом строгой отчетности. Также они намерены изъять из обращения типовые туристические договоры. Такие контракты должны составляться в произвольной форме по усмотрению продавцов услуг.

Отдельное внимание уделили гидам. «У них нет узаконенного статуса, - подчеркнул г-н Чобану. - Ни в одном документе не прописаны требования к их деятельности и профессиональным навыкам. Мы не знаем, сколько людей задействовано в этой профессии и как их работа регламентируется. Ассоциация гидов, преподавателей и переводчиков данную проблему не решает: в этой структуре было зарегистрировано 80 экскурсоводов, сейчас их около 40. Люди разных профессий приходят в отрасль после прохождения курсов в Ассоциации гидов, однако непонятно, кто проверяет качество такого образования? Исходя из чего формируется цена на их услуги (она варьирует в пределах 1 тыс. леев в день)? Кто конкретно эти услуги потребляет, как создается спрос? В Агентстве был разработан четкий перечень требований к гидам, который в разы сократит этот сегмент туристических услуг, но реально отразится на его качестве».

«Перезагрузка» планируется и для объектов по приему туристов. Все они будут классифицированы согласно имеющейся инфраструктуре, в т. ч. - монастыри, винодельни, музеи, гостевые дома и проч., для которых сейчас нет стандартов по обслуживанию посетителей. Классификацию точек общепита при таких структурах, напротив, хотят упразднить, причем независимо от звездности самих отелей. Была идея наделить статусом структур по приему туристов все крестьянские дома, в которых созданы соответствующие санитарные условия (они могли бы претендовать на две «звезды»). Но, учитывая ряд предложенных льгот, от этой инициативы отказались.

Самая больная тема для Агентства — создание туристических зон. Механизм, прописанный в нынешнем законе, не действует, т. к. роль организатора инфраструктуры отведено государству. Чиновники предложили другой вариант, где задействованы как органы самоуправления, так и частный капитал. Однако, его невозможно реализовать без анализа туристического потенциала каждой местности. Никто в Молдове сегодня не владеет данными о концентрации туристических ресурсов в каждом населенном пункте. Дело это — кропотливое и дорогое.

На статус туристических зон сегодня претендуют районы Хынчешть (на базе усадьбы Манук-бея), Глодень («Padurea Domneasca»), Сорока (историческая крепость), села Вэлень и Слобозия Маре (резервация «Prutul de jos»), Вадул луй водэ (курортная часть). При этом мало кто из претендентов реально оценил инвестиционную составляющую подобных планов. Пару лет назад автор этих строк присутствовала на презентации проекта «Развитие туристических маршрутов в приграничной зоне Ниспорень-Прут», финансируемого Евросоюзом. Двухлетний проект, стоимостью почти 300 тыс. евро, реализовывала Ассоциация по развитию туризма Молдовы, возглавляемая Виорелом Мирон. Большая часть гранта тогда ушла на ремонт подъездной дороги к монастырю в Вэрзэрешть. Случай показательный: 300 тыс. - в землю, а посмотреть особо нечего. При этом речь шла всего лишь о туристическом маршруте, а не о целой зоне, которая должна обладать иным коммерческим размахом.

Большинство новых маршрутов сейчас создаются на деньги внешних доноров. Среди них — направление «Routes to the root», разработанное Ассоциацией гидов при поддержке проекта по конкурентоспособности USAID. Кулинарный маршрут в Калараш недавно запустило Экологическое движение Молдовы, получившее поддержку Фонда развития политики Польши. Ассоциация развития туризма реализует другой проект на базе европейского гранта, на этот раз — по созданию туристических кластеров. Кластер относится к новому виду туризма, который развивается с помощью объединения предпринимателей в зонах, представляющих туристический интерес. Такие ассоциированные малые предприятия (фермеры, сельхозпроизводители, ремесленники, туристические организации) могут не только конкурировать с крупными туркомплексами, но и трансформировать сельские достопримечательности в туристические направления.

По словам Виорела Мирон, в Молдове было создано четыре кластера — три на севере и один на юге. Три кластера уже оказывают услуги для туристов, преимущественно иностранных. Это кластеры «Гармония севера» (включает в себя населенные пункты районов Окница и Сорока), «Дорога толтров» (муниципий Бэлць и район Единец) и «Берег нижнего Прута» (южный кластер, который протянулся от Кахула до села Джурджулешть). В мае начнет работу четвертный кластер - «Виладор», в который вошли малые предприятия районов Унгень, Сынджерей и Фэлешть. Основными его членами стали местные владельцы животноводческих ферм.