У экспортеров - выставочный период

В начале февраля молдавские товаропроизводители «отметились» сразу на двух выставках.

Около 15 производителей фруктов из Молдовы принимают участие в юбилейной 25-ой выставке Fruit Logistica-2017 (8-10 февраля, Берлин).

Как утверждает председатель Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» Виталие Горинчой, визит делегации садоводов и организация национального стенда были осуществлены благодаря значительной финансовой поддержке со стороны Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO). Отбор потенциальных участников Fruit Logistica-2017 проводился в рамках отраслевой ассоциации на конкурсной основе. По итогам тендера в список экспонентов попали те предприятия, которые располагают ухоженными садами, развитой послеуборочной инфраструктурой (линиями по сортировке/упаковке, промышленными холодильниками) и способны организовать экспорт значительных объемов продукции высокого качества.

Председатель «Moldova Fruct» Виталие Горинчой главным итогом участия в выставке Fruit Logistica-2017 в Берлине считает

«имиджевый фактор»

Виталие Горинчой отмечает, что участие технологически наиболее развитых предприятий садоводческой отрасли Молдовы в одной из основных европейских выставок, посвященных фруктовому бизнесу, имеет важное имиджевое значение. Даже если экспорт далеко не всей гаммы плодовой продукции из Молдовы сегодня осуществляется в желаемых объемах, в ходе выставки Fruit Logistica у отечественных садоводов появляется возможность активизировать его в перспективе: изучить предпочтения и требования покупателей из Евросоюза к ассортименту фруктов, упаковке, маркировке, условиям поставок. Кроме того, традиционно к выставке Fruit Logistica традиционно высокий интерес проявляют трейдинговые компании из стран Ближнего Востока, «а нам важно использовать любой способ закрепиться на «Дубайском плацдарме» - даже транзитом через Европу». Наконец, в ходе выставки некоторые садоводческие предприятия планируют определиться с выбором поставщиков оборудования для послеуборочной обработки фруктов.

По итогам Fruit Logistica-2017 ассоциация «Moldova Fruct» планирует издать отчетный бюллетень с информацией о посетителях молдавского стенда на выставке, проявивших реальную заинтересованность в закупках продукции.

Десять молдавских компаний сформировали национальный стенд на 24-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017» (6-10 февраля, Москва).

Ядро молдавской делегации на «Продэкспо» традиционно составили предприятия консервной отрасли: Orhei Vit SA, Alfa-Nistru SA, Natur Bravo SA, Conserv Grup SRL, Coval&Co SRL. Наряду с ними в выставке приняли участие производители снеков – Sadro Ursu SRL и Art-Proeco SRL, травяных сборов и чаев – Doctor-Farm SRL, грецких орехов – Fundatia-Prod SA, меда – Vladovlad SRL. Основную долю затрат по организации стенда Молдовы на выставке взяла на себя организация MIEPO. Полезное информационно-техническое содействие в процессе деятельности национального стенда на выставке оказало посольство РМ в РФ.

По словам Владимира Яниева, директора компании Axar SRL традиционно выступающей в качестве организатора представительства молдавских производителей на «Продэкспо», в нынешнем году участие нашей страны в выставке было наиболее заметным за последние несколько лет. Под национальный стенд Молдова получила очень удачное место – в центре одного из основных павильонов, позитивные упоминания об участии молдавских товаропроизводителей прозвучали в официальных выступлениях представителей российского правительства и СМИ. В целом, чувствовалось особое внимание к делегациям из СНГ и даже предпосылки «потепления» в отношении некоторых европейских стран из «санкционного списка». Так, большими национальными стендами на выставке «отметились» производители продуктов питания из Испании, Франции, Италии и Венгрии. По общему мнению – это явный сигнал российским потребителям: «мы намерены вернуться, как только в режиме эмбарго появятся малейшие бреши».