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Парадоксальные тенденции зернового рынка

№ 5 (1171) 10 February 2017

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), с декабря прошлого по январь текущего года индекс цен на зерно вырос на 3,4% - до шестимесячного максимума. При этом котировки на пшеницу, кукурузу и рис продолжают расти.

 

По ряду причин укрепление мировых цен на зерно можно считать парадоксальным. Судя по последней сводке ФАО, прогноз глобального производства зерна в 2016 году повышен еще на 15 млн тонн – до 2592 млн тонн. Прирост обеспечили более высокие, чем прогнозировалось ранее, урожаи зерна в России и Австралии. По последним данным, глобальные запасы зерновых составили 681 млн тонн, что на 1,5% выше по сравнению с их декабрьским прогнозом, и на 3% выше по сравнению с предыдущим сезоном. Мировые запасы пшеницы, вероятно, установят новый мировой рекорд на отметке в 245 млн т, увеличившись за год на 8,3%. Запасы фуражного зерна, по прогнозам, вырастут на 0,7%, достигнув при этом второго по величине результата за всю историю наблюдений. Вероятно, до конца 2017 года мировые запасы зерновых могут достичь исторического максимума. Очевидно, такое положение вещей никак не способствует росту цен на зерно. Тем не менее, он происходит.

 

Как считают эксперты ФАО, мировые цены на пшеницу в прошлом и текущем месяцах укрепляются под влиянием двух основных факторов. Первый – сведения о сокращении посевных площадей озимой пшеницы под урожай-2017 в США. Второй – неблагоприятные погодные условия нынешней зимы в ряде регионов мира, которые могут отрицательно сказаться на объемах урожая зерновых в нынешнем году.

 

Молдову мировой трейд роста цен на зерно пока не затронул. Как утверждают трейдеры, основная проблема – поступление на рынок Причерноморья больших экспортных партий российского зерна, которое в этом регионе успешно конкурирует даже с зерном из Украины. Соответственно, на «поле битвы гигантов» места, чтобы развернуться экспортерам из нашей маленькой страны, почти не осталось. Тем не менее, весь январь цены на пшеницу в портах Одесса и Констанца повышались – соответственно, до $175/т и $156/т по состоянию на последнее число месяца. Более того, ориентируясь на прежний опыт, некоторые трейдеры предполагают, что «по мере понижения атмосферной температуры к середине февраля цены на зерно будут разогреваться еще больше». Что, наконец, подогреет и молдавский рынок зерновых.

 

Пока же максимальные цены на пшеницу мукомольного качества в южной зоне страны еще в конце декабря – начале января стабилизировались на уровне 3,1-3,2 лея/кг (с НДС и транспортными расходами). И чем дальше на север, тем с точки зрения ценообразования – «холоднее».

 

Впрочем, как отмечает директор хлебокомбината «Cahul Pan» Иван Кушпита, в феврале цены на муку немного, на 5-6%, поднялись. Хотя, видимо, этот процесс затронул только южную зону Молдовы, где в зимний период продолжает работать лишь одно крупное мукомольное предприятие. Тем не менее, даже там цены остаются на относительно приемлемом для хлебопеков уровне – ниже 5 леев/кг. Что пока не нарушает тенденцию, сложившуюся на протяжении предыдущих двух лет: вопреки многолетней традиции, цены на пшеницу/муку в феврале-марте как минимум не растут, а периодически даже снижаются.

 

Но не исключено, что какие-то коррективы может внести, опять-таки, погодный фактор. Представители ассоциаций сельхозпроизводителей утверждают, что некоторые фермеры провели эксперименты на «домашнем уровне»: отобрали пробы на посевах озимых и попытались их отогреть – спровоцировать возобновление вегетации растений. Результаты оказались не очень хорошими. Вероятно, от вымерзания погибла значительная доля посевов озимого рапса (по пессимистичным оценкам – до трети из 26 тыс. га). Возможно, сократится и потенциальный урожай пшеницы.

 

 

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе 2017 составило 173,8%, достигнув своего самого высокого значения почти за два года и увеличившись на 2,1% по сравнению со значением за декабрь и на 16,4% - по сравнению с его уровнем по итогам января 2016 года. Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп.

5520 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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