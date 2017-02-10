ANSA получила подарок из Германии

Правительство Германии подарило Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) комплекты специальных инструментов на 90 тыс. евро в рамках программы «Повышение безопасности пищевых продуктов в Молдове» Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ).

Директор ANSA Георге Габерь сказал на церемонии передачи инструментария, что это повысит оснащенность ведомства и качество работы сотрудников территориальных отделений агентства.

«Поддержка правительства Германии поможет нам достичь цели - международной аккредитации ANSA, а также приблизиться к стандартам ЕС», - считает он.

По словам посла Германии в Молдове Ульрики Кнотц (Ulrike Knotz), эффективная работа ANSA не только стимулирует экспорт, но и напрямую связана со здоровьем граждан, поэтому модернизация этой структуры особенно важна.

Среди переданных инструментов - инфракрасные термометры для пищевых продуктов, инструменты для отбора проб, стерильные контейнеры, а также костюмы защиты и многое другое.