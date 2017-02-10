Хорошие итоги года обеспечил маркетинг

Несмотря на то, что еще не известны показатели экспорта алкогольной продукции, можно подвести некоторые итоги работы отрасли по отдельным предприятиям – обществам с ограниченной ответственностью (по акционерным обществам это будет в период их отчетно-выборных собраний).

Ведущий экспортёр и лидер по продажам тихих вин на внутреннем рынке – группа компаний Bostavan. По имеющимся данным, из производителей винодельческой продукции Vinaria-Bostavan занимает первую строчку в списке экспортеров, Vinaria-Purcari – четвертую, разделяя её с компаниями Invinprom, Suvorov-vin, DK-Intertrade и Cricova. Поэтому начнем с лидера.

По словам президента группы компаний Bostavan Виктора Бостана, 2016-й год для них был лучше, чем 2015 г. Год назад он сказал то же по отношению к предыдущему году, т.е. после убыточного периода 2006-2008 гг. эти предприятия динамично развиваются.

«Мы собрали рекордный урожай (на всех винодельнях Bostavan – 7 тыс. т собственного винограда, в Пуркарь – 2,5 тыс. т, в Онешть - 1 тыс. т), - говорит Виктор Бостан. - Прошлый год был рекордным и по продажам, они достигли порядка $25 млн. Прибыль увеличилась на 30%, годом ранее она выросла на 20%. Коньячная продукция Vinaria-Bardar за год сумела выйти на второе место по объему продаж на внутреннем рынке. Для пуркарских вин самые позитивные по росту рынки – в Румынии (+50%), Молдове, Китае, Польше, Чехии, прибалтийских странах и Украине. Поставки в эти страны показали увеличение свыше 30%. Всего география экспорта Vinaria-Purcari насчитывает более 20 стран. Успехи в Румынии объясняются тем, что мы продолжили там интенсивный маркетинг. Но самая важная составляющая успеха – качество вин, которое с каждым годом растет и является первым двигателем роста продаж».

Обычно в винодельческих компаниях не любят называть свои маркетинговые бюджеты. Однако собеседник ответил на вопрос об инвестированной сумме - $1,5 млн. Эффект от этих средств выражается в росте объема продаж на $5 млн. Уже проверено, что на рост продаж алкогольной продукции влияют и завоеванные награды на международных конкурсах. Вина Vinaria-Purcari за 2016 г. получили 60 наград, в том числе IceWine Purcari, 2014 г. – Гран-при на конкурсе Challenge International du Vin в Бордо (Франция) и на Decanter Asia Wine Awards – платиновую медаль за лучшее сладкое вино из Центральной и Восточной Европы.

«Также для нас было важным то, что в нашем ассортименте появились игристые вина под ТМ Dor, - продолжает Виктор Бостан. – Но, к сожалению, они вышли на рынок с опозданием. Не успели расставиться на магазинных полках к Новому году. В течение месяца мы планируем пополнить эту серию вин, которые будут также экспортированы в Румынию, Китай и в Украину».

Популярность пуркарских вин неразрывно связана с туризмом: в прошлом году поместье Пуркарь посетили около 10 тыс. человек (в 2015 г. – около 6,5 тыс.), что принесло рост доходов по этой составляющей на 35%. Кроме широкой географии посетителей, стало больше туристов из Молдовы. В ответ на растущий спрос в имении планируют расширить гостиницу на шесть номеров, построить большой бассейн и СПА-центр, где будут проводить процедуры с использованием продуктов на основе винограда. Эти объекты планируется открыть 1 июля.

На последнем Национальном дне вина Гран-при за особые заслуги был вручен Castel Mimi. После открытия в сентябре замка Константина Мими для посетителей для компании началась новая жизнь, в которой по-другому стали выстраиваться отношения с партнерами.

«Наши партнеры говорят, что стали больше нам доверять, т.к. увидели, какой объем работы был сделан, и как это было сделано, - рассказывает генеральный директор Кристина Фролов. - И то, что у вин Castel Mimi есть настоящий замок, тоже добавляет нам веса. На открытии шато побывало около 10 тыс. человек, до конца года - еще 6 тыс. Это не могло не отразиться на продажах на внутреннем рынке. За три с половиной месяца продали в фирменном магазине при шато столько вина, сколько за 2015 г. по всей республике. Мы почувствовали более заинтересованное отношение со стороны HoReCa и торговых сетей, потому что Castel Mimi – это уже не просто SRL, а замок, создающий туристический имидж Молдовы. Для них важно иметь на полках продукты, которые являются визитной карточкой страны».

Улучшение имиджа производителя способствовало и экспорту его продукции. По словам главы компании, партнеры, которые раньше хотели заказать более дешевые вина, уже просят вина по более высоким ценам. В 2016 г. появились новые рынки - в Тайване и Китае (всего экспорт осуществляется в 10-12 стран), и не завершены переговоры еще с несколькими импортерами из Румынии, Польши, Японии, ОАЭ. К сожалению, в прошлом году не было отгрузок в Белоруссию из-за сложностей расчетов, и в Казахстан, т.к. Россия не пропускает через свою территорию транзит с Украины.

После открытия шато на его территории были продолжены строительные работы и по благоустройству. Кристина Фролов считает, что этот процесс еще продлится два года, по-прежнему под руководством итальянского дизайнера Арнальдо Транти. Пришлось много работать, чтобы доделать хотя бы то, что уже открыто для публики – дегустационные залы, Дом света (для больших мероприятий, конференций, свадеб). Посадили деревья, обустраивается большая парковка и тротуар перед шато, устанавливается уличное освещение, т.к. это – центр села Бульбоака. В настоящее время продолжаются работы над СПА-центром и, скорее всего, в нынешнем году будут готовы первые семь номеров гостиницы.

В 2016 г. на рынок вышли вина нового проекта Timbrus (после изменения в составе владельцев ООО Bravo-wine). Новый генеральный директор компании Евгений Бондарцов сообщил, что производителю удалось за пять месяцев присутствия на рынке представить вина Timbrus в 90 ресторанах Кишинева и во всем сетевом ритейле. И начался экспорт небольших партий в Румынию, Польшу, Францию, Австрию, Германию и Италию. Конечно, поставки в такие страны, как Франция и Италия, не могут не вызывать вопроса – как это удалось новичку из Молдовы (со своим самоваром в Тулу)?

«Наверное, вы еще больше удивитесь тому, что наши вина импортировали компании, которые в этих странах работают в системе HoReCa, - отвечает Бондарцов. – Молдавские вина в традиционных итальянских и французских ресторанах (не «русских» и не национальных) – необычное явление. Тем не менее, это стало возможным благодаря тому, что импортеры попробовали наши вина в Польше и вышли с нами на контакт. Они выбрали авторское вино Saperavi, удивившись тому, что такие интересные вина производят в Молдове. В последнее время достаточно активно развивается бизнес, когда предприниматели по всему миру ищут достойные вина, покупают их и потом предлагают в HoReCa в тех или иных странах. На нас вышли такие люди».

По мнению собеседника, молдавские производители должны использовать то, что наши вина являются диковинкой для потребителей из многих стран, и убеждать их своим качеством. Это – тернистый и небыстрый путь, но его можно пройти. «Нет смысла рассуждать, чье вино лучше. Важно – чем больше будет производителей качественных вин, тем проще будет всей отрасли продвигать свою продукцию на рынках и создать Молдове репутацию производителя достойных вин. В этом мы тоже видим свою миссию», - подытожил руководитель Bravo-wine.