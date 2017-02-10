Спор об использовании названия Purcari

Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты 1 февраля вынесла окончательное решение в отношении использования названия Purcari.

Судебное разбирательство началось в ноябре 2014 г. по иску ООО Vinaria-Purcari к ООО Bravo-wine с требованием аннулировать регистрацию торговой марки Crama Purcari, считая, что она похожа на ТМ Chateau Purcari, и признать общеизвестность торговых знаков, принадлежащих ООО Vinaria-Purcari.

По решению Апелляционной палаты Кишинева от 26 июня 2016 г. это было выполнено. Однако, ООО Bravo-wine опротестовало этот вердикт в ВСП, куда следом обратилось и AGEPI. Последняя судебная инстанция отклонила обе кассационные жалобы, сохранив в силе решение АП.

Что это значит для отрасли? Наш эксперт говорит, что владелец марки не может запретить другим производителям использовать географическое название Пуркарь. Но, согласно Закону об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, «не охраняются и не регистрируются в качестве наименований мест происхождения и географических указаний – названия, ставшие родовыми» (ст. 7, п.1, е).

Также «название не может быть зарегистрировано в качестве наименования места происхождения или географического указания и тогда, когда оно идентично или сходно с товарным знаком, ранее зарегистрированным для товаров, идентичных или сходных с теми, для которых испрашивается регистрация наименования места происхождения или географи­ческого указания, в случае, когда, с учетом репутации и известности товарного знака, а также длительности его использования, регистрация может ввести в заблуждение потребителя в отношении подлинности товара» (ст.7, п.2, а). ООО Vinaria-Purcari заказало соцопрос, чтобы это доказать.

То есть, запрет на использование географического указания касается только вин и продуктов виноделия, а на другие продукты это не распространяется, например, на мёд или брынзу. Можно выпускать DOP Miere de Purcari или DOP Brînză de Purcari.

В таком случае как развиваться молдавскому виноделию на следующем этапе (после разделения на четыре географические зоны), когда нужно выделить микрозоны для производства вин с наименованием по месту происхождения? В местечке Пуркарь собрались несколько производителей, а теперь получается, что они не имеют права использовать в названии своей продукции слово Purcari.

Наш источник в Минсельхозе сообщил, что и по Закону об охране географических указаний, и Закону о винограде и вине, и Техническому регламенту об организации виноградно-винодельческого рынка в Молдове сегодня в зоне Пуркарь есть только производители вин с защищенным географическим указанием Ştefan-vodă. Вин с наименованием по месту происхождения пока нет. То, что используется название Purcari в качестве торговой марки,– это другое дело. Фактически ООО Vinaria-Purcari не имеет права производить вина с НМП, т.к. сначала оно должно разработать Тетрадь задач, и, если не будет других желающих производить такие вина, тогда оно может зарегистрировать это наименование, как один производитель. Пока этого не было сделано.