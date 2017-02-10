Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Впервые в Молдове открылся Ипотечный Центр

№ 5 (1171) 10 February 2017

Ипотечный Центр Mobiasbancа - «Откройте двери в свой дом!»

Mobiasbancа – Groupe Société Générale, субсидиарий международной группы Société Générale, торжественно открыл первый в Республике Молдова Ипотечный Центр в ходе мероприятия, прошедшего 7 февраля 2017 года.

 

Новая коммерческая структура расположена по адресу ул. Мирон Костин, 13/1, мун. Кишинэу, и предназначена для обслуживания физических лиц. Центр специализируется в области консалтинга и предоставления самых выгодных ипотечных кредитов на покупку, строительство или модернизацию жилья.

 

Теперь под одной крышей клиенты могут получить все услуги и найти ответ на любой вопрос, связанный с ипотечным кредитованием. Ипотечный Центр предоставляет необходимую помощь для того, чтобы сделка по приобретению недвижимости прошла под руководством надежного партнера, на самых выгодных условиях и в кратчайшие сроки.

 

«Mobiasbancа является лидером в области ипотечного кредитования с 36% долей рынка по объему выданных ипотечных кредитов в 2016 году. Мы сумели стать надежным партнером для наших клиентов, а открытие нового Ипотечного Центра служит доказательством стремления еще больше поддержать наших клиентов, предоставить им от А до Я все необходимые консультации и помощь в процессе выбора и приобретения жилья, а также обеспечить самые выгодные условия кредитования. В то же время, мы являемся единственным банком, сертифицированным в соответствии с ISO 9001:2015, чей спектр услуг включает в себя ипотечные кредиты. Mobiasbancа снова стал первооткрывателем на рынке Молдовы. После того, как мы открыли VIP филиал в 2014 году,  сегодня мы открываем Ипотечный Центр для поддержки молдавских граждан в процессе приобретения жилья», - заявил Рида Текая, Президент Управляющего Комитета - СЕО Mobiasbancа.

 

Команда профессиональных консультантов, имеющих большой опыт работы в кредитовании и на рынке недвижимости, окажет помощь клиентам в течение всего процесса приобретения жилья и все необходимые услуги. 

 

«Нами заключены партнерские соглашения как со строительными компаниями, так и с надежными агентствами по недвижимости. Наши клиенты смогут изучить специальные предложения, подготовленные нашими партнерами, воспользоваться возможностями рефинансирования ипотечного кредита, а также получить кредит с самой выгодной процентной ставкой. Перечень услуг и преимуществ, предлагаемых Ипотечным Центром, будет расширен, чтобы обеспечить широкий спектр льгот клиентам Mobiasbancа», -отметил Антон Ковалев, директор Ипотечного Центра Mobiasbancа.

 

По случаю открытия Центра, с 7 февраля по 7 апреля Mobiasbancа предоставляет всем своим клиентам, оформившим ипотечный кредит, подарочный сертификат на сумму 1 000 леев для возмещения расходов на оплату услуг по оценке недвижимости, услуг нотариуса и т.д.

 

Ипотечный Центр открыт для своих клиентов ежедневно со вторника по субботу, с 10.00 до 19.00, в столичном секторе Рышкань, ул. Мирон Костин, 13/1, мун. Кишинэу, телефон: 022 812 217.

 

АО КБ «Mobiasbancа - Groupe Société Générale» осуществляет свою деятельность через 54 подразделения, в которых работают примерно 700 сотрудников, обслуживающих 118 000 активных клиентов – физических и юридических лиц, а также предпринимателей. Банк занимает ведущее место по уровню прозрачности и является единственным банком, признанным международными финансовыми учреждениями и получившим доступ к международным средствам для кредитования своих клиентов на выгодных условиях, а также единственным банком в Республике Молдова, обладающим сертификатом качества согласно новому стандарту ISO 9001:2015.

8350 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1950
МАНЯ ЛеонидВ 2000-2009 председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.
1953
ПОРЧЕСКУ ПетруДепутат парламента.
1959
МОВИЛЭ ИонЭкономист.
1960
ВИЗДОАГЭ ВладимирВ 2003-2015 председатель района Анений Ной.
1971
БАРБУЛАТ МихаилДипломат.
1976
ЛУПУЛЧУК ИгорьСоветник муниципального совета Кишинева.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества
«Молочка» без молока: что обнаружили эксперты?
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».