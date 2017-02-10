Впервые в Молдове открылся Ипотечный Центр

Ипотечный Центр Mobiasbancа - «Откройте двери в свой дом!»

Mobiasbancа – Groupe Société Générale, субсидиарий международной группы Société Générale, торжественно открыл первый в Республике Молдова Ипотечный Центр в ходе мероприятия, прошедшего 7 февраля 2017 года.

Новая коммерческая структура расположена по адресу ул. Мирон Костин, 13/1, мун. Кишинэу, и предназначена для обслуживания физических лиц. Центр специализируется в области консалтинга и предоставления самых выгодных ипотечных кредитов на покупку, строительство или модернизацию жилья.

Теперь под одной крышей клиенты могут получить все услуги и найти ответ на любой вопрос, связанный с ипотечным кредитованием. Ипотечный Центр предоставляет необходимую помощь для того, чтобы сделка по приобретению недвижимости прошла под руководством надежного партнера, на самых выгодных условиях и в кратчайшие сроки.

«Mobiasbancа является лидером в области ипотечного кредитования с 36% долей рынка по объему выданных ипотечных кредитов в 2016 году. Мы сумели стать надежным партнером для наших клиентов, а открытие нового Ипотечного Центра служит доказательством стремления еще больше поддержать наших клиентов, предоставить им от А до Я все необходимые консультации и помощь в процессе выбора и приобретения жилья, а также обеспечить самые выгодные условия кредитования. В то же время, мы являемся единственным банком, сертифицированным в соответствии с ISO 9001:2015, чей спектр услуг включает в себя ипотечные кредиты. Mobiasbancа снова стал первооткрывателем на рынке Молдовы. После того, как мы открыли VIP филиал в 2014 году, сегодня мы открываем Ипотечный Центр для поддержки молдавских граждан в процессе приобретения жилья», - заявил Рида Текая, Президент Управляющего Комитета - СЕО Mobiasbancа.

Команда профессиональных консультантов, имеющих большой опыт работы в кредитовании и на рынке недвижимости, окажет помощь клиентам в течение всего процесса приобретения жилья и все необходимые услуги.

«Нами заключены партнерские соглашения как со строительными компаниями, так и с надежными агентствами по недвижимости. Наши клиенты смогут изучить специальные предложения, подготовленные нашими партнерами, воспользоваться возможностями рефинансирования ипотечного кредита, а также получить кредит с самой выгодной процентной ставкой. Перечень услуг и преимуществ, предлагаемых Ипотечным Центром, будет расширен, чтобы обеспечить широкий спектр льгот клиентам Mobiasbancа», -отметил Антон Ковалев, директор Ипотечного Центра Mobiasbancа.

По случаю открытия Центра, с 7 февраля по 7 апреля Mobiasbancа предоставляет всем своим клиентам, оформившим ипотечный кредит, подарочный сертификат на сумму 1 000 леев для возмещения расходов на оплату услуг по оценке недвижимости, услуг нотариуса и т.д.

Ипотечный Центр открыт для своих клиентов ежедневно со вторника по субботу, с 10.00 до 19.00, в столичном секторе Рышкань, ул. Мирон Костин, 13/1, мун. Кишинэу, телефон: 022 812 217.