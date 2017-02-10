Проблемный долгострой

Брошенные каркасы незавершенных зданий можно найти в любом районе Кишинева. Они не только уродуют город, но и свидетельствуют об экономическом состоянии бизнеса.

Городские власти закрывают глаза на стоящие десятилетиями железобетонные скелеты, тем более, что большинство из них принадлежат частным владельцам. Оставшееся же в госсобственности незавершенное строительство из года в год выносится на приватизационные торги. Такие объекты, доставшиеся от советского прошлого, продаются с трудом. Инвестору, прежде чем решиться на приобретение такого объекта надо хорошо подумать.

По словам управляющего офисным центром Kentford, почетного председателя общества независимых оценщиков РМ Александра Панова, когда обращаются за оценкой такого рода объектов, возникает ряд вопросов, которые надо внимательно исследовать. Прежде всего, выяснить, как долго объект находился в состоянии незавершенки, производились ли мероприятия по его консервации. Важно, на какой фазе строительства он был остановлен. То ли это «нулевой» цикл, когда были возведены только фундаменты, то ли возведен каркас, установлены ограждающие конструкции и т.п. В зависимости от этих факторов проводится и оценка объекта. Главным же является определение, какие материалы использовались при строительстве, качество выполненных работ, сохранность объекта, а также его местонахождение и ценность земельного участка. Далее инвестор должен определиться с назначением будущего объекта. Если назначение незавершенки совпадает с назначением будущего объекта, то рассматривается целесообразность и возможность продолжения строительства в тех же проектных решениях, которые были предусмотрены изначально.

Если назначение не совпадает, тогда проект приходится разрабатывать заново. Например, еще в советские времена на месте Российского посольства на проспекте Штефан чел Маре было начато строительство большой библиотеки - пафосного здания с конференц-залами, выставочными залами и т.п. Но оно было заморожено на нулевом цикле. После того, как участок власти выделили под Российское посольство, пришлось заново делать проект и искать другие технические решения.

Незавершенное строительство – достаточно проблемный сегмент рынка недвижимости. «На рынке таких объектов представлено не так много и покупаются они сложно. В основном незавершенные строения покупают, когда их цена примерно равна цене земельного участка, тогда они интересны покупателю», - говорит директор агентства недвижимости Nelocativ Imobil Геннадий Гурдиш.

В декабре 2016 года на аукционе «с молотка», организованном Агентством публичной собственности, был продан незавершенный административный корпус Института микробиологии и вирусологии с прилегающим участком более 9 га, расположенный на бул. Дачия. Его строительство началось в 1987 году, в 1994 году объект был заморожен. По словам экспертов, он не был законсервирован, и все эти годы подвергался разрушению. Его безуспешно пытались продать в течение восьми лет. Стартовая цена за этот период была снижена в 20 раз. В последний раз его вынесли на аукцион за 32 млн леев. Как сообщили в Агентстве публичной собственности, объект купили с небольшим превышением стартовой цены. Правда, контракт с покупателем пока не заключен. По мнению специалистов рынка недвижимости, этот объект представляет интерес только с точки зрения прилегающего участка, сам объект в таком состоянии, что его лучше снести. Цена покупки примерно совпадает с затратами на приобретение земли в этом районе города в пределах 1500 евро за сотку.

Из незавершенных объектов, которые нашли покупателя, можно назвать гостиницу на ул. Букурешть. Задуманный во французском стиле отель в срок построить не удалось. Тогда его заказчик –предприниматель Инна Виеру, - продала незавершенное строение компании Zepter, которая в свою очередь выставила его на продажу за 1,6 млн евро. Сегодня объект продан, по словам риэлторов, новый владелец намерен достроить здание в прежнем периметре.

Печально, что железобетонных скелетов все больше становится на центральном проспекте, что далеко не украшает нашу «европейскую столицу». Долгие годы мозолит глаза недостроенная гостиница на проспекте Штефан чел Маре. Первоначальный застройщик приобрел участок и разрешение на строительство с условием отремонтировать Художественный музей, расположенный рядом. В итоге ни гостиница не построена, ни реставрация музея не завершена. Объект несколько раз перепродан. Планы очередного владельца превратить его в пятизвездочный отель сети Marriott также ни к чему не привели.

По мнению специалистов рынка недвижимости, плюсы этого объекта в том, что он расположен в самом центре города, участок находится в собственности. По мнению других, несуразное огромное строение сегодня мало под что можно приспособить. С торговыми центрами и гостиницами в городе перебор, под офисный центр оно также не годится, так как офисам требуется максимум натурального освещения, ленточное остекление, сплошные фасады. Этого там нет. Большие затраты потребуются даже, чтобы его снести, тысячи тонн бетона и арматуры надо где-то складировать. А утилизация этого «добра» может стать экологической проблемой.

Есть опасение, что в долгострой превратится здание напротив. Рядом с высоткой минсельхоза несколько лет назад компания Ozi Grup (одна из компаний входящих в Stati Holding) начала строительство бизнес-центра, затем его перепрофилировали под отель. В настоящее время незавершенный объект продается. По информации операторов рынка недвижимости, его площадь 5 тыс. кв. м, просят за него более 2 млн евро. Местоположение выигрышное, но возможное функциональное использование вызывает вопросы. Тому же холдингу принадлежит недостроенный офисный центр также на проспекте Штефана чел Маре. Но здесь объект высокой степени готовности и, возможно, это просто перерыв в строительстве, говорят эксперты.

Один из ветеранов кишиневского долгостроя – кинотеатр «Искра» в центре Ботаники. В 1990- годы он был переименован в «Колумну» и выставлен на приватизацию. В 1999 году 100% акций приобрела компания Trans World за 1,3 млн леев с условием в течение трех лет инвестировать в реконструкцию и модернизацию кинотеатра 7 млн леев. До 2003 года было инвестировано 1,5 млн леев. Кинотеатр планировали превратить в многофункциональный развлекательный центр. Архитекторами института Ruralproiect был разработан проект центра, который включал несколько кинозалов, фитнесс-центр, отделение банка, бильярдный зал, дискотеку, интернет-клуб, казино и летнюю террасу. Был начат первый этап реконструкции, но стройка застопорилась. И сегодня «непонятное» строение зарастает густым бурьяном.

Что делать с недостроем, городские власти особо не волнует, даже реестра таких объектов в городе нет. А застройщики любой ценой стремятся получить участок и забить фундамент, не просчитывая последствия. В результате получают не только закопанные в землю деньги, но балласт в виде незавершенки. Ведь если объект зарегистрирован в кадастре, владельцы вынуждены платить налог на недвижимость в общем порядке. А если не зарегистрирован, то после трех лет простоя налог исчисляется на базе понесенных застройщиком затрат.

«Обязательная стадия, предшествующая проекту любого серьезного объекта, это технико-экономическое обоснование, которое отвечает на вопросы - для чего возводится объект, сколько потребуется затрат, источники и график финансирования, как будет окупаться объект. ТЭО должно представляться на рассмотрение в примэрию, и только потом выдаваться разрешение на строительство», – считает Александр Панов.

Судьба замороженных объектов, которым уже не один десяток лет, может решаться разными путями. Существует опыт в других странах, когда такие объекты оценивают и вновь выставляют на продажу. А инвесторам, которые не смогли ничего построить, компенсируют затраты, причем не те, которые они предъявляют, а реальные, согласно рыночной цене. Ведь замороженные недострои препятствуют обороту земли в городе, которая может приносить доход и бизнесу, и городской казне.