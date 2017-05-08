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Спрос и предложение на валютном рынке в декабре 2016 года

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

В декабре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 94.6%, по сравнению с 81.6% в ноябре 2016.

 

По отношению к прошлому месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц осталось практически неизменным, увеличившись на 1.0 млн. долларов США (или на 0.9%), a чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов значительно снизился на 17.7 млн. долларов США (или на 13.0%).

* * *

В этих условиях, средний курс национальной валюты по отношению к доллару США обесценился незначительно, на 0.5%, с 20.0667 в ноябре 2016 до 20.1578 в декабре 2016.

 

Что касается валютной структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (55.1%), затем долларам США (25.4%) и российским рублям (17.1%).

6820 Автор: По материалам Национального банка Молдовы
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