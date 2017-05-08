Финансовая устойчивость сохранена, несмотря на вызовы

КБ «Moldova Agroindbank» АО продемонстрировал в 2016 году динамичное развитие. Это был удачный год с положительными результатами, были приложены усилия для диверсификации предлагаемых продуктов, увеличения числа клиентов и расширения филиальной сети. В итоге MAIB удалось укрепить «иммунитет» к существующим вызовам, адаптироваться к внешним факторам и рискам, консолидировать свою позицию в банковском секторе.

Банковский сектор, который играет важную роль в финансировании молдавской экономики, прошел в 2016 году через масштабное реформирование, призванное обеспечить стабильность системы, устранить пробелы, выявленные в процессе диагностики системных банков, улучшить их управление, а также усовершенствовать законодательство с целью наделить дополнительными полномочиями Национальный банк Молдовы.

Данные, представленные НБМ, доказывают, что приложенные усилия не пропали даром. Так, совокупные активы коммерческих банков в 2016 году увеличились на 6%, до 73 млрд леев, а прибыль выросла на 28,2%, составив примерно 1,5 млрд леев. Лучший финансовый результат по прежнему показывает КБ «Moldova Agroindbank» АО, чьи активы увеличились до 19,74 млрд леев. Банк также получил чистую прибыль в размере 403,5 млн леев.

Глубокий экономический кризис и ограниченные финансовые возможности населения сказались на кредитной активности банков, и MAIB не стал исключением. Однако, по сравнению с другими финансовыми учреждениями, кредитный портфель банка незначительно снизился - до 10,77 млрд леев.

Наиболее распространенный показатель по оценке кредитного портфеля - коэффициент неблагоприятных кредитов или так сказать «качество кредитного портфеля». Согласно данным на 31 декабря 2016 года, доля неблагоприятных кредитов составляет 12,2% в портфеле MAIB, в то время, как средний показатель по системе достигает 16,3%. В абсолютном выражении, сумма займов, классифицированных как неблагоприятные, выданных MAIB, превысила 1,308 млрд леев. Стоит отметить, что большинство кредитов - это срочные возвратные кредиты, обязательства по которым выполняются в срок. Чтобы обезопасить себя и справиться с возможными кризисными явлениями, связанными с невозвратом выданных займов, MAIB создал, согласно действующим нормам, так-называемую «подушку безопасности», то есть Фонд риска. Резерв на возможные потери по ссудам увеличился до 952,8 млн леев в конце 2016 года и составляет 9,84% из общей суммы проблемных кредитов (13,07% по системе).

Нового пика, между тем, достигли потребительские кредиты. Общий объём портфеля потребительских кредитов в молдавских банках составляет 3,35 млрд леев, из которых около 1,5 млрд леев (45%) выданы MAIB. Займы, предоставленные на потребительские нужды населения, считаются и самыми качественными, с незначительным объемом сомнительных и безнадежных кредитов.

«Moldova Agroindbank» стремится поддержать малый и средний бизнес, постоянно расширяя спектр банковских продуктов и услуг. Так, предприниматели смогли получить средства на развитие собственного дела не только в рамках специальных предложений, разработанных MAIB, но и стать участниками инвестиционных программ, которые финансируются из иностранных фондов через Директорат кредитной линии. В итоге MAIB стал главным кредитором этого сегмента, выдав займов на общую сумму 1,89 млрд леев. Всего, банки Молдовы профинансировали малый и средний бизнес на 9,12 млрд леев (21% является долей MAIB).

Положительную динамику продемонстрировали кредиты в национальной валюте. И это на фоне снижения процентной ставки по новым займам в результате смягчения денежно-кредитной политики, проводимой НБМ, который снизил базисную ставку до 9% годовых. Уменьшились и средние процентные ставки по вкладам.

Тем не менее, ставки по кредитам остаются высокими как для бизнеса, так и для населения. Чтобы сделать свои продукты доступными, банк постоянно пересматривает ценовую политику, стремясь находиться в тренде банковско-финансового рынка.

«Moldova Agroindbank» собрал внушительный депозитный портфель. Банк привлек рекордное число новых клиентов и депозитов, объем которых вырос на 10% и составил, по данным на 31 декабря 2016 года, 15,43 млрд леев. Доля MAIB на рынке равна 28,1%, это - максимальный показатель по национальной банковской системе. Из общего объема депозитов, вклады физических лиц составляют 11,41 млрд леев. Данная тенденция говорит о самом высоком уровне доверия со стороны населения к банку.

У MAIB - более 700 тысяч корпоративных и частных клиентов, и эта лояльность к учреждению вознаграждается постоянным обновлением и развитием линейки банковских продуктов и услуг. Финансовое учреждение предоставляет самый широкий спектр премиальных карт от трех международных платежных систем - Mastercard, VISA и American Express. Более того, банк получил эксклюзивное право на выпуск дебетовых и кредитных карт American Express. В том, что касается количества активных карт, то MAIB нарастил свою долю до 31%.

Банк активно развивает и сервис дистанционного обслуживания, обеспечив также постоянный доступ клиентам к их счетам через Internet Banking и Mobile-Banking. Были запущены новые услуги, которые доступны через систему Internet Banking, в том числе и переводы в иностранной валюте. Время, необходимое для выполнения транзакции, - минимально, поскольку услуга не нуждается в посредничестве работников банка. Кроме того, комиссионный сбор за осуществление онлайн-переводов в иностранной валюте - более низкий, чем при проведении транзакций в филиалах банка.

За сильным брендом всегда скрывается хорошо продуманная стратегия, эффективный менеджмент, а также команда профессионалов. В настоящий момент в MAIB работают более 2 100 человек, средний возраст сотрудников составляет 36,8 лет. Для быстрого и качественного обслуживания клиентов, банк модернизирует филиальную сеть, создав комфорт сотрудникам и клиентам банка. Так, 15% из филиалов банка уже отремонтированы, а через несколько лет процесс будет завершен.

Это не единственная стратегическая цель банка. В последующие годы, «Moldova Agroindbank» планирует войти на другие рынки. Кроме того, продолжится процесс трансформации в современный, высокотехнологичный банк, что приведет к оптимизации, централизации и автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности и качества обслуживания клиентов. А предоставленные комплексные продукты будут максимально удовлетворять их запросы. Банк также займется раскрытием потенциала ритейла, который является главным двигателем роста банковского рынка, и будет стремиться увеличить долю розничного бизнеса в общем портфеле.