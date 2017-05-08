Прогнозы и оценки Нацбанка

В 2017 году уровень инфляции поднимется с 2,4% до 5,2%, а в 2018 г. снизится до 4,9%. Таков новый прогноз индекса потребительских цен Национального банка Молдовы (НБМ), который представил в среду на пресс-конференции его президент Серджиу Чокля.

Среди основных факторов, которые будут влиять на рост инфляции, он назвал рост мировых цен на нефтепродукты, продовольствие, а также возможное увеличение регламентируемых в стране тарифов на тепло, воду, электроэнергию и природный газ.

Президент напомнил, что 2016 г. Молдова начинала с уровнем инфляции в 13,6%, а завершила с показателем в 2,4%.

«Мы полагаем, что уже во втором квартале текущего года индекс потребительских цен войдет в инфляционный коридор, который является целевым для НБМ - 5% плюс-минус 1,5%», - отметил банкир.

Серджиу Чокля также сообщил, что по итогам 2016 года рентабельность активов (ROA) банков Молдовы составила 2%, а капитала (ROE) - 11,9%.

Он подчеркнул, что это неплохой результат, если учитывать ситуацию в экономике и условия, в которых работали банки. Президент НБМ отметил доверие населения к финансовым учреждениям, подтвержденное ростом депозитных вкладов, которые в молдавских леях выросли, а в валюте снизились.

Серджиу Чокля обратил внимание на динамику снижения процентных ставок на протяжении года как по депозитам, так и по кредитам. «По депозитам в национальной валюте средняя ставка составляла 7,2%, по кредитам - 11,6%», - отметил он.

Президент НБМ сообщил, что юридические лица взяли в 2016 г. на 18% меньше кредитов, тогда как физические лица зафиксировали небольшой рост в 2%.

«Мы в НБМ рады снижению процентных ставок по кредитам, что будет способствовать кредитованию в больших объемах, поскольку кредитные ресурсы теперь становятся бизнесу более доступными», - сказал банкир, выразив удовлетворение по поводу того, что «механизм трансмиссии основных индикаторов работает эффективно, что чувствуют хозяйствующие субъекты и физические лица».

Глава Нацбанка считает, что банковская система в настоящее время чувствует себя стабильнее, что подтверждают такие показатели, как текущая ликвидность и достаточность капитала.

По словам Серджиу Чокля, достаточность капитала очень важна для создания банками резервов, которые могут понадобиться на случай непредвиденных рисков в связи с плохими кредитами.

«Когда банки кредитуют государство - рисков меньше, но они возрастут, когда доля кредитов реального сектора будет превалировать в портф елях», - сказал Чокля.

Он также заверил, что Национальный банк определит всех акционеров банков - и больших, и малых держателей акций, несмотря на всю сложность этой процедуры. Серджиу Чокля напомнил, что выполнение этой задачи значится в обязательствах регулятора перед Международным Валютным Фондом (МВФ).