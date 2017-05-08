О причинах инфляции, объективных и субъективных

Национальный банк Молдовы рассчитывает уже со второго квартала стабильно удерживать индекс потребительских цен в целевом коридоре 5% ± 1,5%. На будущий год регулятор денежного рынка прогнозирует инфляцию в 4,9%. Об этом заявил президент НБМ Серджиу Чокля.

Обещаниям стабильности цен на предстоящий двухлетний период в докладе главы НБМ предшествовало объяснение причин, по которым инфляция к концу 2015 года зашкалила за отметку в 13,6%, а в декабре 2016 года упала до 2,4%. Скачок инфляции в 2015 году, согласно выводам НБМ, связан с обесценением национальной валюты. Который, как мы помним, стал последствием банковского кризиса конца 2014 года. Сопутствующий инфляции фактор «увеличения тарифов на электроэнергию в июле 2015 года», о котором говорится в докладе НБМ, также в значительной мере связан с обесценением лея по отношению к доллару США.

Резкий обвал курса на 40% оказывал стимулирующее влияние на инфляцию долгие полтора года. Этот фактор существенно сказался не только на росте цен на импортируемые товары. Это лишь видимая часть айсберга. «Благоприятная» курсовая разница позволила собирать большие, чем прежде, платежи и сборы на таможне. Даже при сокращении объемов импорта, рассчитанных в СКВ. Это на протяжении почти двух лет обеспечило наполнение госбюджета. Отметим, в период существенного сжатия внешнего финансирования.

Известно, как только у государства появляется дополнительный источник для пополнения бюджета помимо сбора налогов, жди увеличения темпов инфляции. В 2016 году её рост тормозило отсутствие внешнего финансирования. Денег в бюджете, даже с учётом роста поступлений с таможни, в первой половине года было не густо.

Приходилось занимать на внутреннем рынке у коммерческих банков с помощью наращивания выпуска государственных ценных бумаг под неадекватно высокие проценты (в начале года под 24% годовых). Нацбанк в этот же период «абсорбировал излишки свободных денег», также на чрезвычайно выгодных для банков условиях.

Но одной рукой абсорбируя излишки денежной наличности в национальной валюте, другой рукой НБМ её пополнял. Скупая на внутреннем рынке «излишки» иностранной валюты. За 2016 год Нацбанк скупил наличные СКВ на сумму около $400 млн. Выпустив взамен на рынок дополнительно около 7,5 млрд «свежих» леев.

Результат такой тактики «абсорбирования» - объем денег в обращении увеличился за двенадцать месяцев почти на 6 млрд леев.

На развитие покупательского спроса эта масса свободных средств оказывает сейчас пока еще не до конца понятное давление. И сам центральный регулятор, насколько мы понимаем, ждет от рынка практического ответа – достаточно ли на внутреннем молдавском рынке востребованных товаров и услуг. Которые, это важно подчеркнуть, могут быть интересны по качеству и цене обладателями свободных средств в национальной валюте. Если на внутреннем рынке таких предложений окажется недостаточно, неминуемо появится спрос на импорт. И, соответственно, на иностранную валюту.

Проблема ещё и в том, что свободные средства в леях находятся у «зажиточных» лиц, которые не спешат в условиях низких и неуверенных темпов развития экономики форсировать приобретение товаров и услуг. В таких условиях они скорее склонны к экономии, чем к расточительству. Риски ведения любого бизнеса за последние два года выросли. Об этом наглядно свидетельствует, например, существенный спад долгосрочных инвестиций. Властям хотелось бы внушить представителям бизнеса и всему населению уверенность в завтрашнем дне. Но их «вербальным интервенциям», похоже, не очень доверяют. Тем более в условиях, когда различные ветви власти заявляют о намерениях перейти к открытой конфронтации. «Сушить сухари население они, может быть, таким способом и подвигнут. А вот бизнес вкладываться в развитие, вряд ли. Хотя страна у нас своеобразная, случалось, что в периоды вражды в верхних эшелонах власти, бизнес, особенно мелкий, оживлялся», - делится своими размышлениями один из молдавских банкиров.

Еще один существенный фактор влияния на темпы инфляции, о котором только вскользь упомянул в докладе президент НБМ, это «степень налогового гнёта». Представители правительства с гордостью заявляют, что в прошлом году поступления в бюджет выросли на 2,6 млрд леев. В значительной части, такой результат достигнут за счет «курсовой разницы» и затягивания гаек на таможне. Но в текущем году за счет понижения курса лея добиться сопоставимого результата возможности пока не видно. Прижимать «своих» на таможне властям также будет непросто, в условиях конфронтации с президентом сраны и оппозицией. А более высокие, с учетом достижений прошлого года, показатели пополнения бюджета заложены в закон. Не увеличится ли давление налоговиков на мелкий и средний бизнес, не защищенный высоким покровительством? Многие наши эксперты считают такой вопрос риторическим.

Увеличение налогов при слабом росте экономики негативно сказывается на ее росте. А это оборачивается снижением инвестиций в создание новых рабочих мест или даже их сокращением. Кроме того чрезмерный гнёт налогов делает производственную деятельность в стране неконкурентоспособной. И таким образом, ещё шире открывает двери для замещения местных товаров импортными. На эту же «мельницу» работают и соглашения о свободной торговле. Местным производителям становится все более некомфортно в Молдове. Рассчитывать, что молдавских предпринимателей заменят иностранные инвесторы, конечно же, можно. Но, как утверждают наши эксперты, это замещение если и произойдет, то не так быстро в условиях, опять же, политической нестабильности.

Особый фактор влияния на инфляцию – это внешние займы правительства. Специалисты говорят, что в зависимости от того, на какие цели используются кредиты из-за рубежа, влияние этих вливаний на темпы инфляции может быть диаметрально противоположным. Если они направляются в качестве долгосрочных инвестиций в развитие и модернизацию инфраструктуры– это на благо устойчивого развития экономики. И, соответственно, стабилизирует темпы инфляции. Чуть менее однозначно влияют на нее инвестиции из госбюджета в развитие образования, в конечном счете это повышает вероятность устойчивого развития экономики. А вот рост расходов по чисто социальным статьям бюджета – это стимул для увеличения темпов инфляции.

В последнем докладе об инфляции президент НБМ основной упор сделал на предстоящий рост тарифов на тепло и электроэнергию. Нет сомнений, что эти тарифы будут увеличены, чтобы и кто ни говорил, минимум на 13-15%. Это одно из основных обещаний, данных властями МВФ.

Кроме того, надо учесть, что нынешние тарифы рассчитывались при цене на нефть в $40 за баррель. А вот уже более полугода цены на нефть варьируют выше отметки в $50, и даже в $55. Чтобы не обанкротить предприятия энергетического сектора окончательно, тарифы придется откорректировать с учетом реалий мирового рынка энергоносителей. Сокращением окладов должностных лиц отдельных предприятий эту проблему точно не решить.