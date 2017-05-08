Адриан Канду: «Талоны на питание — это бонус»

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду разъяснил для «ЛП» суть своей инициативы о введении талонов на питание для работников за счет работодателя, преимуществах и рисках ее внедрения.

- Почему, на Ваш взгляд, именно сейчас необходимы талоны на питание?

- Это проект, о необходимости которого я задумался, еще работая в частном секторе. Система талонов на питание уже более полувека успешно применяется в Европе. Это бонус, который несет в себе преимущества для всех задействованных сторон. Сотрудники получают надбавку к зарплате для приобретения продовольственных товаров. Работодатель с их помощью повышает привлекательность компании, в то же время работая в благоприятных налоговых условиях. А операторы, эмитирующие талоны, создают новые рабочие места. Я понял, что пришло время этой инициативы, когда увидел, что люди готовы её принять и ощутить преимущества этой системы. Государство больше не рассматривается в качестве основного выгодополучателя всех процессов, происходящих в стране. Основное внимание уделяется человеку. Соответственно, рост потребления и уровня удовлетворения потребностей сотрудников, легализация рабочих мест – лишь сейчас государство начинает осознавать, что это в его же интересах.

- Допускаете ли Вы, что работодатель может использовать талоны на питание для частичной оплаты обещанного размера оплаты труда?

- Абсолютно нет! Законопроект четко предусматривает невозможность снижения размера оплаты труда за счет талонов на питание, которые никак не могут считаться платой за труд. Для работодателей талоны станут инструментом снижения налоговых отчислений и дополнительного мотивирования сотрудников. Исследования в других странах показали, что эта система положительно сказывается на снижении доли теневой экономики, стимулирует предпринимателей отказываться от зарплаты в конверте. Талоны на питание увеличивают покупательную способность сотрудников, являются для них средством улучшения благосостояния, качества жизни и здоровья. Мы есть то, что мы едим, а статистика показывает, что мы плохо питаемся. Талоны на питание помогут людям разнообразить продуктовую корзину без уменьшения месячного дохода, так как они смогут приобретать продукты, которые до этого не могли себе позволить.

- Всё же не скажешь, что люди в Молдове голодают, есть другие, более насущные проблемы...

- Верно. Всегда есть вещи, которые важнее здоровья, пока однажды человек не понимает, что не может больше ни работать, ни толком жить. Надо расставить приоритеты. Если мы и дальше хотим жить в бедной и дисфункциональной стране, люди в которой не только объективно стареют, но и ощущают себя и живут как уже немолодые, тогда, в самом деле, надо заниматься исключительно тем, о чем в газетах пишут, как о наболевшем. Если же мы хотим качественно изменить страну и самих себя соответственно нашим ожиданиям, необходимо иметь должную энергию. Еще в 1946 г. Международная Организация Труда признала, что взвешенное и правильное питание самым положительным образом сказывается на производительности труда. Нам нужна высокая производительность, нужны отличные и креативные специалисты, чтобы наверстать годы, потерянные на решение искусственных, теоретических проблем.

- Допустим, что государство искренне заинтересовано в здоровом населении. В чем экономическая выгода государства?

- Все становится на свои места, если мы принимаем, что государство - это мы все. Кто-то становится более конкурентоспособным на рынке и получает возможность привлечь хороших специалистов, кто-то получает доступ к качественным продуктам питания, а кто-то создает новые рабочие места. А в том, то касается властей – мы создаем условия, в которых наши граждане могут найти хорошую работу дома, увеличить свои доходы, развить свое дело.

- Как эта инициатива скажется на бюджете?

- Я уверен, что доходы госбюджета вырастут. Люди станут покупать больше продуктов питания, причем через кассу, это приведет к росту потребления. Будут снижены затраты на помощь малоимущим семьям, а также на лечение болезней, связанных с бедностью и неправильным питанием. Но основные ожидания связаны с борьбой с теневой экономикой, с легализацией доходов и лучшей собираемостью налогов.

- Как это будет работать?

- Точно так же, как и в десятках других стран. Система талонов на питание распространена во множестве стран во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся. Талоны являются частью пакета заработной платы, которая может использоваться исключительно на покупку продуктов питания. Они пользуются особым налоговым режимом, не облагаются налогом на прибыль и освобождены от уплаты взносов в соцфонд как работодателем, так и работником.