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Синхронизация работы

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

Ускорить процесс обсуждения и принятия необходимых проектов, улучшить качество утвержденных документов призвано совместное заседание законодательного органа и кабинета министров. Оно состоялось 2 февраля.

 

Как заметил при открытии встречи председатель парламента Андриан Канду, необходимо продолжить прошлогоднюю практику по синхронизации деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. Премьер Павел Филип рассказал депутатам о приоритетах в деятельности правительства на ближайшую перспективу и попросил поддержать те серьезные проекты, которые поступят на рассмотрение парламента уже в ближайшее время. Он признался, что большая часть инициатив являются не только довольно амбициозными, но и непопулярными. Но их предстоит реализовать не только исходя из обязательств перед партнерами по развитию. Главное – они нацелены на улучшение ситуации в стране.

 

Как пояснил премьер, прежде всего речь идет о реформе публичной администрации – центральной и местной, за которой последует территориально-административная реформа. Во-вторых, действия по улучшению бизнес-среды, через создание более благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, преобразования в системе публичных закупок и т.д. В-третьих, повышение уровня благосостояния граждан.

 

По словам премьера, в этой части планируется разработать и утвердить новые правила оценки трудоспособности граждан, а также реформу занятости населения. Помимо этого, уже в ближайшее время правительство выдвинет пакет поправок в действующий Трудовой кодекс, а чуть позже – его новую редакцию. Среди других приоритетов кабинета министров на этот год – улучшение качества публичных услуг, в том числе, медицинских. Работа над концептом реформы в этой сфере уже ведется.

 

Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур представил депутатам Национальный план действий на 2017-2019 годы, отметив, что он был утвержден правительством в конце прошлого года и станет документом, которым оно будет руководствоваться в своей деятельности. Помимо приоритетов, перечисленных премьером, в плане значится принятие законов о бухучете, об аудите финансовых ситуаций, об официальной статистике, о лекарствах, электронных коммуникациях, новой редакции Таможенного кодекса и т.д. Так что, работы будет много, предупредил господин Галбур.

 

Депутаты и министры договорились встречаться раз в три месяца и подводить итог своих синхронных действий.

6910 Автор: Татьяна СМЕШНАЯ
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