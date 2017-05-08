Синхронизация работы

Ускорить процесс обсуждения и принятия необходимых проектов, улучшить качество утвержденных документов призвано совместное заседание законодательного органа и кабинета министров. Оно состоялось 2 февраля.

Как заметил при открытии встречи председатель парламента Андриан Канду, необходимо продолжить прошлогоднюю практику по синхронизации деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. Премьер Павел Филип рассказал депутатам о приоритетах в деятельности правительства на ближайшую перспективу и попросил поддержать те серьезные проекты, которые поступят на рассмотрение парламента уже в ближайшее время. Он признался, что большая часть инициатив являются не только довольно амбициозными, но и непопулярными. Но их предстоит реализовать не только исходя из обязательств перед партнерами по развитию. Главное – они нацелены на улучшение ситуации в стране.

Как пояснил премьер, прежде всего речь идет о реформе публичной администрации – центральной и местной, за которой последует территориально-административная реформа. Во-вторых, действия по улучшению бизнес-среды, через создание более благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, преобразования в системе публичных закупок и т.д. В-третьих, повышение уровня благосостояния граждан.

По словам премьера, в этой части планируется разработать и утвердить новые правила оценки трудоспособности граждан, а также реформу занятости населения. Помимо этого, уже в ближайшее время правительство выдвинет пакет поправок в действующий Трудовой кодекс, а чуть позже – его новую редакцию. Среди других приоритетов кабинета министров на этот год – улучшение качества публичных услуг, в том числе, медицинских. Работа над концептом реформы в этой сфере уже ведется.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур представил депутатам Национальный план действий на 2017-2019 годы, отметив, что он был утвержден правительством в конце прошлого года и станет документом, которым оно будет руководствоваться в своей деятельности. Помимо приоритетов, перечисленных премьером, в плане значится принятие законов о бухучете, об аудите финансовых ситуаций, об официальной статистике, о лекарствах, электронных коммуникациях, новой редакции Таможенного кодекса и т.д. Так что, работы будет много, предупредил господин Галбур.

Депутаты и министры договорились встречаться раз в три месяца и подводить итог своих синхронных действий.