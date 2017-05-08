Правительство хочет быть в связке

Премьер-министр Павел Филип считает, что правительство и местные органы власти должны активно сотрудничать. Об этом он заявил на торжественном заседании в среду, посвященном Дню местной автономии и профессиональному празднику работника публичной администрации.

«Я хочу большего, чем партнерство между правительством и местными органами власти. Я хочу, чтобы мы были командой. Не столько для дискуссий о компетенциях, а для того, чтобы взять на себя ответственность за улучшение качества жизни граждан. Вместе выявлять способности, возможности и проводить реформы, пусть даже болезненные, но необходимые», - подчеркнул премьер.

Он отметил необходимость осуществления реформы публичной администрации - как центральной, так и местной.

Примары поблагодарили премьера за проявленную отзывчивость в связи с проблемами, с которыми они сталкиваются, и обозначили области, которые нуждаются в правительственной поддержке. В частности, было предложено включить представителей местных властей в созданные исполнительным органом рабочие группы по экономическим проблемам и вопросам заработной платы.

На заседании правительства в среду Павел Филип и башкан Гагаузии Ирина Влах обменялись репликами относительно сотрудничества правительства с властями автономии. Это случилось после того, как минюст предложил отклонить проект закона, предусматривающий наделение Исполкома Гагаузии привилегированным правом выдвигать кандидата в состав Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВЕ).

«Механизм отбора кандидатов в КМРВЕ не определен. Вообще непонятно, почему людей в эту европейскую структуру делегирует Госканцелярия. Было бы правильно обсуждать это и с нами. Может быть, нужен нормативный документ или постановление правительства для разъяснения этого вопроса, в противном случае создается впечатление, что людей делегируют в Конгресс по партийной принадлежности или другим критериям», - сказала Влах.