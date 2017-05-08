Спорная поправка по соцвзносам

Принципы оплаты взносов в фонды государственного социального страхования претерпели некоторые изменения. Поправки были внесены накануне Нового года.

Ранее существовавшее положение о том, что «годовая основа для исчисления размера индивидуальных взносов соцстрахования не может превышать пяти среднемесячных заработных плат по экономике за соответствующий год, умноженных на 12», аннулировано. Это означает, что теперь взнос будет исчисляться, исходя из всей суммы начисленной зарплаты работника.

Эту поправку не обсуждали в рамках налоговой политики на 2017 год. Расчет был явно на то, что принимается она перед новогодними праздниками, поэтому ее вряд ли заметят. Тем более, что затрагивает это изменение сравнительно ограниченный круг граждан. Они касаются тех, чьи доходы превышают максимальный порог в 25 тыс. леев (в прошлом году средняя зарплата по экономике составляла 5050 леев).

«Мы считаем, что такие изменения должны приниматься не в спешке, а открыто. Это достаточно чувствительное изменение, которое должно было обсуждаться публично. И только после этого предлагаться к утверждению, - говорит Олеся Гедрович, консультант по налоговым вопросам Ассоциации европейского бизнеса (ЕВА). – Кроме того, нужно посчитать, кто от этого выиграет. По нашим расчетам, «выигравших» в результате может не оказаться. На первый взгляд, для фонда обязательного соцстрахования это означает прибавку, и авторы именно на это надеются. Хотя это достаточно спорные ожидания. Изменение может привести к тому, что предприятия начнут часть доходов скрывать».

Проблема и в том, что в отношении выплат из фонда обязательного соцстрахования, больничных листов, пособий по уходу за ребенком и т.д. этот максимальный порог в пять зарплат сохранили. То есть, граждане будут платить в бюджет соцстраха из расчета полной зарплаты, а получать при необходимости выплаты из лимитированной суммы, что не совсем правильно и справедливо в отношении таких граждан. Должны соблюдаться единые принципы.

В качестве реакции на эту поправку ЕВА, Американская торговая палата в Молдове и Ассоциация IT-компаний выступили с инициативой вернуться к существовавшему до этого года порогу налогообложения. «Мы написали письмо властям, в котором привели расчеты, - говорит Олеся Гедрович. - Во-первых, доказываем, что это не выгодно ни одним, ни другим. Во-вторых, приводим в пример европейскую практику. В большинстве стран этот «плафон» существует. Кроме того, в европейских странах при желании гражданин может делать дополнительные накопления в частных пенсионных фондах. В Молдове они не действуют».

Эксперты указывают, что возможен был и другой вариант - снять ограничения на выплаты из бюджета соцстрахования, что было бы логично. Но этого не произошло. «Такой вариант мы также обсуждали, но вряд ли на это власти могут согласиться, потому что это большие расходы. Они приведут к еще большему минусу в фонде. Думаю, понимая это, авторы сохранили «плафон» для выплат», - говорит Олеся Гедрович.

А специалисты отмечают, что все в этом вопросе взаимосвязано. Не исключено, что если бы законодатели сняли лимит и с пособий, то, вполне возможно, работники использовали бы больничные, к примеру, на более длительные сроки, учитывая, что им оплачивается 60% от заработной платы.