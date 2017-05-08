За истекшую семидневку случилось сразу несколько событий на фронтах банковских «согласованных акций». После месячного перерыва возобновилась продажа двух пакетов из новой эмиссии «Moldova-Agroindbank», Нацкомиссия по финансовому рынку приняла решение о дальнейшей судьбе 63,9% акций «Moldindconbank», и мегарегуляторы наконец-то заострили свое внимание на одном щекотливом вопросе.

В прошлую пятницу, 27 января, на регулируемом рынке ФБМ были размещены заявки на продажу все тех же двух пакетов акций МАИБа в 37,6% и 3,5%. Цены прежние, хотя эмитент имел право изменить их — соответственно 1054,71 лея за акцию и 1064,02 лея. В минувший понедельник начались торги, и теперь любой желающий может приобрести их на ежедневном голосовом аукционе с 10-00, предварительно получив разрешение Нацбанка и заключив контракт с брокером. Предложение действительно до 26 июня включительно. Первые четыре дня торгов результата не принесли.

В тот же день, 27 января Национальная комиссия по финансовому рынку утвердила постановление «Об этапах, сроках, порядке и процедурах аннулирования акций и выпуска новых акций коммерческого банка «Moldindconbank». Аналогичное постановление было принято в отношении «Moldova-Agroindbank» в апреле прошлого года. В декабре в него были внесены изменения, и среди них — новая редакция п.7, из которого исчезло указание банку на цену выкупа акций на тот случай, если инвесторы не найдутся. В начальном варианте прямо говорилось о номинальной цене выкупа — 200 леев.

Текст нового документа по поводу «Moldindconbank» пока не опубликован даже на официальном сайте НКФР, возможно, он выйдет сразу в «Monitorul oficial». Но уже известно, что цена в нем тоже указана не будет. Члены Нацкомиссии исходят из того, что у надзирающего органа нет законных оснований навязывать банку цену выкупа собственных акций. Однако, на этом настаивает Национальный банк Молдовы. Причем, НКФР предлагается в очередной раз переиграть и ситуацию с «Moldova-Agroindbank».

Нацкомиссия не хочет брать на себя всю ответственность и, со своей стороны, предлагает НБМ выпустить совместный документ. В чем, собственно, проблема? Если бы банки выкупали собственные акции на вторичном рынке, например, в целях поддержания котировок (МАИБ когда-то это проделывал), то делали бы это по рыночной цене. Но текущие биржевые аукционы по акциям МАИБ-а и грядущие — МИКБ-а, это фактически первичное размещение, поэтому Нацкомиссия в своем апрельском постановлении и указала номинальную цену выкупа. Однако, не выкуп смущает мегарегуляторов, а тот факт, что потом придется возвращать деньги бывшим акционерам. Если вернуть по 200 леев за акцию, как изначально предполагалось, то акционеры-изгои сочтут это грабежом, и соответствующим образом отреагируют. Если возвращать по рыночной цене, а это никак не меньше тысячи леев за акцию, то за чей счет? Банков? Не было такого уговора, этак и разориться недолго.

Дело, похоже, идет к тому, что решение о цене выкупа, и в конечном итоге — цене расчета с бывшими акционерами придется принимать самим банкам. НКФР и НБМ какое-то время еще будут обмениваться встречными предложениями, но в конце концов тема ответственности заглохнет, существующее положение закрепится, и банки останутся крайними. Ведь аукционы продолжаются, каждый день может принести новость о заключенной сделке, и проблема отпадет сама собой. Надо подождать.