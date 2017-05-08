На перекрестке торговых путей

Национальная выставка «Fabricat in Moldova» (XVI-я по счету) стала, пожалуй, самой представительной за всю историю.

На площади 2500 м2 разместилось около 350 отечественных предприятий из сферы производства продуктов питания, винодельческой отрасли, мебельной и легкой промышленности, машиностроения, производства измерительных приборов и т.д.. Представлены и научно-исследовательские институты, государственные учреждения, ремесленники-хендмейдеры.

В первый раз объединенным стендом выступили компании, участвующие в проекте «Din Inima. Brănduri de Moldova». Их следует отметить особо, поскольку между участниками возник совершенно новый, ранее не известный в Молдове уровень кооперации. Когда вроде как конкурирующие на местном рынке производители совместно открывают магазины, торговые площадки, проводят различные акции и показы. И если дизайнер одежды открывает бутик за пределами страны, обязательно пытается «потянуть за собой» производителей обуви, аксессуаров, бижутерии.

Также совместными стендами представили свою продукцию Ассоциация производителей дивинов и бренди, Ассоциация производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct, MOLDCOOP.

Впервые с отдельным стендом выступили иностранные инвесторы, - предприятия с итальянским капиталом, занимающиеся в нашей стране производством. Это достаточно необычное начинание, возможно, вполне достойное отдельной выставки. Можно много говорить об инвестициях, но наглядно увидеть их результаты, - совсем другое дело.

С коллективными стендами в выставке приняли участие регионы: Анений Ной, Кэлэраш, Чимишлия, Криулень, Единец, Фэлешть, Флорешть, Хынчешть, Яловень, Леова, Ниспорень, Рышкань, Резины, Унгень, АТО Гагаузия, предприятия с левого берега Днестра. Это пока достаточно не активная практика в Молдове, хотя в стране все больше появляется понимание, что развитие горизонтальных экономических связей с другими странами на региональном уровне, - это обычный процесс, зачастую более выгодный, чем контакты на уровне правительств.

Впервые в выставке «Произведено в Молдове» в отдельном павильоне планировалось организовать экспозицию товаров румынского производства «Fabricat în Iași». Как бы ответный визит, после прошедшей в ноябре в Яссах в торговом центре Palace Mall выставки «Fabricat în Moldova». Однако пока что-то не срослось, приехали всего несколько предприятий. Тем не менее, начало положено, президент ТПП Серджиу Харя обещал, что в будущем на таких выставках будут присутствовать если не павильоны, то стенды стран, желающих развивать производственную кооперацию с Молдовой.

Например, Белоруссии, с которой завязываются подобные отношения, и впервые в этом году белорусские тракторы молдавской сборки гордо заехали на открытую площадку у Главного павильона МВЦ «Молдэкспо».

На пресс-конференции перед началом выставки Серджиу Харя задали вопрос, отслеживает ли Торгово-промышленная палата эффективность подобных мероприятий. «Обязательно, - ответил президент ТПП. – В ходе прошлогодней выставки было заключено 50 протоколов о намерениях, во время выставки в Яссах - 15».

Менеджер Тираспольского завода консервов детского питания Александр Тритяк сообщил, что участие в выставке в Яссах помогло заводу выйти на румынский рынок с абсолютно новым продуктом: яблочными чипсами Frux. Они представлены и на проходящей кишиневской выставке. Больше того, в ближайшие дни эти чипсы появятся сразу в 200 торговых точках Молдовы.

Таким же образом выходит на молдавский рынок «Кола» производства сынджерейской компании Gelibert. Изначально «заточенная» под вкусы потребителей соседней страны, эта кола (с ностальгическим привкусом советского напитка «Байкал») теперь будет продаваться и в Молдове.

Подобный подход, в общем-то, правильный. Экономисты давно объясняют, что запуская в производство новый продукт массового спроса, в него изначально нужно закладывать экспортный потенциал. Поскольку рынок Молдовы маленький и бедный, и выжить исключительно за счет продаж на нем достаточно сложно.

И, кажется, начала реализовываться еще одна затертая до неприличия фраза о том, что Молдова за счет географического положения и имеющихся режимов свободной торговли со странами ЕС, СНГ и Турцией может стать оптимальным местом для размещения здесь крупных производств.

«Нужно вкладывать деньги не когда страна на подъеме, а когда в кризисе», - заявил доктор экономических наук, профессор Владимир Варнавский в день открытия выставки. Судя по всему, Молдова «достигла дна», и во второй половине прошлого года мы увидели старт нескольких крупных инвестиционных проектов. Заявление профессор Варнавский сделал во время встречи участников молдавско-российского бизнес-форума с президентом Молдовы Игорем Додон и президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным.

Этой встрече предшествовали три сессии, в которых приняли участие более 150 молдавских предпринимателей и около 60 их российских коллег, - представители 30 компаний из 15 отраслей и 17 регионов. Тематика сессий была определена во время заседания молдавско-российской межправительственной комиссии, которое прошло в Москве 29 ноября прошлого года: агропромышленный комплекс, сфера услуг и инфраструктуры, промышленный сектор.

На этих сессиях было сказано немало горьких слов и о винных эмбарго, и о тарифных и нетарифных барьерах, о транспортных, транзитных и других препонах, которые привели к тому, что экономические отношения не только между нашими двумя странами, но и между Молдовой и другими государствами, участниками ЕАЭС, все больше сужаются.

По итогам работы секций бизнесмены предложили создать на основе горизонтальных связей между субъектами РФ и регионами РМ логистические центры, в которых бы молдавская сельхозпродукция собиралась, сортировалась, обрабатывалась, упаковывалась и хранилась. И равномерно отгружалась бы крупными партиями в адрес заказчика. Например, в Курскую область или Республику Татарстан.

На встрече с участниками форума президент Молдовы Игорь Додон сказал: «Не хочу давать политическую оценку нескольким последним годам, которые оказались самыми тяжелыми, провальными с точки зрения экономических отношений между нашими странами. Теперь время думать, что можно исправить. Об этом были мои переговоры в Москве, об этом на следующей неделе я буду говорить в Брюсселе».

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык дополнил сказанное президентом. «Договоры о свободной торговле с РФ и ЕС не противоречат друг другу. Они скорее друг друга дополняют. В качестве примера могу привести Сербию, у которой имеются точно такие же соглашения, и никаких конфликтов они не вызывают. Россия была главным торговым партнером Молдовы, но с 2013 года, после введения тарифных и нетарифных барьеров, ее доля во внешней торговле РМ уменьшилась с 21 до 10%. В прошлом году мы приняли План действий по развитию молдавско-российских торгово-экономических отношений на 2016-2017 годы. Сегодня мы приглашаем российских инвесторов принять участие в приватизации молдавских госпредприятий, в развитии экономических связей, как на государственном, так и на региональном уровнях».

В программе выставки «Fabricat in Moldova» также запланированы двухсторонние форумы с участием бизнесменов из Румынии, Белоруссии, Австрии и Италии. О них, - в следующем номере «ЛП».