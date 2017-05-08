Метафизика драмы

В круговороте праздников Студия театральной импровизации «ZaO» показала премьеру необычного спектакля «Истории без слов». С кем и когда можно говорить молча? И можно ли?

Театр - это всегда о возможностях. О наших возможностях, почему-то забытых или еще не освоенных. Когда Студия «ZaO» играет свою Большую импровизацию, после спектакля публика начинает выспрашивать, что в игре было спонтанным, а что - постановка. Долго приходится объяснять, что исполнители находят спонтанно все: персонажей, сюжетные линии, текст для парадоксальных диалогов, мелодии для завораживающих хоровых звучаний. Фактически, актеры узнают сюжет игры одновременно со зрителями.

Студия называет свои спектакли глубокой драматической импровизацией. Причем импро-жанр не всегда ставит перед собой цель создавать именно искусство. Импровизация может быть просто трюком, фокусом, когда мы наблюдаем, как интуиция актеров порождает нечто связное.

Но для «ZaO»-Студии важна именно глубина смыслов, которые актеры и зрители улавливают в происходящем. «Смысл - это не то, что уже давно всем известно и нуждается только в красивой рамке из игровых эмоций, - говорит автор проекта, режиссер и актер Владимир Шиманский. - Это всегда дыхание тайны, маленькое откровение. А история, сюжет - форма существования тайны, траектория событий, которая позволяет нам разглядеть, что происходит сейчас на самом деле».

Этот театр не довольствуется историями, уже проработанными драматургией, и не отрицает повествование, как принято в эпоху постмодерна. Он ищет сюжеты на такой глубине, что сформулировать их трудно. Но сразу после спектаклей люди пытаются это сделать. И вместе - получается.

Например, в последней игре разглядели такую историю. Жил-был человек, хороший в общем-то, тонкий. Однажды пришло ему время сделать шаг, на что-то решиться, а он не сумел. И застыл в какой-то странной внутренней неподвижности. Друзья пытаются ему помочь. Не тут-то было. И когда кажется, что все безнадежно, мы вдруг понимаем, что они сами, его друзья, изменились. Не с ним, а с ними что-то начало происходить. И они тоже не готовы к этому. Но главное - замирание жизни, скрытая энтропия - оказались преодолимыми. Пусть совсем не так, как рассчитывали.

В «ZаO»-Студии человек получает импульс, который убедительно показывает: контакт с интуицией возможен и эффективен. Ведут же актеры на площадке игровой диалог со своим сверхсознанием - и возникает спектакль. А ведь интуиция и душа - практически синонимы. Значит, собственную душу можно пригласить в игру, можно вместе с ней создавать что-то новое? И через театральный акт обрести самый настоящий метафизический опыт...

Теперь к нему добавился новый проект, еще более экстремальный. Раньше зрители угадывали, что происходит между персонажами, по сюрреалистическим диалогам, но сейчас... Нам предложили «Истории без слов».

Это не танец, не пантомима, а полноформатная импро-драма с несколькими сюжетными линиями. Но без текста. Звуки в игре присутствуют. Есть смех, есть крики. Пение, от мурлыканья себе под нос до хоровой импровизации. Самые разнообразные междометия (кстати, в отсутствии слов они превращаются в самостоятельный язык).

Владимиру Шиманскому всегда хотелось наблюдать, как смыслы рождаются не из текста, а из чувств, из происходящего. Может быть, это и правда интересно, но ведь у нас нет навыков, чтобы считывать такие смыслы. Или все-таки есть?

Как ни странно, после первых минут действия перестаешь замечать, что в игре нет слов. Истории раскрываются. Выходит, мы и в жизни можем угадать гораздо больше, чем думаем? И смыслом наполнено все, а не только понятное с первого взгляда? «Глубокая импровизация - простая и реальная возможность подружиться с тайной, включить ее в круг своего общения, научиться видеть людей и мир гораздо глубже».

Тем зрителям, которые после «Историй без слов» говорят, что ничего не поняли, режиссер предлагает вспомнить момент игры, который произвел самое сильное впечатление, и рассказать, что там происходит между персонажами. «Еще не было случая, чтобы кто-то не смог проанализировать отрывок, - улыбается Владимир. - После чего человек удивленно замолкает - он ведь сделал то, что считал невозможным: прочел смысл действия без текста, без подсказок на вербальном и ментальном уровне, извлек из самой глубины. Это способность, присущая всем, которой люди пользуются бессознательно. Но если ее осознать, самоуважения точно прибавится: ведь это значит, что все мы гораздо ближе к тонкой реальности, чем принято думать».

Конечно, возникает вопрос, где еще в мире стремятся к такому уровню импровизации?

«Дело в том, что такая задача - глубокая и абсолютно спонтанная драма, в которой все рождается из ничего - новый формат, - комментирует автор проекта. - Или хорошо забытый старый. Ведь у импровизации как таковой очень давние исторические корни. Это основа всего европейского пост-античного театра. Известно, что на заре христианства по театру был нанесен сокрушительный удар как по языческому наследию. Правда, затем именно в церкви театр и возродился, а позже развился в виде мистерий. Однако до того были только кочующие группы гистрионов, прирожденных актеров, гонимых, нищих, гениальных и... неграмотных. Как вы понимаете, полный простор для импровизации. Потом неграмотность ушла, а импровизация сохранилась. Вспомним итальянскую комедию дель арте - настоящий взрыв импровизационной игры, хотя многое в ней было известно заранее: сюжет, персонажи, канва диалогов».

В современном западном театре элементы импровизации применяются давно и широко. В России с ней работал, в частности, Анатолий Васильев. «А мы переняли интерес к этому формату у Клима, который в конце 80-х в московских Мастерских при СТД создавал незабываемые миры вокруг пьес Гарольда Пинтера и гоголевского «Ревизора», - продолжает собеседник. - Его актеры бесстрашно и непредсказуемо путешествовали по этим маршрутам, пронизывая «здесь и сейчас» трепетным сиянием совершенства. Гениальность пьес оживала в спонтанных коллажах из текста, в расцветающих и исчезающих микросюжетах. Дыхание чуда было так ощутимо в этих спектаклях, что мы не сомневались: оно - чудо - всегда рядом, готово к диалогу и воплощению... И, сами того не заметив, начали совершенно новый этап - Большую импровизацию, где ничего не известно заранее».

Институт Адама Мицкевича помог «ZаO» наладить контакты с европейскими коллегами, которые занимаются сходными вещами. Студия побывала на Театральной Олимпиаде во Вроцлаве, встретилась с Кристианом Люпой, замечательным режиссером, ироничным и парадоксальным мастером игры. Он занимается не только постановками, но импровизационными проектами. Его актеры входят в очень глубокие состояния и ищут истории, исходя из этой глубины. В беседе Люпа сказал, что очень любит импровизацию, но ее значение нельзя преувеличивать. Именно интуитивный акт лежит в основе любого творчества, да и жизни.

Звучит убедительно. Когда Студия готовила премьеру «Историй без слов», возник вопрос: как сделать так, чтобы зритель понял без текста, что чувствует персонаж? Оказывается, актер должен осознать эти чувства. И тогда зритель тоже осознает. Передаются не только чувства, но и понимание. Это же очень важная информация о человеке.

Критики пишут, что самое модное слово сезона - «иммерсивность»: не просто вовлеченность, а погруженность зрителя в действие. Иммерсивный проект «Черный русский» по «Дубровскому», поставленный Максимом Диденко в старинном особняке Спиридонова, показывает каждой группе зрителей определенные модули - только линию Маши или только линию Троекурова. поскольку в части содержится целое. Кстати, «Дубровский» - неоконченный роман, что провоцирует и поддерживает атмосферу эксперимента. Причем импровизацию задействуют не только актеры, но и зрители.

А вот полноформатную спонтанную драму, да еще без слов, пока можно увидеть только в Кишиневе.

Театр - это всегда о возможностях. О том, чего мы не можем, но хотелось бы... Или мы просто не знаем, на что способны?