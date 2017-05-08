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Китай-Молдова

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

В холле Национальной библиотеки 30 января открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.

 

Посольство КНР представило традиционные символы праздника весны (китайского нового года). Также экспонируются издания, затрагивающие молдавско-китайские отношения, рассказывающие об истории цивилизации и философии Китая, экономическом и социальном развитии страны, ее традициях и стиле жизни, языке и литературе.

 

Программа мероприятия включила в себя официальную презентацию почтового штемпеля с надписью «25-летие дипломатических отношений. Республика Молдова – Китайская Народная Республика», подготовленного к событию государственным предприятием «Пошта Молдовы». На нем изображена Сорокская крепость и Запретный город в Пекине. Печать оттиснута на специальном конверте с изображением символики стран, с которыми Молдова в 1992 году установила дипломатические отношения.

 

Выставка работает по 8 февраля.

 

4640 Автор: По материалам пресс-релиза
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