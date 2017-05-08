К Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января посольство Венгрии в Республике Молдова и Еврейский культурный центр КЕДЕМ открыли выставку «Имре Кински. Фрагменты».

Экспозиция включает в себя 20 черно-белых снимков фотографий Будапешта 1920-30-х годов. Имре Кински называли «лидером новой венгерской фотографии». В 1937 году с двумя коллегами он создал «Группу современных фотографов». Изобретательность, необычные композиции, игра света и тени и особая любовь к «оконной перспективе» - все это делает снимки Имре Кински живыми и неповторимыми.

Имре Кински родился 10 марта 1901 года в Будапеште. В 1921 году из-за введения антиеврейских законов был вынужден оставить учебу в университете. В 1938 году, когда в Венгрии началась волна антиеврейских настроений, он был уволен с государственной службы. С 1944 года Кински регулярно призывали в трудовые отряды евреев. В 1945 году фотограф погиб во время «марша смерти» в лагере Заксенхаузен. Его сын был расстрелян в Бухенвальде. Жена и дочь пережили Холокост в еврейском гетто в Будапеште.

Выставка открыта по 14 февраля.