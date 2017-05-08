Дорогая судебная инфраструктура

1 февраля началась весенне-летняя сессия парламента Молдовы. В ближайшее время Постоянному бюро законодательного органа предстоит назначить дату и утвердить повестку дня первого заседания стартовавшей сессии. А пока депутаты работают в комиссиях, рассматривая проекты, которые будут предложены к обсуждению в ходе первых заседаний.

В минувшую среду постоянная комиссия по экономике бюджету и финансам обсудила проект постановления парламента об утверждении плана строительства новых зданий и/или обновления имеющихся, необходимых для надлежащего функционирования судебной системы. Как уточнили авторы, проект был разработан во исполнение предписаний Стратегии реформирования судебной системы на 2011-2016 годы и плана ее внедрения, утвержденных еще в 2011 году. Основная цель начатых шесть лет назад преобразований, – создание доступной, эффективной, независимой, профессиональной и ответственной судебной системы, которая бы не только соответствовала европейским стандартам, но и обеспечивала верховенство закона, соблюдение прав человека, а также повысила бы доверие общества к государственным институтам.

По мнению авторов, в настоящее время технико-материальное состояние судебных инстанций не позволяет обеспечить качественный судебный процесс. Например, многие заседания проводятся непосредственно в кабинетах судей, в которых отсутствует техника для записи слушаний. Также в судах нет зон ожидания, помещений для работы с документами, столовых, лифтов, туалетов, что негативно сказывается на имидже судебной системы. И с этим надо что-то делать.

Помимо этого, в апреле 2016 года вступил в силу Закон о реорганизации судебной системы, в соответствии с которым в республике будет сохранено 15 судов – в Кишиневе, Бэлць, Анений Ной, Чимишлии, Единец, Кахуле, Стрэшень, Кэушень, Комрате, Криулень, Дрокии, Сороках, Хынчешть, Унгень и Орхее. Так вот, для того, чтобы обеспечить дальнейшее внедрение положений данного документа и рациональное использование бюджетных средств, предназначенных на эти цели, необходимо утвердить план строительства зданий судов.

В соответствии с проектом, процесс обновления судебной инфраструктуры будет проведен в четыре этапа. Так, на 2017 год запланировано завершение строительства суда Унгень, определение участков и разработка проектов возведения зданий для инстанций в других городах, в т. ч. в столице. Поставлена задача спроектировать данные объекты таким образом, чтобы в будущем была возможность, в случае необходимости расширения, провести внутреннюю реконструкцию, возвести дополнительные этажи, пристроить помещения и т.д. На завершающем этапе реализации программы будут построены новые здания для судов Анений Ной, Криулень и Чимишлии, что произойдет в 2024-2027 гг.

По утверждению авторов, при определении объема средств, необходимых на реализацию вышеперечисленных целей, была учтена стоимость строительства одного квадратного метра, в зависимости от количества судей, персонала которые будут работать в зданиях. Цифры были высчитаны в рамках специального исследования, проведенного PNUD ROLISP, Институтом менеджмента юстиции, проектного института «Урбанпроект», Центром судебных ресурсов Молдовы. При этом, суммы, содержащиеся в проекте, включают 15-процентный резерв по каждому отдельному объекту. Плюс к этому, еще 6% от общей стоимости проекта будет отведено на оснащение объектов мебелью, техникой и т.д.

В общей сложности, строительство и соответствующее оборудование 15 зданий судов на данном этапе оценено в 1,55 млрд леев. Самым дорогостоящим проектом станет строительство Кишиневского суда – 644,2 млн леев. По предварительным оценкам, для его расположения потребуется как минимум 1,5 га, на котором будет возведено здание общей площадью 44 тыс. кв.м, с подземной парковкой. Число судей в этой инстанции составит 154. На трех судей планируется построить по одному залу заседаний.

Далее по дороговизне следует суд Бэлць. В северной столице будет действовать 27 судей. Изначально рассматривался вариант реконструкции нынешнего здания инстанции, но учитывая, что к нему пришлось бы пристроить помещения общей площадью 6 тыс. кв. м, решили возвести новое, которое обойдется на 12,8 млн леев дороже, чем реконструкция нынешнего, и составит в итоге 118,7 млн леев. Авторы предлагают возвести его на нынешнем участке, с размещением судей на период работ (три года) в другом здании.

Третьим в стоимостном топе новых судов будет проект строительства суда Орхей с бюджетом в 102,3 млн леев. После реорганизации численность судей в нем возрастет с 11 до 23. Минимальная площадь нового здания должна составить не менее 5,8 тыс. кв. м – пятиэтажное здание, для которого предстоит выделить земельный участок в 0,15-0,4 га.

Строительство зданий суда в Хынчешть и Сороках обойдется бюджету примерно в 76 млн леев и 72 млн леев соответственно. В первом случае речь идет о здании общей площадью около 5,5 тыс. кв. м, во втором – 5,1 тыс. Оба планируют возвести на новых участках. Стоимость остальных 10 проектов судов оценивается в пределах от 36 млн леев (Криулень) до 68 млн леев (Кахул).

В ходе обсуждения проекта в комиссии, лидер фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что предложенный документ будет очень сложно реализовать. Ведь, по ее словам, эта дорогостоящая программа создания новой судебной инфраструктуры не имеет источников покрытия. Все строительные работы должны покрываться за счет средств государственного бюджета, а каковы его возможности – известно всем.

«Я не поддержку этот проект, но если он будет принят, он пополнит список документов, которые попросту не выполняются по причине отсутствия финансового покрытия», - отметила депутат.

Министр финансов Октавиан Армашу, присутствовавший при обсуждении проекта, подтвердил, что средства на финансирование работ нужно будет ежегодно предусматривать в госбюджете. И сегодня сложно сказать с определенной точностью, каков будет объем этих капитальных вложений и сможет ли государство их покрыть.

Поэтому Зинаида Гречаный предложила дополнить проект постановления пунктом, в котором бы говорилось, что финансирование реформы судебной системы осуществляется в зависимости от бюджетных возможностей.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ предложил коллегам вообще исключить из проекта раздел, который касается необходимых инвестиций в строительство судов. И объяснил почему. В будущем представители министерства юстиции, ответственного за проведение судебной реформы, смогут требовать у минфина финансирования работ, ссылаясь на наличие соответствующего постановления законодательного органа. Допустить же этого нельзя, считает господин Крянгэ, в условиях ограниченности бюджета. Большинством голосов членов комиссии это предложение было поддержано и будет выдвинуто в ходе рассмотрения проекта в рамках пленарного заседания парламента.

Помимо этого, комиссия заслушала отчет министерства финансов о том, как обстоят дела с таможенным оформлением и регистрацией автомобилей с иностранными номерами (ввезенными в Молдову до 1 ноября 2016 года), по ставке 30% от действующего акциза. Дело в том, что на начальном этапе (процесс запущен с 1 января и будет действовать до 1 апреля текущего года) некоторые владельцы таких машин столкнулись с определенными проблемами при попытке оформить их.

По словам замминистра финансов Вероники Врагалевой, на данный момент практически все недопонимания и сложности были устранены, и растаможка автомобилей идет без проблем. По состоянию на 31 января в этих условиях было зарегистрировано более 4,2 тыс. автомобилей (возраст основной массы превышает 10 лет), в результате чего в госбюджет поступило свыше 96 млн леев. Изначально планировалось, что возможностью зарегистрировать автомобили на льготных условиях воспользуется порядка 35 тыс. автовладельцев. Всего же за последние шесть лет в Молдову было ввезено более 407 тыс. старых авто.

Госпожа Врагалева отметила, что нерешенным пока остается лишь вопрос с регистрацией машин с приднестровскими номерами. В соответствии с законодательством, для того, чтобы оформить ввоз транспортного средства на таможенную территорию страны, владелец должен представить документ, подтверждающий право собственности на него (как правило, контракт о купле-продаже). С получением такового в соответствующих органах Приднестровья возникли сложности. Поэтому, как отметила замминистра, на уровне правительства уже подготовлен проект постановления, в соответствии с которым юридические и физические лица, владеющие автомобилями с приднестровскими номерами, смогут сделать это на основании технического паспорта на автомобиль и подтверждения его снятия с учета в Приднестровье. По ее словам, документ будет принят уже в ближайшее время.