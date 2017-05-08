Зимняя депрессия в игорной индустрии

Месяц назад вступил в силу закон об организации азартных игр, который установил госмонополию на весь игорный бизнес, кроме классических (т. н. живых) казино. Работу прекратили 298 игровых залов, оснащенных 3457 игровыми автоматами и около 40 букмекерских контор, большая часть из которых действовала в Кишиневе. Отрасль освобождает минимум 7 тыс. кв. м коммерческой площади, которая, в первую очередь, заинтересует мелкий ритейл. На рынок недвижимости она попадет не раньше весны.

Игорная индустрия простаивает четвертый месяц, потеряв не менее 80 млн леев и 3,2 тыс. работников. Никто так до конца и не понял, как за одну ночь властям удалось уничтожить «непотопляемый» бизнес без особых усилий и веских причин. Формально все обвинения были предъявлены задним числом на основании распоряжения Лицензионной палаты. В конце октября ведомство неожиданно приостановило лицензии всех держателей (65 компаний), заподозрив их незаконную выдачу с помощью электронной системы e-licentiere. Национальный антикоррупционный центр подозрения подтвердил, заявив о нанесенном ущербе госказне на 15 млн леев. Вдогонку минэкономики отстранило от должностей все руководство Лицензионной палаты, а заодно прекратило выдачу лицензий на игорную деятельность до выяснения обстоятельств. Игорные залы в стране были опечатаны. На все-про все потребовалось меньше суток.

Последовавшая судебная волокита тянулась месяца два - до середины декабря, за это время в ходе разбирательств сменились пять судей. Серьезных нарушений для закрытия бизнеса выявлено не было: смена юридического адреса без своевременного уведомления, несоответствие оборудования техническим требованиям, задержки по оплате лицензии (с ведома Лицензионной палаты 22 компании оплачивали ее поквартально). В последнем случае, к примеру, должна была применяться пеня в размере 0,068% за каждый день просрочки. Конец разбирательств совпал с принятием нового закона об азартных играх, который последний год усиленно лоббировали депутаты от демпартии. Их идея-фикс - госмонополия - «выстрелила» в очень подходящее время, поставив точку в этой щекотливой теме.

Согласно новому документу, монополистом становится «Национальная лотерея Молдовы» со 100% долей государства. Она будет контролировать всю игорную индустрию, за исключением «живых» казино (сегодня действуют 4 таких заведения) и игр, не входящих в категорию азартных — рекламные розыгрыши призов и автоматы для проверки силы. Для претендентов на открытие классических казино размер уставного капитала был увеличен с 600 тыс. леев до 5 млн леев, из которых 70% должны быть в денежной форме. Лицензионный сбор составил 600 тыс. леев за каждый игровой стол (вместо 576 тыс. леев) и 130 тыс. леев — за рулеточный стол (вместо 128 тыс. леев). Каждый игровой стол (как карточный, так и для игры в кости) в начале рабочего дня должен быть обеспечен наличием в кассе выигрыша, равного 2 тыс. евро, а рулетка — 3 тыс. евро.

Кардинально изменились и требования к дислокации казино. Так, азартные игры не могут проводиться в культовых, религиозных, финансовых, спортивных учреждениях, в объектах культурного значения, в том числе - художественных салонах, библиотеках, музеях, театрах, выставочных галереях. Они запрещены в радиусе 200 метров от медицинских и учебных заведений всех категорий. А также — в любых жилых зданиях, на остановках общественного транспорта, вокзалах, в подземных переходах, на территории рынков и во временных сооружениях (киосках). Казино может располагаться только в капитальных зданиях с отдельными входами как для персонала, так и для клиентов, либо в гостиницах с классификацией не ниже «4 звезд».

В игровых залах могут быть установлены минимум 20 автоматов с денежными выигрышами, а у заведений, находящихся вне муниципиев — минимум 10 игровых автоматов. Данное оборудование должно иметь техническую возможность подключения к системе государственного онлайн-мониторинга. Закон запрещает импорт игровых аппаратов старше 5 лет, при этом оборудование должно обладать международным сертификатом GLI-11 (Gaming Laboratories International). Именно такое применяется в игорной индустрии США, Канады, Австралии и Испании.

Возрастной ценз для лиц, которые имеют право участвовать в азартных играх, был повышен с 18 лет до 21 года. Также вводятся более жесткие условия для участников рынка — пятилетний опыт работы в отрасли и отсутствие судимости.

Одним словом, операторов игорного бизнеса, среди которых - инвесторы из Румынии, Венгрии, России и Украины, - весьма неэлегантно отстранили от дел. По словам председателя Ассоциации развлекательного бизнеса Молдовы Галины Волощенко, сегодня в республике нет действующих игорных заведений, кроме четверки «живых» казино. «Операторы рынка ждут решения Апелляционной палаты, заседание которой назначено на конец февраля. Однако ряд компаний закрылись, не ожидая окончательного вердикта. При этом у многих остались банковские кредиты, кто-то брал оборудование в лизинг. Из-за вынужденного простоя почти у всех есть долги по аренде помещений. От части объектов операторы уже отказались, дорогостоящее оборудование дешевле хранить на складах. В игорной индустрии это, пожалуй, единственный случай, когда предпринимателям не дали возможность защитить свои инвестиции. Нас оставили с серьезными убытками, при этом госказна ежемесячно теряет 15,7 млн леев».

Игорный бизнес — это затратный бизнес, требующий постоянных дотаций. Прямые расходы на содержание одного игрового зала «средней руки» на 15 автоматов составляют 200-250 тыс. леев в месяц. И речь идет не только о коммунальных платежах, стоимости аренды объекта, игорного оборудования, охранной системы. В эту сумму входит местный сбор — 100 тыс. леев, лицензия за игровой стол — 576 тыс. леев, за электронную рулетку - 128 тыс. леев, за игровой аппарат - 23,1 тыс. леев, сертификация оборудования — до 1 тыс. В Кишиневе есть игорные заведения, куда вложены миллионы леев, это центры молдавского джанкет-туризма, которые привлекают бизнесменов из Турции, Израиля, европейских и арабских стран. Содержание таких казино в разы выше, учитывая круглосуточное (и зачастую бесплатное) обслуживание игроков.

Операторы задаются вопросом: в какой форме будет монополизирована отрасль в отсутствии механизма, который еще не скоро появится? Минфин пока не может объяснить, как он будет регулировать всю индустрию посредством «Национальной лотереи Молдовы». Как изменится структура рынка, и пойдут ли власти на создание государственно-частного партнерства?

Сомнения оправданы: «Национальная лотерея Молдовы» - далеко не самый крупный рыночный игрок. Компания с уставным капиталом в 250 тыс. леев была создана в 2011 году под первый государственный проект в игорном бизнесе за более чем 20 лет: лотерею «Миллионы для Молдовы». За неимением опыта, а главное, финансов, минфин привлек иностранного подрядчика — канадскую компанию «Amaya Gaming Group», которая должна была создать платформу для работы не только национальных лотерей, но и других составляющих игорного бизнеса. Большого размаха проект не получил: за первый, самый «громкий» год для лотереи «Миллионы для Молдовы» в ней приняли участие 50,5 тыс. человек, которые выиграли на всех 1,8 млн. В молдавском гемблинге это весьма скромный результат, учитывая солидную поддержку.

Большинство операторов не намерены ждать раскрытия потенциала главного «лотерейщика» страны. Сейчас для них главное — избавиться от издержек и, в первую очередь, от ненужных дорогостоящих площадей. Не секрет, что арендные ставки для игорного бизнеса всегда были выше, чем для других арендаторов, и не опускались ниже 20-25 евро за квадрат. При этом создавался ажиотажный спрос: игорная индустрия была готова брать любые помещения и на любых условиях.

По словам специалистов агентства недвижимости «Nika Imobil», проблема этих объектов в том, что игорные залы ограничивались метражом в 20-30 кв. м. Такие помещения, хоть и находятся в оживленных местах с большим трафиком, но их сложно приспособить под нужды потенциальных арендаторов. И особенно — из сферы общепита, продовольственного ритейла и аптечной розницы, которые находятся в постоянном поиске. Именно поэтому на рынке коммерческой недвижимости снижения цен не произошло. Небольшое оживление ожидается к весне, если «насиженные» места освободят более солидные арендаторы. Дело стоит за решением Апелляционной палаты. На кону — большая ставка, которая может стать последней для частного игорного сектора.