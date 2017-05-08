Общепит итальянцев в Молдове

Новый ресторанный проект «Hostaria Amarcord» был реализован в историческом центре Кишинева. В отечественный общепит вошел инвестор Казелла Джулиано-Вальтер, итальянский ресторатор, который открыл первую остерию итальянского формата.

Этот тип заведения — нечто среднее между кафе и классическим рестораном, отличающееся упрощенным сервисом, невысокими ценами и ориентацией на постоянных клиентов. «Amarcord» - бизнес семейный, которым управляет супруга г-на Казелла — Дойна. Дебют четы Казелла начался с небольшого кафе на ул. Армянской, где развернуться в профессиональном смысле было сложно. Рестораторы перебрались в освободившееся помещение на углу улиц Пушкина и Щусева, которое ранее занимал ресторан «Epoca». Новая остерия получилась двухуровневой и компактной, всего на 45 посадочных мест.

По словам Дойны Казелла, формат «Amarcord» построен не только на итальянской кухне, но и исключительно на итальянском сырье. «Мы делаем акцент на разновидностях пасты и ризотто, отказавшись от приготовления пицц. Это уже другая категория блюд, которая идет в разрез с концептом остерии. В Италии заведения делятся на несколько основных категорий — остерии, траттории, пиццерии и ристоранте. Они редко смешиваются, и такую специфику мы хотим сохранить. В Кишиневе осталось мало точек общепита, которые принадлежат итальянцам и управляются ими же. Кроме «Amarcord», это «Pepe Pizza» и «Caruzo». Самый известный инвестор — Кармело Арджези — продал свой бизнес в Молдове, его бывший ресторан «Carmelo» управляется местным предпринимателем. Ресторанный бизнес в Молдове не самый прибыльный, к этому сложно приспособиться. Мы вынуждены работать на низкой марже, поэтому ценовая категория блюд варьирует в пределах 80-200 леев».