Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Общепит итальянцев в Молдове

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

Новый ресторанный проект «Hostaria Amarcord» был реализован в историческом центре Кишинева. В отечественный общепит вошел инвестор Казелла Джулиано-Вальтер, итальянский ресторатор, который открыл первую остерию итальянского формата.

 

Этот тип заведения — нечто среднее между кафе и классическим рестораном, отличающееся упрощенным сервисом, невысокими ценами и ориентацией на постоянных клиентов. «Amarcord» - бизнес семейный, которым управляет супруга г-на Казелла — Дойна. Дебют четы Казелла начался с небольшого кафе на ул. Армянской, где развернуться в профессиональном смысле было сложно. Рестораторы перебрались в освободившееся помещение на углу улиц Пушкина и Щусева, которое ранее занимал ресторан «Epoca». Новая остерия получилась двухуровневой и компактной, всего на 45 посадочных мест.

 

По словам Дойны Казелла, формат «Amarcord» построен не только на итальянской кухне, но и исключительно на итальянском сырье. «Мы делаем акцент на разновидностях пасты и ризотто, отказавшись от приготовления пицц. Это уже другая категория блюд, которая идет в разрез с концептом остерии. В Италии заведения делятся на несколько основных категорий — остерии, траттории, пиццерии и ристоранте. Они редко смешиваются, и такую специфику мы хотим сохранить. В Кишиневе осталось мало точек общепита, которые принадлежат итальянцам и управляются ими же. Кроме «Amarcord», это «Pepe Pizza» и «Caruzo». Самый известный инвестор — Кармело Арджези — продал свой бизнес в Молдове, его бывший ресторан «Carmelo» управляется местным предпринимателем. Ресторанный бизнес в Молдове не самый прибыльный, к этому сложно приспособиться. Мы вынуждены работать на низкой марже, поэтому ценовая категория блюд варьирует в пределах 80-200 леев».

4850 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1935
БОГОРАД ВладимирДиректор НИИ "РИФ Акваапарат". 
1947
ПАЛАМАРЧУК ПетрМенеджер.
1949
ПЕТРАКЕ ШтефанПредприниматель.
1959
ЯНИОГЛО ФедорДиректор ООО "Майдан-груп".
1961
ЯУК ВикторМенеджер.
1963
АФОНИН АлимБывший депутат Парламента.
1967
БОТНАРЮК ТатьянаВ 2009-2014 депутат парламента РМ.
1973
ГАИНА ВикторГенералный директор компании "Media Security".


Курс валют НБМ на 08.05.2017
EUR
20.8209
+0.0000
USD
19.0459
+0.0000
RON
4.5806
+0.0000
RUB
0.3295
+0.0000
UAH
0.7191
+0.0000

01/0508/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте
Беды Молдовы: стихия, коррупция…
Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов
Молдова – в тренде розовых вин
Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».