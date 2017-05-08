Район Хынчешть: возрождение утраченного потенциала

Редакция газеты «Экономическое обозрение» запускает новую рубрику – «Экономика регионов». Решение продиктовано самой жизнью и запросами наших читателей. Не раз представители бизнеса из разных регионов Молдовы при встречах на форумах в столице говорили: «Приезжайте, посмотрите, как мы живем, что делаем».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ РУБРИКУ На страницах «Логос-пресс» мы по мере возможности рассказывали о предприятиях в регионах, их деятельности, инвестициях, проблемах. Но происходило это периодически, когда появлялся информационный повод. Сейчас мы хотим на постоянной основе рассказывать о регионах Молдовы, их потенциале в развитии экономики, социальной сферы, туризма, в привлечении инвестиций и т.д. Надеемся, идея понравится нашим читателям и вызовет интерес у местных властей, с которыми мы готовы совместно работать при подготовке материалов для новой рубрики. Ждем предложений!

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale, за что мы выражаем искреннюю признательность президенту банка Г-ну Рида Текая.

ПРИОРИТЕТ – ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Председатель района Хынчешть Генадие Буза признается, что хотел бы более динамичных темпов развития района по всем направлениям. Но бюджетного финансирования на все не хватает – необходимо и инфраструктуру городов и сел обновлять, и рабочие места создавать, и туристические объекты реконструировать…

- Ищем внебюджетное финансирование, работаем по многим проектам с зарубежными партнерами, - рассказывает глава района. – Хотим остановить миграцию, вернуть наших людей в семьи, чтобы они могли у себя дома работать и достойно жить. Задача непростая, нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. Приоритет в этом плане – поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвестиций. В последнее время удалось в этом плане сделать многое, но еще много работы.

Нынешняя администрация района продолжает многие проекты, начатые их предшественниками. Особенно в сфере развития туризма. «Район Хынчешть в историческом аспекте обладает уникальным туристическим потенциалом, который мы хотим реализовать, - говорит Генадие Буза. – Продолжается реконструкция усадьбы Манук-бея, через трансграничную программу сотрудничества Румыния-Молдова-Украина добились выделения 1,3 млн евро на реконструкции господарского дома Александру Лэпушняну в Лэпушне. Планируем в скором времени открыть туристический маршрут Монастырь Хынку – музей с. Чучулень – археологический памятник гетто-дакская крепость в с.Столничень – «Curtea Domneasca» в Лэпушна – усадьба Манук-бея. Уверен, этот маршрут со временем станет жемчужиной молдавского туризма, ничем не уступающий по привлекательности Криковским подвалам или Старому Орхею».

Туризм – только одно из направлений развития района. Среди других приоритетов – возрождение потенциала в сфере виноделия, садоводства, производства овощей, животноводства, освоение новых направлений экономической деятельности. Все это отражено в Стратегии развития района Хынчешть на 2013-2020 годы, разработанного совместно с Академией наук Молдовы. Местная администрация активно работает с внешними партнерами – реализуются проекты по линии Фонда социальных инвестиций, PNUD, Агентства Германии по развитию GIZ, посольств Румынии, США, Польши…

Потенциал у района, входящего в тройку крупнейших в Молдове, действительно впечатляющий. В свое время здесь производили до 150 тыс. т винограда в год, в районе работали 18 винзаводов. Садоводы ежегодно собирали до 100 тыс. т фруктов, производство овощей достигало 80 тыс. т в год. Вся продукция может выращиваться и сертифицироваться в качестве экологически чистой, за счет этого увеличивается ее экспортный потенциал. В этом же контексте весьма неплохие перспективы вырисовываются у некогда популярной, а ныне только возрождаемой отрасли – выращивание и переработка эфиро-масличных культур. Плантации лаванды, шалфея, фенхеля в районе уже занимают 1,5 тыс. га. Предприятие «Cioara Levantica» выпускает широкий ассортимент лекарственных и масличных экстрактов под торговой маркой «Essential Oils».

VINARIA HINCESTI: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Виктор Визир всю свою сознательную жизнь посвятил родному району. Он не мог без боли наблюдать за тем, как многие предприятия АПК, да и целые отрасли приходили в забвение. Прежде всего – виноделие, которое в свое время было гордостью района.

Директор Vinaria Hincesti Виктор Визир

- В 2013 году мы, несколько физических лиц, выкупили заложенные в банке активы винзавода «Vitis Hincesti», который прекратил свою деятельность в 2009 году, - рассказывает Виктор Визир, который сейчас возглавляет предприятие. – С тех пор вложили в восстановление производства более 30 млн леев. Пришлось менять все – от въездных ворот до оборудования по переработке винограда и хранению вин. Но сейчас уже видим плоды своего труда, и нас переполняет гордость за то, что не дали исчезнуть району Хынчешть с винодельческой карты страны.

Предприятие получило новое название - Vinaria Hincesti, возобновило производство белых, красных и игристых вин. Продукция пока в основном продается наливом в Белоруссию, Чехию и Украину, но порядка 20% вин экспортируется в бутылированном виде в Румынию, Казахстан, Белоруссию и др. страны. Растет спрос и на внутреннем рынке. «О нас узнает все больше клиентов и партнеров, они успели оценить качество нашей продукции, - говорит директор завода. – В прошлом году переработали около 3 тыс. т винограда, но это не предел. Будем сажать собственные виноградники, расширять ассортимент выпускаемой продукции, увеличивать долю бутылированных вин».

Директор по производству Олег Митителу с гордостью показывает цеха с новеньким оборудованием из Италии и Франции, холодильники с емкостями их нержавеющей стали на 15-20 тонн с отдельным регулированием температуры в каждой емкости. А фирменный магазин предприятия уже считает своим долгом посетить каждый житель Хынчешть. Здесь привлекает внимание линейка качественных вин под торговой маркой Manuc со стильным дизайном этикетки. Другая линейка тоже вполне узнаваема – под торговой маркой Hincesti. А игристые вина продаются под единым брендом Victoria.

- Разрабатывая собственные бренды, мы хотели подчеркнуть верность традициям, сделать вина из Хынчешть узнаваемыми, - говорит Виктор Визир. – Планы у нас большие, хотим начать производство собственных спиртов, расширять ассортимент, выходить на новые рынки. При наличии интереса готовы к сотрудничеству с иностранными инвесторами. Главное – продолжить восстановление виноделия в районе.

ADIDAS ИЗ ОБИЛЕНЬ

При всех трудностях, в райцентре развивать производство легче – и трудовых ресурсов в достатке, и инфраструктура более развита. Для отдаленных сел проблема трудоустройства – одна из самых больных. Поэтому любое предприятие на периферии – как манна небесная. Тем удивительнее история итальянских инвесторов, решивших создать в с. Обилень, в 40 км от Хынчешть, предприятие по изготовлению обуви для известных мировых производителей. Итальянцы на территории заброшенного завода первичного виноделия за неполный год возвели два производственных цеха.

Директор SRL Uropan Андрей Холбан

- При выборе места расположения предприятия итальянцы исходили из критериев близости к границе ЕС (до таможни Леушень менее 20 км), наличия трудовых ресурсов и не в последнюю очередь – красоты окружающего пейзажа, - рассказывает директор SRL Uropan Андрей Холбан. - Сегодня у нас уже работают около 200 человек, везем рабочих из 11 близлежащих сел. Мы получаем из Италии сырье, модели и сами все здесь делаем по заказам самых известных брендов – Adidas, BAT и др. Технологи и инженеры из Италии, рабочие местные. Вся производимая продукция отправляется заказчикам, в день выпускаем не менее 1 тыс. пар обуви. Здесь на месте оборудовали мини-гостиницу для итальянских специалистов, создали все условия. Но возникают проблемы с трудовой визой. Просто поразительно – люди вкладывают миллионы евро в Молдову, а потом не могут получить разрешение на работу для нескольких специалистов. Хотелось бы, чтобы государство в таких ситуациях стимулировало инвесторов, а не отбивало у них охоту вкладывать в Молдову.

Менеджер предприятие не называет объемов инвестиций или другие цифры, способные наглядно продемонстрировать масштаб проекта в Обилень. Это прерогатива итальянских владельцев, говорит он. Но из того, что нам удалось узнать и увидеть, картина складывается впечатляющая. Возврат НДС за прошлый год превысил 15 млн леев – из этого можно делать выводы об объемах экспорта. Собираются возводить третий цех, общее количество работающих довести до 800 человек. Да, средняя зарплата у работников поменьше, чем в Кишиневе или даже Хынчешть, но для сельчан появились реальные и стабильные заработки. Местный и районный бюджет пополняются за счет налогов. Инвестор готов принять участие в софинансировании реконструкции дороги от трассы Кишинев-Леушень до Обилень – это и в его интересах.

ПЕТРУ МОРАРУ: И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Как и в случае с виноделием, восстановлением животноводства в Хынчешть занимаются люди, которым «за державу обидно». Один из них – Петру Морару, всю жизнь посвятивший отрасли.

Петру Морару

- В 2002 году мы создали частное предприятие Vergecom по откорму свиней, начали восстанавливать поголовье, - вспоминает предприниматель. - В 2009 году взяли кредиты и начали возводить современное предприятие, отвечающее всем санитарным и технологическим требованиям. Сегодня у нас 4,2 тыс. голов, хотим довести до 5,5 тыс., строим два дополнительных корпуса. Намерены воспользоваться «польским» кредитом, создать убойный цех. Но проволочки с кредитом срывают все планы. Мы уже вложили в модернизацию свыше 22 млн леев, примерно столько же нужно для создания полного цикла производства и переработки мяса. Только на убойный цех нужны порядка 500 тыс. евро.

Петру Морару говорит, что пока вынуждены продавать продукцию на местном рынке, экспорта нет. Это сдерживает развитие. Рынок турбулентный, подвержен влиянию разовых акций – то из Бразилии партию мяса завезут, то из США. Рынок России закрыли для экспорта – тоже сразу на местном рынке отражается.

Предприниматель с горечью отмечает, что животноводство «не в почете» у центральных властей Молдовы. Не понимает, почему производители мяса должны платить 20% НДС, а зерна – только 8%. Из Европы импортируются премиксы, рыбная мука, молоко, медикаменты – вроде бы все хорошо. Но болезней у животных становится все больше, раньше на медикаменты уходило около 3% от общих затрат, сейчас – не менее 8%. Но никого эти выкладки не волнуют.

«Надо нам создавать ассоциации, объединяться, чтобы и реализацию, и снабжение медикаментами и премиксами, и многие другие вопросы решать централизованно. Один в поле не воин», - констатирует фермер.

Предприятие Петру Морару отвечает всем современным требованиям животноводства

На самом деле, когда Петру Морару показывает свое хозяйство, убеждаемся – очень даже воин. Подача кормов и воды в цехах автоматизирована, все санитарные нормы соблюдаются неукоснительно. Суточные привесы у него – свыше 700 грамм при затрате кормов 4 кг. Специалисты оценят. Рецептуру разрабатывает сам. На предприятии посменно работает порядка 30 человек, Морару разработал для них гибкий график, позволяющий и с домашними делами справляться, и зарплату стабильно получать.

PRODUS DE HINCESTI

Это только несколько примеров, как выживают и развиваются в районе Хынчешть предприятия из разных сфер экономики. Но таких примеров намного больше. С помощью местных и иностранных инвестиций возрождается промышленное производство, появляются новые предприятия, фермерские хозяйства. Местный предприниматель Тудор Унгуряну создал многоотраслевую компанию Garma-Grup, которая производит мясо говядины на экспорт, зерновые, минеральные удобрения, электроэнергию из отходов и многое другое. Альтернативную энергетику развивает и компания Bujor Maria, еще несколько предприятий, занятых выпуском пеллет.

- Мы стремимся оказать всяческую поддержку предприятиям на стадии стартапа, выхода на рынок, поиска партнеров на внешних рынках и т.д., - говорит вице-председатель района по вопросам экономики Константин Влас. – Разработали зонтичный бренд Produs de Hincesti, под которым будем продвигать продукцию предприятий района на внутреннем и внешних рынках. В конце января презентовали этот бренд на выставке в Польше, следующую презентацию запланировали на Fabricat in Moldova. На ней будут представлены 11 компаний района. Мы, кстати, постоянно оказываем поддержку нашим предприятиям для их участия в разных выставках за рубежом. Были на первой выставке Fabricat in Moldova в Яссах прошлой осенью, в Германии, в Польше. Выбираем те выставки, которые интересуют наших производителей.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Район Хынчешть в качестве премьеры рубрики «Экономика регионов» мы выбрали не случайно. Расположенный близко к столице , он обладает всеми предпосылками для процветания: вековые кодры, выгодное географическое положение, соседство с ЕС, богатые природные ресурсы, крупнейший пункт пропуска на границе с Румынией, многочисленные исторические, религиозные и культурные объекты… Все условия для развития различных производств промышленного и сельскохозяйственного направления, туризма, для привлечения инвестиций.

Нельзя сказать, что всего этого сегодня в районе нет. Но вряд ли и администрация Хынчешть, и жители окрестных сел могут быть в полном удовлетворении. Потенциал у района действительно значительный. Но реализован он пока лишь в незначительной мере. А значит – надо работать. И мы очень надеемся, что наша рубрика внесет свой вклад в привлечение внимания к региону, к его возможностям. И какой-либо инвестор сделает свой выбор…

