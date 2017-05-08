Кишинев столкнулся с проблемой падающих столбов

Городские власти объявили, что вскоре может быть проведен тендер по выбору компании-подрядчика для реализации проекта по замене столбов, на которых висит воздушная контактная сеть для электропитания троллейбусной системы в Кишиневе. Нынешние уже устарели и начинают падать с возможными опасными последствиями.

Эти же столбы могут быть использованы не только для функционирования троллейбусов, но и освещения улиц. По ориентировочным расчетам примэрии, чтобы срочно заменить 350 столбов необходимо до 12 млн леев. Однако не озвучена главная проблема — из каких источников обеспечить финансирование такого проекта? С небольшими по объему работами Управление электротранспорта справляется собственными средствами: так, в январе замена четырех упавших опор обошлась примерно в 100 тыс. леев.

Директор Управления электротранспорта Георге Моргоч сообщил, что в Кишиневе насчитывается порядка 6300 металлических и железобетонных столбов, которые используются для обеспечения движения троллейбусов. Стоимость замены одного столба составляет от 30 до 35 тыс. леев. К сожалению, нехватка средств не всегда позволяет следовать плану по их замене.

Примерно 230 столбов, которые находились на бульваре Штефана чел Маре, уже были замены (из кредита ЕБРР на проект по реконструкции центрального бульвара столицы).

По словам Георге Моргоч, большинство столбов контактной электрической сети в Кишиневе находятся в удовлетворительном состоянии, а представляющие опасность 350 столбов заменят тогда, когда примэрия найдет необходимые средства.

Единственный за последний период масштабный проект подобного рода был реализован три года назад: установлено освещение бульвара Дачия от «ворот города» до Международного аэропорта Кишинева на участке протяженностью в 6,5 км. Инициатором строительства выступила примэрия, проектную документацию разработала кишиневская компания Universinj. Практическая реализация проекта началась в мае и завершилась в декабре 2014 года. На эти цели было выделено около 22 млн леев из муниципального бюджета.

Тогда реализацию проекта осуществила кишиневская компания Topimobil. От «ворот города» до аэропорта было установлено порядка 250 осветительных столбов высотой по 11 метров, на которых размещено около 400 светодиодных светильников, мощностью каждый по 120 Вт. Столбы (со сроком гарантии пять лет) были изготовлены на специализированном предприятии в Германии и импортированы в Молдову. Для защиты от непогоды на них нанесено цинковое покрытие, поэтому окраска не требуется. При реализации проекта были построены три трансформаторные подстанции, а также проложены около 10 км вспомогательных подземных кабелей напряжением 400 В.

Как сообщил для «ЛП» директор компании Topimobil Борис Ковриг, если примэрия объявит тендер для замены контактной сети в Кишиневе, то не исключено, что они будут в нем участвовать.

Всего в Молдове насчитывается около десятка компаний, которые могут выполнять работы по замене столбов контактной сети и уличного освещения, а также строительству новых троллейбусных линий. Но существенных заказов за последние годы не поступало.

Борис Ковриг говорит, что при реализации проекта замены столбов может потребоваться строительство новых трансформаторных подстанций и прокладка дополнительных силовых кабелей. Изношены не только столбы, но и подземные коммуникации, их надежность тоже под большим вопросом. Не должно получиться так, что столбы заменят, а завтра вспомнят про подземные кабели. Поэтому свое слово должны сказать технические эксперты. А в ходе тендера следует выбрать не только строительного подрядчика, но и фирму-проектировщика.

Как сообщил для «ЛП» директор кишиневской проектной фирмы Universcons Алексей Долганюк, в советские времена разработкой проектной документации для системы столбов уличного освещения и электропитания для троллейбусных линий занимался институт Молдгипрострой.

- Тогда, вне всякого сомнения, правильно была спроектирована система городского освещения и электропитания троллейбусной сети, - заявил Алексей Долганюк. - Но время берет свое, столбы падают. Могу сказать, что столбы для контактной сети троллейбусных линий более прочные, чем столбы для освещения. Но все они особенно уязвимы в основании, на расстоянии 0,5 метра от земли. При внешнем давлении здесь получается наибольшее плечо, столб ломается и падает. Поэтому основное внимание следует уделять устранению коррозии в основании! Для этого могут использоваться бетонные цоколи, покраска и т. д.

- К сожалению, падающие столбы в Кишиневе стали уже привычным явлением, причем все чаще они падают сами по себе, из-за крайней изношенности, - говорит специалист по дорожному строительству, доктор наук Андрей Абабий. - Сохранность столбов зависит не только от возраста, но и от класса использованного при их изготовлении бетона, металла, а также формы конструкции. Например, в Кишиневе еще имеются шестигранные столбы — это вообще «каменный век». Столбы круглого сечения прочнее, и если они изготовлены из качественного бетона, то могут простоять много лет. Например, на улице Куза-Водэ круглые столбы были установлены в 1960 годах, однако они находятся в приемлемом состоянии. На первый взгляд задача простая - заменить несколько сотен столбов электропитания для троллейбусной сети. Но возникает множество подзадач, решение которых требует участия многих специалистов».