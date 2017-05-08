Частные партнеры таможни

Во взаимоотношениях таможенных органов и частных хозяйствующих субъектов начинается новая эпоха. К этому подталкивает приказ Таможенной службы № 20-О от 20.01.2017 «Об утверждении формы документов, необходимых для начала проведения и завершения процедуры отбора хозяйствующего субъекта – партнера по созданию зоны таможенного контроля».

«Некоторые из существующих сейчас таможенных терминалов, которые находятся на землях, принадлежащих частным фирмам, находятся в ужасном состоянии, - рассказал для «ЛП» коммерческий директор крупной компании-грузоперевозчика. – Например, в Кишиневе по ул. Индустриальной. Подъездные пути разбиты фурами настолько, что проехать на легковой машине нельзя: днище цепляет. Сам терминал – чистое поле, продуваемое всеми ветрами, девочки-брокеры одеваются туда, как на войну. С погрузчиками для паллет – всегда большие проблемы. И главное – фирмы, которые выступают партнерами таможенной службы, по действующему законодательству не должны ничего никому: ни обустраивать инфраструктуру, ни организовывать нормальные условия для работы».

Вторая проблема, продолжил собеседник, заключается в отсутствии законодательной базы. Не регламентированы расценки, поэтому некоторые берут оплату в процентах от инвойса, другие – за квадратный метр. Но всегда это очень дорого.

Третье. Существуют таможенные склады, на которых получатель может хранить товар, выбирая его частями, переупаковывать и пр. И склады временного хранения (СВХ), на которых все эти действия невозможны. У нас был случай, когда получатель груза отказался его забирать с СВХ, поэтому наша машина стояла на таком складе месяц под пломбами. Потом судились с заказчиком, взыскивали неустойку: кому такое нужно?

Несколько лет назад решением данной проблемы занялась американская торговая палата в Молдове AmCham. Были приглашены консультанты из Грузии, где аналогичную ситуацию удалось успешно разрешить. Они составили пакет предложений. На этом этапе подключилась миссия EUBAM, одобрившая и поддержавшая эти действия.

Затем молдавский минфин включил в проект налоговой и таможенной политики на 2016 год целый раздел, посвященный взаимоотношениям таможни и частных хозяйствующих субъектов. Правительством были подготовлены поправки в Таможенный кодекс, принятые 17.03.2016 года и вступившие в силу с 01.07.16.

Таможенный кодекс был дополнен статьями 1861-1867, которые детально расписывают процедуру отбора хозяйствующего субъекта–партнера по созданию зоны таможенного контроля.

И вот Таможенная служба утвердила формы документов, которые нужно заполнить, чтобы начать подобную процедуру. Сделан последний шаг на пути внедрения новых положений.